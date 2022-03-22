Putin'in en büyük rakibi Navalni'ye hapis cezası! Son hali dikkat çekti

Rusya'da Vladimir Putin'in en büyük rakibi muhalif lider Aleksey Navalni bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı ve beklendiği gibi suçlu bulundu.



Halihazırda cezaevinde tutulan muhalif lider, bugün çıkarıldığı mahkemede avukatlarıyla birlikteydi ve hayli zayıflamış olduğu görüldü.



Mahkeme, yolsuzlukla suçlanan Navalni'nin dokuz yıl daha hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Navalni, yüksek güvenlikli bir hapishanede söz konusu cezayı çekecek.



Yolsuzluk suçlamasında muhalif lider için istenen en yüksek ceza, 13 yıldı.



Duruşmanın ardından Navalni'nin avukatlarının mahkeme önünde gözaltına alındığı bildiriliyor.



Navalni'nin halihazırda tutulduğu hapishane, özellikle kötü koşullarıyla biliniyor. Kendisini ziyaret eden avukatları, hapishanede doktor olmadığını ve revirde tek bir sağlık memurunun çalıştığını belirtiyor.



Noviçok maddesiyle Rusya'da zehirlenen Navalni, Almanya'da tedavi görmüş ve dönüşünde ertelenmiş hapis cezasını yatmasına karar verilmesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (Milliyet)