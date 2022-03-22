Ukrayna'nın en zengin ve en ünlü iş insanlarından Kotvitsky'nin karısı sınırda yakalandı! Çantalardan servet çıktı...

DOĞUM YALANI FENA PATLADI

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Anastasia Kotvitska'nın savaşın harap ettiği ülkeden büyük meblağda para çıkarmaya çalıştığını inkar etmesi üzerine dava açıldı. Bir zamanlar Ukrayna'nın en zengin milletvekili olan Kotvitsky, karısının doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini söyledi, ancak 28 milyon dolar ve 1.3 milyon euro taşıdığı yönündeki haberleri yalanladı. Eski siyasetçi, "Bütün param Ukrayna bankalarında, hiçbir şey almadım" açıklamasında bulunduktan sonra sosyal medya hesabını kapattı.