BM Genel Sekreteri Guterres: Bu saçma savaşı bitirmenin zamanı geldi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilere demeç verdi. Rusya’nın 1 ay önce Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşa değinerek, “Rusya, BM Şartı'nı ihlal ederek Ukrayna'nın egemen topraklarına yönelik büyük bir işgal başlattı. Bu, Ukrayna sınırı boyunca ezici oranda askeri bir güç oluşturduktan aylar sonra yapıldı” dedi.



“10 milyon Ukraynalı evlerinden sürüldü ve hareket halindeler”



Rusya’nın 24 Şubat’ta bu yana başlattığı saldırılarda korkunç acılar ve yıkımlar yaşandığını ifade eden Guterres, “Sivilleri terörize eden sistematik bombardımanlar. Hastanelerin, okulların, apartmanların ve sığınakların bombalanması. Tüm bunlar yoğunlaşıyor. Her saat daha yıkıcı ve daha öngörülemez hale geliyor. On milyon Ukraynalı evlerinden sürüldü ve hareket halindeler” dedi.



“Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev fethedilemez”



Ukrayna’nın Mariupol şehrinin iki haftadan fazla bir süredir Rus ordusu tarafından kuşatıldığına dikkat çeken Guterres, Mariupol’ün durmaksızın bombalandığını aktararak, “Mariupol düşse bile, Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev fethedilemez. Tüm bunların tek sonucu, göz alabildiğine daha fazla acı, daha fazla yıkım ve daha fazla korkudur” dedi.



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sonucunda hızla yükselen gıda, enerji ve gübre fiyatlarına dikkat çeken Guterres, “Gelişmekte olan ülkeler zaten Covid-19 ve yeterli finansmana erişim eksikliği altında boğuluyordu. Şimdi bu savaşın bir sonucu olarak onlar da ağır bir bedel ödüyorlar” dedi.



“Daha kaç Mariupol yok edilmeli?”



Guterres, “Bu savaş kazanılamaz. Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçmek zorunda kalacak. Bu kaçınılmaz. Tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Daha kaç bomba düşmeli? Daha kaç Mariupol yok edilmeli? Herkes bu savaşın kazananı olmadığını, sadece kaybedenler olduğunu anlamadan önce daha kaç Ukraynalı ve Rus öldürülecek? Bunun durması için Ukrayna'da daha kaç kişinin ölmesi gerekecek? Dünya çapında kaç kişinin açlıkla yüzleşmesi gerekecek?” dedi.



“Barışa bir şans vermenin zamanı geldi”



Ukrayna'da savaşın devam etmesi ahlaki olarak kabul edilemez olduğunu belirten Guterres, bu savaşın siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak saçma olduğunu aktararak, “Neredeyse bir ay önce burada söylediklerim bugün herkes için daha da belirgin olmalı. Her ne olursa olsun savaşı durdurmanın ve barışa bir şans vermenin zamanı geldi. Bu saçma savaşı bitirmenin zamanı geldi” dedi.