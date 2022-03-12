Kiev Hayaleti 10 Rus uçağını düşürdü Ukrayna ordusu görüntüsünü yayınladı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı: Kiev’in Hayaleti! Çatışmaların henüz ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, "Kiev’in Hayaleti" ifadelerinin kullanılmasına sebep oldu. Adının Vladmir Abdonov olduğu iddia edilen pilot, ülkesini savununca kahraman ilan edildi ve hem Ukrayna hem de Ukrayna'yı destekleyenler için umut oldu.

İSTİLAYA KARŞI DİRENİŞİN SİMGESİ

On kadar Rus jetini düşüren gizemli bir Ukraynalı pilotun bir efsane olduğu düşünülüyordu. Şimdiyse, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin genelkurmayı, 'Merhaba işgalci, ruhunuz için geliyorum!' tehdidi ile birlikte "Kiev'in Hayaleti" olduğu iddia edilen bir pilotun görüntüsünü yayınladı. Görüntü, bir MiG-29 savaş uçağının kokpitinde, yüzü siyah bir vizör ve oksijen maskesinin ardına gizlenmiş bir figürü gösteriyor. Hayalet, Ruslar'ın büyük istilasına karşı bir direniş sembolü haline geldi.

Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı.

RUSYA'NIN BİN 200 UKRAYNA'NIN 124 SAVAŞ UÇAĞI VAR

Ukrayna, çatışma sırasında birden fazla Rus uçağını düşürdüğünü iddia etti. İki ülke arasındaki çatışmalar başlamadan önce Putin'in yaklaşık bin 200 savaş uçağı varken, Ukrayna'nın sadece 124 tane vardı.

Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamazken, sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet’, 24 Şubat 2022'de, iki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdü.