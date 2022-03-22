Rusya'dan tedirgin eden 'nükleer silah' açıklaması!

Dmitry Peskov, Rusya'ya yönelik "varoluşsal bir tehdit" karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini ifade etti. Peskov, "Bir iç güvenlik konseptimiz var ve bu halka açık. Nükleer silahların kullanılmasının tüm nedenlerini okuyabilirsiniz." dedi. "Dolayısıyla ülkemiz için varoluşsal bir tehditse, konseptimize uygun olarak kullanılabilir” açıklamasında bulundu.