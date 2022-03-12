Rusya bombalanan hastaneden kurtulan kadını hedefe koydu! Mariana Vishegirskaya tek fotoğrafla savaşın sembolü olmuştu...

Üzerinde puantiyeli pijaması, elinde eşyalarının olduğu bir poşet ve yüzünde kanlarla merdivenden inip başına yağan bombalardan kaçmaya çalışan karnı burnunda bir kadın… Bu tarif, son birkaç gündür tüm dünyada paylaşılan ve herkesin hakkında konuşmaya devam ettiği fotoğraf için.

Mariana Vishegirskaya, Rus güçlerinin vurduğu Mariupol’deki doğum hastanesinden kurtulanların arasındaydı. Hamileliğinin son günlerinde olduğu fotoğrafında açıkça görülen Mariana, savaşın sivilleri yok eden karanlık yüzünün adeta simgesi haline geldi.

RUSYA 'DÜZMECE' DEMİŞTİ

Üstelik talihsiz kadın Rusya tarafından sahtecilikle suçlandı ve gerçekte hamile olmadığı, verdiği fotoğraflarınsa düzmece olduğu iddia edildi.

Associated Press’in gün akşam saatlerinde servis ettiği fotoğraflarda ise bu kez buruk da olsa sevinç ve umut vardı: Ölümden kurtulan Mariana Vishegirskaya, korkunç bombalı saldırıdan kurtulduktan sadece iki gün sonra kızını dünyaya getirdi ve güvenli bir şekilde kucağına alabildi.

Mariana’nın üzerinde ise hâlâ o gün Mariupol’deki hastaneden kaçarken giydiği pijaması vardı…





BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Mariana’nın kızı Veronika da savaşın başından beri sığınaklarda, bodrum katlarında, bombalardan korunmaya çalışılan doğum hastanelerinde hayata merhaba diyen savaş bebeklerinden biri oldu.

Doğumdan sonra çekilen çarpıcı fotoğraflardan birinde Mariana yatakta uzanırken eşi Yuri’nin kızlarını kucağına alarak ona ilk merhabasını fısıldadığı görülüyor.

Ukraynalı bir blogger olan ve makyaj ve güzellik ürünleriyle ilgili videolar paylaşan Mariana Vishegirskaya o gün Mariupol’deki hastaneden kaçarken ve hayatının belki de en zor ve korkutucu anlarından birini yaşarken Rusya tarafından ‘sahte’ fotoğraflar vermekle suçlanmış; aslında yaralı olmadığı, hatta hamile bile olmadığı ve Rusya’yı karalamak için sahnelenmiş sahte bir görüntü verdiği iddia edilmişti.





TEPKİ ÇEKEN TWEET SİLİNDİ

Rusya'nın Londra büyükelçiliği, çarşamba akşamı Mariupol doğum hastanesinden kanlar içinde ayrılan bir hastayı, 'güzellik blogcusu Marianna' olarak tanımlamış, blog yazarının fotoğrafının "propagandacı" olduğunu öne sürdüğü bir Associated Press muhabiri tarafından çekildiğini iddia etmişti.

Büyük tepki toplayan bu paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırmış ve sayısız insan Rusya büyükelçiliğini kınayan tweet'ler yazmıştı.

Twitter'ın "topluluk yönergelerini" ihlal ettiği için silinen tweet, yine de ekran görüntüsü alınarak paylaşılmaya devam edildi ve büyük bir fırtına kopardı.

Mariupol’de, doğum ve çocuk hastanesini hedef alan bombalar üç kişiyi öldürmüş ve 17 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Mariana Vishegirskaya'nın bombalardan kurtulduktan hemen sonra doğum yapması Rusya'nın kara propagandasını da sonlandırmış oldu ve gerçekleri tüm dünyaya gösterdi.





ZELENSKİ'DEN SOYKIRIM SUÇLAMASI

Ukrayna lideri Zelenski yaşanan korkunç olaydan sonra yaptığı açıklamada bombalama eylemini kesin bir soykırım hareketi olarak tanımlamış "Bir çocuk hastanesi ve doğum koğuşu... Bunlar Rusya devletini ne şekilde tehdit etmiş olabilir? Hastanelerden korkan ve onları yok eden Rus devleti nasıl bir devlettir?" diyerek dünyaya seslenmişti. "Okullar ve hastaneler vuruluyor. Siviller, çocuklar ölüyor. İşte Ukrayna'ya yapılan budur." ifadelerini kullanan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya soykırım uyguladığını vurgulamıştı.

Birleşmiş Milletler Rusya'yı bu bombalama eylemi sebebiyle kınarken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında, saldırı sırasında hastanenin içinde hasta bulunmadığını ve hastanenin 'aşırılık yanlıları' tarafından ele geçirildiği için hastanenin 'meşru bir hedef' olduğunu iddia etmişti. Lavrov, Rusya'nın 'Ukrayna'ya asla saldırmadığını' savundu ve hastane saldırısına yönelik uluslararası tepkileri de 'zavallıca' olarak nitelendirdi.