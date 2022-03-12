Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler... Rusya yerle bir etti, saldırı bilançosu şoke etti!

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol’deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi’nin bombalandığını açıklarken, camide Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı 80'den fazla kişinin bulunduğunu belirtti. İşte savaş bölgesinde yaşanan son dakika gelişmeleri...

17.04 İtalya'da Pazar sabahı Ukraynalı mültecileri taşıyan bir otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

16:02: New York Times kameramanı Brent Renaud İrpin'de hayatını kaybetti

15.25: Melitapol'un ardından bir belediye başkanı daha kaçırıldı. Rus güçlerinin Dnipro Belediye Başkanını kaçırdığı aktarıldı.

15.01 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, insani koridorlardan kaç kişinin tahliye edildiğini açıkladı. '125 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi' diyen Zelenski Mariupol'den de tahliye yapıldığını belirtti.

Zelenski, 'Biz işgalcilere karşı elimizden geleni yapıyoruz. Kiliselere bile saldırıyorlar insani koridorları engelliyorlar' dedi.

13.41 Ukraynalı yetkililer Lviv yakınlarındaki askeri üsse yönelik saldırıda 35 kişinin öldüğünü duyurdu.

13.10 Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv kentindeki bombalı saldırı sonrası 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

12.47 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "Saat 05.46 sıralarında binalara yapılan saldırı sonucunda 9 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine 10 teknik araç ve 48 personel ile müdahale edildi. Göçük altında kalan vatandaşlardan 7’si kurtarılırken, 1 vatandaş ağır yaralandı ve 1 kişi ise hayatını kaybetti. Çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

12.09 Ukrayna’nın Harkov kentinde çatışmalar sürürken, Ukrayna askerleri Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağını düşürdü. Harkov kentinin İzüm bölgesi yakınlarında düşürülen savaş uçağının havada alev topuna dönen enkazı amatör kameralara yansıdı.

11.46 Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Lviv'deki askeri üs saldırısında 9 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

11.33 Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere demecinde, Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin hava savunması birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir Su-24 ve iki insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi. Konaşenkov, "Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin hava savunması birlikleri, Lyubimovka bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-24 uçağını ve iki insansız hava aracını düşürdü” dedi.

10.50 Görgü tanıkları, NATO'ya ait eğitim üssünün vurulduğu Yavoriv'de çok sayıda ambulansın olay yerinde olduğunu söylüyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, füze saldırısının ardından 19 ambulans sirenleri açık halde askeri üsten ayrıldı.

10.31 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Sumy kenti ve çevresindeki kentlerden 10 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Acil durumlar servisinden yapılan açıklamada, Sumy, Lebedyn, Konotop ve Velyka Pisarivka kentlerinden yapılan tahliye işlemlerinde 1400´den fazla otomobilin ve 113 otobüsün yer aldığı ifade edildi.

09.45 Ukrayna'nın batısındaki Ivano-Frankivsk şehrinde bir kez daha havaalanının Rus saldırısına uğradığı açıklandı. Ivano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv, Pazar günü erken saatlerde duyulan patlama seslerinin havalimanından geldiğini söyledi. Martsinkiv, saldırıların halkta panik ve korku yaratmayı hedeflediğini de ekledi. Ivano-Frankivsk, Lviv kentinin 114 kilometre güneyinde bulunuyor.

09.15 AFP, Rusya'nın Lviv kenti dışındaki askeri üsse saldırdığını bildirdi. Ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının en güçlü destekçileri arasında yer alan kente yerel saat ile sabah 6'da füze saldırısı düzenlendi. 700 bin nüfuslu Lviv'in yanı sıra Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi de Rus füzelerinin hedefi oldu. Ukrayna tesise 8 füze gönderildiğini açıkladı, zaiyat ile iligli detaylı açıklamanın gün içinde yapılacağı belirtildi.

05.21 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.

00.00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, cumartesi günü birkaç Ukrayna kentinden yaklaşık 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

21.50 Yunanistan’dan kalkan ve Rusya’nın Taganrog şehrine doğru giden Sormovskiy 3064 isimli Rus kargo gemisi, Azak Denizi’nde Şebelskoye köyü kıyılarına 12 kilometre mesafede Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, vurulan geminin kaptan kamarasına bir atışın isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada gemi mürettebatının müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

20.55 Polonya Sınır Koruma Birimi, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan kaçan 1.6 milyon kişinin Polonya'ya geçtiğini duyurdu. Varşova Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Maciek Duszczyk, bu sığınmacıların yaklaşık 1 milyonunun ülkede kaldığını, diğerlerinin ise farklı ülkelere geçtiklerini ifade etti.

20.45 Ukrayna İstihbarat Servisi, Kiev bölgesinde Peremoha köyünde tahliye konvoyuna yapılan saldırıda yedi kişinin öldüğünü duyurdu.

20.40 Birleşmiş Milletler 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinde 579 can kaybı, 1002 yaralı kaydedildiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 41 çocuk bulunuyor.

20.35 CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Kiev'deki son durumu canlı yayında aktardı: Hava karardıktan sonra siren sesi duymadım. Ama gün içinde aralıklarla da olsa sirenler çalmaya devam ediyor. Her gün 08.00'da ulusal marş dinletiliyor Kiev'de. Çatışmalar Kiev'in kuzey taraflarında ciddi çatışma söz konusu. Ukrayna ordusu Rus askerlerini durdurmaya çalışıyor. İrpin, Buça ve Hostomel'de çatışmalar yoğunlaşmış durumda. O hat kırıldığı takdirde Rus askerleri Kiev sınırına girmiş olacak. Batı tarafta da benzer şekilde yakınlaşmış durumdalar. Jitomır bölgesinde de saldırılar düzenleniyor.

19.50 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Kiev Yönetimi'nin Rusya tarafından iki hafta önce başlatılan savaşı bitirmek için müzakerelere hazır olduğunu yineledi. 'Renew Democracy' adlı bir STK'nın etkinliğine online olarak katılan Kuleba, "Fakat teslim olmayacağız ya da ültimatomları kabul etmeyeceğiz" dedi. Kuleba, Belarus'un Rusya'nın baskısı altında olmasına karşın Ukrayna'ya asker göndermeye gönüllü olmadığına inandıklarını da sözlerine ekledi.

19.21 Scholz-Macron-Putin görüşmesine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmek için hiç istekli görünmediği bilgisi yer aldı. Macron ve Scholz'un Putin'e ateşkes çağrısı yaptığının aktarıldığı açıklamada, Mariupol kuşatması dahil savaştaki son gelişmelerin hesaba katılarak yeni yaptırımlar üzerine çalışıldığı belirtildi.

18.13 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakerelerin video-konferans üzerinden yapılacağını söylediğini aktardı. Ukrayna ile yapılan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinski'nin video konferans yöntemiyle yapılacak görüşmelerde de Moskova Yönetimi'ni temsil edeceği açıklandı.

18.08 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinde bugüne kadar yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Başkent Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Zelenski, ilk kez Ukrayna tarafının verdiği kayıpla ilgili böyle bir açıklama yaptı. Öte yandan Ukrayna lideri cuma günü 500-600 civarında Rus askerinin ise teslim olduğunu öne sürdü. Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov'un kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenmiş bir suç" olduğunu ifade eden Zelenski, "Bir belediye başkanını öldürdüler, diğer birini kaçırdılar. Bu şu anlama geliyor; Rus güçleri hangi şehre girerse, belediye başkanları işbirliğini reddettiği takdirde öldürülecekler. Bu tam bir terörizm" ifadelerini kullandı.

17.48: Çekya'da 600'den fazla kişi, Ukrayna'da savaşmak için Çek Devlet Başkanlığı Ofisine başvuruda bulundu.

17.10: Lviv’de 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve daha sonra kapatılan Ivan Franko Parkı’nda bulunan sığınak yeniden açıldı.

16.50: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün Ukraynadaki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

16.20: Lviv’de, Latin Katedrali, birçok mağazanın vitrini ve heykeller, tahtalarla çevrilerek muhtemel Rus saldırılarından korunmaya çalışılıyor.



Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ülkenin birçok bölgesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Dün sabah saatlerinde Rusya’nın Ukrayna’nın batısındaki şehirlere yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Lviv’de önlemler artırılıyor. Kentte bulunan birçok mağaza vitrin camlarını saldırılara karşı korumak için tahta-çelik plakalarla kapatırken, daha önce naylon branda ve süngerlerle kapatılan heykellerin etrafı da bariyerlerle kaplanıyor. Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan Latin Katedrali’nde de muhtemel Rus saldırılarından korunmak için önlemler alınıyor.

CAMİNİN 700 METRE YANINA ROKET DÜŞTÜ



16.18: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol’deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi’nin bombalandığını iddia ederken, Kanuni Sultan Süleyman Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu CNN Türk yayınına katılarak camide hasar ve yaralı vatandaş olmadığını duyurdu.

CNN Türk canlı yayınına bağlanarak bölgedeki son durumu anlatan Kanuni Sultan Süleyman Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

"Mariupol’de 86 Türk vatandaşımız ve onların akrabaları var; bunların 30'u camide bekliyor. Tahliyeler bugün yapılacak, otobüsler yolda. Caminin 700 metre ilerisine bir roket düştü, ilerideki mahallelerde çatışmalar var. Camide şu anda bir hasar yok. Vatandaşlarımız içinde yaralı yok. Sadece bir hastamız var o da bu olaylardan önce felç geçirmişti. Kara yolu ile yapılacak tahliye işlemleri, rotamız belirli ancak şu an söyleyemem."

16.16: Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait çok namlulu roketatar sisteminin havadan hedef alarak imha etti.



Ukrayna ordusu, 17 gündür Rusya'nın saldırılarını püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait çok namlulu roketatar sistemini havadan vurarak imha etti.





ZELENSKİ: 31 RUS TABURU SAVAŞAMAZ DURUMA GETİRLDİ

16.03: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "31 Rus taktik taburunun savaşamaz duruma getirildi" ifadelerini kullanarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

15.06: Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Brovary şehrindeki Gogolev köyü vuruldu.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Rusya askeri hedeflerinin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da bombalıyor. Kiev’e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary şehrine bağlı Gogolev köyü, Rus hava saldırısı altında kaldı. Köy yerine düşen 2 bomba çevredeki evlere zarar verdi. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

14.38: Rus askerlerinin belediye başkanı İvan Federov'u kaçırdığı Melitopol'de halk, duruma tepki göstererek Federov'un serbest bırakılmasını istedi.



Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları 17 gündür devam ediyor. Kuşatma altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov'un Rus askerleri tarafından kaçırılmasına tepkiler sürüyor. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdiği kaçırma olayına halk da sessiz kalmadı. Siviller, Fedorov'un serbest bırakması talebiyle bir kamu binasının önünde protesto gerçekleştirdi.

TÜRK CAMİSİ BOMBALANDI

14.22: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol’deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi’nin bombalandığını açıklarken, camide Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı 80'den fazla kişinin bulunduğunu belirtti.



Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Zaman zaman sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılarda, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, “Mariupol’de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana’nın (Hürrem Sultan) Camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80’den fazla yetişkin ve çocuk camide saklanıyordu” ifadelerine yer verildi. Can kaybı veya yaralananlar hakkında bir açıklama yapılmadı.

14.13: AFAD, Ukrayna halkı için 43 yardım tırı ile 1 mobil mutfak tırı sevk edildiğini duyurdu.

13.42: Ukrayna’nın sahil kenti Mikolayiv'de sivil sitelerin bombalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.



Rusya, 24 Şubat’tan itibaren saldırılar düzenlediği Ukrayna'da askeri alanlar hariç, sivil yerleşim yerlerini de bombalama devam ediyor. Mikolayiv'de kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanenin bombalanmasının ardından Rus ordusu, Ukrayna halkının yaşadığı yerleşim alanlarını da vurdu. Yine sahil kenti Mikolayiv'de bulunan bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bahçeye ve araçların üzerine düşen bombalar net şekilde kaydedildi.

13.29: ABD merkezli ve yönetiminde emekli generallerin bulunduğu düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna'ya ilişkin dün hazırladığı son durum raporunda Rus ordusunun Kiev kuşatmasında malzeme ikmali için durakladığını belirtti.

13:00: Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Ukrayna'ya ait hedefleri vurduğu görüntüleri yayınladı.

12.55: Rusya’nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Polonya'ya sığınan mülteci sayısı 1 milyon 596 bini geçti.

12.38: Merkezi Avusturya'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'daki nükleer santrallerle ilgili son durum raporunu açıkladı. Rapora göre, Çernobil'e hala hasar gören güç hatları sebebiyle elektrik verilemediği ve dizel yakıtla çalışan jeneratörlerle elektrik sağlandığı belirtildi.

12.33: Avrupa Müslüman Forumu, dünya gündeminin ilk sırasında yer alan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili barışın sağlanmasının zorunluluk olduğunu belirtti.

RUSYA ONKOLOJİ HASTANESİNİ HEDEF ALDI

12.21: Ukrayna’nın sahil kentlerinden biri olan Mikolayiv'de Rus askerleri, kanser hastalarının tedavi gördüğü hastaneye ateş açtı.



Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu bu kez kanser hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonucu hastanenin camlarının kırıldığı, ambulansların ve sağlık ekipmanların hasar aldığı belirtildi. Nikolayev Sağlık Departmanı Müdürü Maksim Beznosenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın çaresiz hastalara saldırı gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Çaresiz insanlara sadece ucubeler saldırabilir. Bizden değil, hastalarımıza saldırıdan bahsediyorum. Tüm Mikolayiv'deki kanser hastalarımıza hizmet veren hastanemize saldırıldı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

12.12: Moldova’daki bir stadyum Ukraynalı mülteciler için sığınma merkezine dönüştürüldü.

11.58: Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı işgali reddettiklerinin altını çizerek, “Onun karşısındayız. Ukrayna’nın ulusal özgürlük mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

10.53: Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Vasilkov’u 6 füzeyle hedef aldığı saldırıda yakıt deposunu ve askeri havaalanı etrafındaki askeri mühimmat deposunu vurdu.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını 17 gündür sürdürüyor. Rus ordusu sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir bölgede bulunan Vasilkov’u 6 füzeyle hedef aldı. Kiev Bölge Valisi Aleksey Kuleba yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Vasilkov'daki bir yakıt deposunu vurduğunu ifade etti. Kiev Bölge Polisinden yapılan açıklamada da askeri havaalanı yakınlarına 6 füze atıldığı, saldırı sonucu askeri mühimmat deposunda hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırıların ardından füzelerin isabet ettiği depolar alev aldı.

10.42: Savaş sebebiyle Azak Denizi’ne giriş ve çıkışlar kapatılırken, saldırı altındaki Odessa ve Mariupol limanlarından kargo taşımacılığı yapılamıyor. Kerç Boğazı’nda ise gemi kuyruğu oluşmuş durumda. Bütün bunların yanında lojistik firmaları Rusya ve Ukrayna’dan tedariki durdururken navlun fiyatlarının daha da artmasından korkuluyor.

10.17: Çernobil'de rehin tutulan bir görevlinin kızı, santralin "nükleer güvenlik protokolleri hakkında hiçbir fikri olmayan" Rus güçleri tarafından kontrol edildiği konusunda uyardı. Natalia Ruemmele isimli kadın, Moskova'ya ateşkesi kabul etmesi ve bir vardiya değişikliğine izin vermesi için yalvarırken, iki haftadan fazla süredir silah zoruyla tutulan personelin 12 saatlik vardiyalarla çalışması konusunda uyardı.

'RUS AJANLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Ukrayna istihbaratı daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerine Çernobil'de 'insan yapımı bir felaket' yaratma emri verdiği konusunda uyarmıştı. Ukraynalı casuslar, 'terör saldırısının' geçtiğimiz günlerde nükleer santralde güvenlik operasyonlarını devralmak üzere Belarus tarafından gönderilen bir grup 'uzman'la birlikte gönderilen Rus ajanlar tarafından gerçekleştirileceğini söylüyor.

UKRAYNA ASKERLERİNİN CESETLERİNE 'SABOTAJCI' SÜSÜ

Belarus, Putin'in adamlarının Çernobil'in elektriğini ve izleme sistemlerinden bağlantısını kesmesinin ardından bu ekibi gönderdi ancak elektriğin olmaması, yakıt çubuklarını soğutmak için kullanılan suyun otomatik olarak tekrar dolmaması anlamına geliyor. Rus kuvvetlerinin, Kiev yakınlarındaki çatışmaların yaşandığı Hostomel havaalanında savaşırken ölen Ukraynalı askerlerin bedenlerini soğutmalı kamyonlarla Çernobil'e götürüp, sabotajcı süsü vereceği de iddialar arasında.

PUTİN'İN ŞANTAJ PLANI

Putin'in amacı, Rusya'ya yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya silah sağladığı için 'küresel topluma şantaj yapmak'. Aynı zamanda, Rusya'ya radyoaktif serpinti düşmesine neden olacağı neredeyse kesin olan bu felaket, Ukrayna'ya karşı daha fazla güç kullanılmasını haklı çıkarmak için de kullanılabilir.

Kiev'in açıklaması bağımsız kaynaklarca doğrulanamasa da Rusya ülkedeki diğer nükleer reaktörlere - Ukrayna'nın merkezindeki Zaporizhzhia'ya ve doğuda Kharkiv'e - Ukrayna'nın “nükleer terörizm” diye nitelediği saldırılar gerçekleştiriyor.

09.51: Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir bölgede bulunan soğuk hava deposu, Rusya tarafından bombalandı.



Rusya, Ukrayna’da askeri noktalarla birlikte sivil alanları da vurmaya devam ediyor. Okulları, hastaneleri, marketleri ve evleri bombalayan Rus askerlerinin hedefinde bu kez soğuk hava deposu vardı. Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde bir soğuk hava deposu, Rus askerlerinin hedefi oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan fotoğraflarda ve yapılan açıklamada, saat 03.50 sıralarında deponun vurulduğu ve bombalama sonucu çıkan yangına 4 araç ve 20 personel ile müdahale edildiği bildirildi. Ölü ya da yaralılara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

09:43: Rus ordusu Harkov’a bağlı Yatskovka köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda evler ve araçlar zarar gördü. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

09.35: Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde Rus saldırılarına karşı etrafı kum torbalarıyla çevrelenen Duke de Richelieu heykeli, Ukrayna askerleri tarafından korunuyor.

09.20: Ukrayna'da, Rus askerleri belediye başkanını kaçırdı.



Rusya’nın Ukrayna saldırıları 17 gündür devam ediyor. Bölgede çatışmaların aksine akıl almaz olaylar da yaşanıyor. Ağır Rus bombardımanı ve ablukası altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerleri tarafından kaçırıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerlerince kaçırıldı" ifadelerini kullandı ve olayı doğruladı.

08.22: Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor.

08.00: Tayvan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal üzerine Tayvan’da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.

07:30: YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medyayla ilişkili kanallara erişimi küresel olarak engellemeye başladığını duyurdu.

07.00: ABD’li uydu şirketi Maxar’ın sağladığı fotoğraflara göre, günlerdir Hostomel havalimanı yakınlarında bekleyen konvoydaki araçlar, arazide yeniden konuşlanıyor. Askeri uzmanlar hareketliliğin “uzun ve kanlı” çatışmaların başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu. Ukraynalılar, halihazırda yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı başkentin kuşatılmasını bekliyor. Şehrin kaderinin 12 gündür devam eden kuşatma yüzünden su, elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan Mariupol, Harkov veya Suma’nınkine benzer olmasından endişe ediliyor.

Geçen günlerdeki bekleyiş hali Kiev’e savunma için hazırlanma fırsatı verdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, şehri adeta bir “kaleye” dönüştürdüklerini söyledi. Rusların kentin doğusu Brovary’den gelebileceğini belirten Klitschko, “Her bir cadde, her bir bina, her bir kontrol noktası güçlendirildi. Kent bir kaleye dönüştü” diye konuştu. Savunma birlikleri yollara hendekler kazdı, barikatlar kurdu. Kentteki hemen tüm binalar Ukrayna askeri için siper görevi görüyor. Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerinin Kiev’e yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, özellikle 90 km kuzeybatıdaki Kukhari’den ve 40 km doğudaki Demidov’a kadar olan bölgede Ukrayna savunmasını kırmaya çalıştığını söyledi.





SALDIRI POZİSYONU ALDILAR

ABD istihbaratı da Rus askerinin başkente yaklaştığını teyit etti. Pentagon, önceki gün kent merkezine 20 km mesafede olan Rus konvoyunun artık sadece 15 km mesafede bulunduğunu belirtti. Konvoyda yiyecek ve mühimmat taşıyan kamyonların yanı sıra yaklaşık 15 bin asker olduğu sanılıyor. Yakıt eksikliği gibi lojistik sorunlardan ötürü yaklaşık bir haftadır neredeyse hareketsiz bekleyen konvoydaki bazı araçların, ayrılarak ağaçlık alanlarda saldırı pozisyonu aldığı da görüldü.

YENİ CEPHELER AÇILDI

Öte yandan Rusya ilk kez ülkenin ortasındaki Dnipro şehrini vurdu. Üç saldırıda bir anaokulu, sivil apartman ve iki katlı ayakkabı mağazası bombalandı. En az bir sivil öldü. Batıdaki Lutsk ve Ivano-Frankivsk şehirleri de ilk kez hedef alındı. Her iki kentte askeri havaalanları vuruldu, en az iki asker öldü.





‘ORTAÇAĞ TARZI TAKTİKLER’

Bu arada 430 bin nüfuslu Mariupol’da kuşatma 12 gündür sürüyor. Dondurucu soğukta, ısıtmadan yiyeceğe kıtlık halinin siviller için hayatı çekilmez kıldığı kentte, Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk’a göre 1300 sivil yaşamını yitirdi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya’nın hassas ve hedefli saldırıları terk edip “ortaçağ” tarzı kuşatma taktiğini benimsediğini, Rusya’nın “tıpkı Suriye’de olduğu gibi askerlerden çok sivil öldürdüğünü” söyledi.

03.12: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ’ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenskiy, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.

03.06: Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti.

02.20: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması talebine destek veren Polonya’ya teşekkür etti.

00.30: ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov dahil 12 Rus milletvekili ve VTB bankasının yönetim kurulu üyesi 10 kişi ‘kara listeye’ dahil edildi.

00.30: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus ordusunun kontrolüne geçtikten sonra tehdit arz ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.