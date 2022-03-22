Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Biden duyuracak!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi. Sullivan açıklamalarında "Rus ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Yaptırımlar sayesinde Rus ekonomisi sarsıldı, savunma ve yüksek teknoloji sistemleri tıkandı" ifadelerini kullandı.ABD Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" dedi.