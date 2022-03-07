Ukrayna Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±: 11 binden fazla Rus askeri öldürüldü
Ukrayna Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 11 binden fazla Rus askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â Â
07.03.2022 - 16:08 | | KÄ°EV (Ä°HA)Â
Rusya 24 Åžubatâ€™ta saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ukraynaâ€™da aÄŸÄ±r kayÄ±plar veriyor. Ukrayna Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 11 binden fazla Rus askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Rus ordusuna ait 290 tank, ve 999â€™dan fazla zÄ±rhlÄ± askeri aracÄ±n imha edildiÄŸi duyuruldu. AyrÄ±ca Rusya'ya ait 117 topÃ§u atÄ±ÅŸ sistemi, 46 uÃ§ak, 68 helikopter, 454 otomobil, 3 gemi, 60 yakÄ±t tankÄ±, 7 insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n da kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi kaydedildi.
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