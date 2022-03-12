Antalya'daki tarihi zirvede Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Antalya’da Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bir araya geldiği diplomatik forumda Ukraynalı bir gazetecinin Lavrov’a sorusu dikkat çekmişti.

Gazeteci, Lavrov’a “Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?” diye sormuş, bu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Lavrov da “Burada basın konferansı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler, çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter” demişti.

POROŞENKO DUYURDU

O soruda kaçırıldığı belirtilen kadının Kırım Türkü Leyla İbrahimova olduğu ortaya çıktı. İbrahimova’nın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili detayları Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Poroşenko paylaştı. Poroşenko, İbrahimova’nın Melitopol’deki evinin sabaha karşı Rus askerleri tarafından basıldığını belirterek “Onu bilinmeyen bir yere götürdüler. Leyla Melitopol’deki direnişin bir sembolü! Bu cesur kadın ilk günden beri Rus işgalini protesto edenler arasındaydı” diye yazdı. Melitopol şehrinde bölgesel meclisin üyesi olan İbrahimova, oradaki bir müzenin de müdürlüğünü yapıyor. (Musa Kesler/Hürriyet)