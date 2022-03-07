Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Tümgeneral Viktor Gulevich'in istifası orduyu sarstı...

Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Viktor Gulevich, istifasını açıklayarak hem ülkesini hem de dünyayı şaşkına çevirdi. Adı yaptırım listelerine de girmiş olan Gulevich, Rus işgalini destekleyemeyeceğini açıklayan bir Istifa mektubunu üstlerine ileterek görevinden ayrıldı.

Belarus ordusunun işgale yardım ettiğini iddia eden İngiltere bir grup üst rütbeli Belarus subayını ve devlet görevlisini yaptırım listesine almıştı. Viktor Gulevich’in isminin de bu listede yer aldığı biliniyor.

Belarus ordusunun Genel Kurmay Başkanı da olan Tümgeneral Viktor Gulevich, ordudaki askerlerin rus işgalinde yer almayı reddettiklerini söyleyerek Belarus’un tek bir tabur bile oluşturamadığını itiraf etti.

“Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasına direkt katkısı var” denilerek yaptırma uğratılan Gulevich, aynı zamanda Belarus-Ukrayna sınırına Rus kuveetlerinin konuşlandırılmasından da sorumlu tutuldu.





İSTİFA MEKTUBU YAYINLANDI

İngiliz basını Gulevich'in istifa metninin kopyası olduğu iddia edilen bir belgeyi paylaştı. Savunma Bakanı Viktor Khrenin’e ithaf edilen istifa mektubunda “Askeri birlik komutanlarıyla ortak yürütülen çalışmalar henüz sonuç vermedi. Çekinmeden söyleyebilirim ki bu komutanların değiştirilmesinin de kara güçlerinin bir araya getirilmesinde bir etkisi olmayacak ve bize istediğimiz sonucu sağlamayacak. Bu görüşler ışığında istifamın kabulünü talep ederim.”

Bu metnin belgesinin ise eski Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Nosov tarafından paylaşıldığı iddia edildi.

Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı bu belgenin orijinal olup olmadığını sorguladı ve Gulevich'in istifasını Savunma Bakanı’na sunamayacağını; istifanın ancak ve ancak ordu başkomutanının bu istifayı kabul edip etmeyeceğine karar verebileceğini ifade etti. Ordu başkomutanı da tahmin edilebileceği gibi Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko.

Bakanlık, Gulevich'in istifa mektubundaki iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

UKRAYNA’DAN İSTİFAYA İLK YORUM

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi de Mr Gulevich'in istifasıyla ilgili detayların araştırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı danışmanı Oleksiy Arestovych bir Ukrayna kanalına yaptığı açıklamada Rus ordusunun Belarus’u da ateş altında tuttuğunu ve koca bir ulusu Ukrayna’nın işgali sırasında rehine pozisyonu getirdiğini iddia etti.

Oleksiy Arestovych, flaş bir açıklama yaparak Belarus ordusunun çatışmalarda kullanıldığına inanmadığını ancak sınıra yerleştirildiğini bildiğini söyledi.

“Ancak Belarus toprakları birliklerin geçişi, askeri hava sahalarının kullanımı ve füze ateşlemeleri için kullanılıyor.” diyen Arestovych, Viktor Gulevich’in istifasının Rusya’nın Belarus’a hem halk hem de ordu nezdinde baskısından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.