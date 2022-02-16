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DünyaJens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!
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Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “(Rusya-Ukrayna krizi) Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil” dedi.

16.02.2022 - 19:19 |
Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

Stoltenberg'in açıklamaları; Ne olacağını bilmiyoruz fakat şu ana kadar neler olduğunu biliyoruz. Nihai bir karar yok. Komutanlarımızdan bu yönde destek istedik, görüş bildirmelerini istedik. Yeni askeri birlikleri sevk edip sevk etmeyecekleri konusunda bizlere görüş bildirmelerini istedik.Biz sahada Rusya'nın geri çekildiğini görmedik. Diplomatik çabalar mevcut.

"RUSYA'NIN GERİ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEDİK"

Biz sahada Rusya'nın geri çekildiğini görmedik. Diplomatik çabalar mevcut. Rusya cephede gerilimi düşürmedi, geri çekilme görmedik. Rusya eğer güç kullanırsa bunun bedeli ağır olur. Askeri faaliyetlere karşılıklı şeffaflığa ihtiyaç var. Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurma planımız yok.

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