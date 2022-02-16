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DünyaDünya kırmızı alarmda! Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...
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Dünya kırmızı alarmda! Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Rusya ile Ukrayna arasındaki tehlikeli gerilim devam ederken kritik açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya saldırırsa, bedeli yüksek olacaktır. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi. Öte yandan Ukrayna krizi devam ederken NATO’dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa’da bir savaş istemediğini söyledi. Rus ordu televizyonu ise, Kırım Köprüsü'nden geçen silahlar ve zırhlı araçların görüntülerini yayınladı. Tansiyonun bir nebze düştüğü bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken ABD'nin Kiev büyükelçiliğinin taşınması sırasında yaptığı gizli operasyon da ortaya çıktı.

• 16 Şubat 2022 - 08:53 • Son Güncelleme:
• 16 Şubat 2022 - 08:53 • Son Güncelleme:
1Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Ukrayna ile Rusya arasında her an savaş çıkması beklenirken ABD Başkanı Biden'dan son dakika açıklamaları geldi. "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hâlâ büyük bir olasılık" diyen Biden, 'Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık' dedi. Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduklarını ilettiğini belirten Biden, 'Putin diplomasiye şans vereceğini söyledi, biz de aynı fikirdeyiz' dedi.

2BİDEN: KARŞILIK VERİRİZ

BİDEN: KARŞILIK VERİRİZ

Biden, “Rusya saldırırsa, bedeli yüksek olacaktır. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız” dedi.

3BIDENDAN ÇARPICI FÜZE VURGUSU

BIDEN'DAN ÇARPICI FÜZE VURGUSU

Rusya'nın Ukrayna sınırında 150 bin askeri olduğunu belirten Biden 'ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor. Oraya füze yerleştirme niyetimiz de yok. ABD ve Ukrayna Rusya'yı tehdit etmiyor' dedi.

4RUSYAYA YAPTIRIM GÖZDAĞI

RUSYA'YA YAPTIRIM GÖZDAĞI

Rusya ile çatılmak istemiyoruz mesajı veren Biden konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

5Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

'Rusya ilerlerse, ABD ve müttefikleri güçlü yaptırımlar uygulamaya hazırlar. Bu yaptırımlar Rusya harekete geçerse en kısa sürede uygulamaya hazır. Rusya ile doğrudan yüzleşmek niyetinde değiliz.'

6Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Biden ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğinin altını çizdi.

7RUSYA VATANDAŞLARI DÜŞMANIMIZ DEĞİL

'RUSYA VATANDAŞLARI DÜŞMANIMIZ DEĞİL'

'Rusya halkını hedef almıyoruz. Rusya'yı istikrarsızlaştırmaya çalışmıyoruz. Rusya vatandaşları bizim düşmanımız değil' diyen Biden sözlerine şöyle devam etti;

8Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

'Rusya önümüzdeki günlerde veya haftalarda Ukrayna'yı işgal ederse, Ukrayna'ya insani maliyeti çok büyük olacak. Rusya için stratejik maliyeti de çok büyük olacak. Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, ezici bir uluslararası kınama ile karşılanacaktır. Dünya Rusya'nın gereksiz ölüm ve yıkımı seçtiğini unutmayacak'

9NATODAN UKRAYNA AÇIKLAMASI: YARDIM TALEBİ ALDIK

NATO'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI: YARDIM TALEBİ ALDIK

Öte yandan Ukrayna krizi devam ederken NATO’dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı.

10Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

NATO tarafından yapılan paylaşımda; "Ukrayna, çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlar için uluslararası yardım talep ediyor" başlığı ile Ukrayna'nın talep ettiği ihtiyaçların listesini yayınladı.

11Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Yardım talebine ilişkin açıklamanın devamında: "Ukrayna Devlet Acil Servisi, sivil nüfusunu etkileyebilecek çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlara hazırlanıyor. Atıfta bulunulan prosedürlere uygun olarak, Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) 15 Şubat 2022'de Ukrayna'dan uluslararası yardım talebi almıştır" ifadeleri kullanıldı.

12Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC), NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesindeki başlıca sivil acil durum müdahale mekanizması olarak görev yapıyor. Tüm yıl boyunca aktif olan oluşum tüm NATO Müttefiklerini ve ortak ülkeleri kapsıyor. Merkez, özellikle doğal ve insan kaynaklı afetler durumunda hem yardım taleplerini hem de yardım tekliflerini koordine etmek için bir takas sistemi olarak işlev görüyor. Bu kurumun Ukrayna'dan aldığı yardım talebi listesi üzerinden cevap vermesi bekleniyor.

13Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Ukrayna'nın yardım talep listesi iş makineleri, arazi tipi araçlar, laboratuvar malzemeleri, motorlu botlar, jeneratörler, kıyafetler, ayakkabılar, radyo ve haberleşme cihazları yanında çok sayıda ve çeşitte ilaçları içeriyor. Söz konusu duyurunun sonunda ise üye ittifak ülkelerine yardımlara katkıda bulunma çağrısı yapıldı. Duyuruda; Ukrayna'nın gereksinimlerine eşgüdümlü bir yanıt sağlamak amacıyla, uluslar bu talepleri kısmen veya tamamen karşılayabilecek durumda olanlar, Operasyonel Rapora cevap vermeye davet edilir.'' ifadelerine yer verildi.

14RUSYA’DAN TANIMA ADIMI GELİR Mİ

RUSYA’DAN TANIMA ADIMI GELİR Mİ?

Rusya yasama sisteminin alt meclisi Devlet Duması, Ukrayna’nın doğusunda kurulan ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin diplomatik olarak resmen tanınmasına destek verdi.

15Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Putin’e gönderilecek önergenin bağlayıcılığı bulunmuyor. Ukrayna’dan yapılan açıklamada ise böyle bir adımın ‘büyük sonuçları olacağı’ belirtildi ve Rus yönetimi uyarıldı. Konuya ilişkin Putin ise, Donbass’ta bir soykırım yaşandığını savunarak, “Donbass’ın sorunlarının çözümü için her şeyi yapmalıyız” dedi.

16PUTİN: AVRUPADA SAVAŞ İSTEMİYORUZ

PUTİN: AVRUPA'DA SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Diplomatik çabaların son hamlesi olarak gösterilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi gerçekleşti.

17Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, “Sizinle tanışmaktan, sizi Moskova’da kabul etmekten memnunum. Almanya’nın genel olarak ve özellikle Avrupa’da öncelikli partnerimiz olduğunu hemen belirteyim” dedi.

18Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya’nın önerilerinin NATO tarafından karşılanmadığını belirterek, “Rusya, ABD ve NATO’nun Avrupa’nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamaz” dedi. Putin, ülkesinin Avrupa’da bir savaş istemediğini ve bu nedenle bir müzakere sürecini başlatmak için güvenlikle ilgili önerilerde bulunduklarını söyledi.

19Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Rusya’nın birliklerin bir kısmının Ukrayna sınırından çekileceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Scholz ise, sürdürülebilir kalıcı bir Avrupa güvenliğinin Rusya’ya karşı değil, Rusya’yla birlikte sağlanabileceğini belirtti.

20ŞOYGU, ŞAM’DA ESAD’LA GÖRÜŞTÜ

ŞOYGU, ŞAM’DA ESAD’LA GÖRÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin’in talimatı üzerine Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Şoygu, Esad’a Rusya Donanması’nın Doğu Akdeniz’de yaptığı tatbikat hakkında bilgi verdi.

21Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Şoygu ve Esad, Suriye’deki teröristlere karşı yürütülen ortak mücadele kapsamında askeri-teknik işbirliğiyle ilgili çeşitli konuları istişare etti

22KIRIMDAKİ BİRLİKLER DE ÇEKİLDİ

KIRIM'DAKİ BİRLİKLER DE ÇEKİLDİ

Az önce gelen bir son dakika bilgisine göre ,Moskova Kırım'daki askeri tatbikatların sona erdiğini ve askerlerin geri döndüğünü açıkladı.

23Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, "Tatbikatlara katılımlarını tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birimleri daimi konuşlanma noktalarına hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

24İKNA OYUNLARINI KİM KAZANACAK

İKNA OYUNLARINI KİM KAZANACAK?

Bölgedeki satranç oyunu hakkında bir analiz yazan New York Times yazarı Max Fisher, "Ukrayna konusundaki anlaşmazlıklar devam ederken, Moskova ve Washington, tek kurşun atmadan hedeflerini güvence altına almak için giderek daha yüksek bahisli, giderek daha karmaşık bir sinyal oyunu oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

25Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Fisher her iki tarafın da gerçek savaşı önlemek için savaş sinyali verdiğini belirterek, "Rusya taleplerini zorla güvence altına almak için, binlerce askerini Ukrayna sınırına kaydırarak, Washington ve Kiev'e, büyük bir savaşa katlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. ABD ise Kiev'deki büyükelçiliğini kapatarak ve ekonomik misilleme sözü vererek, Moskova'ya göz dağı veriyor" dedi.

26Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Bölgedeki ikna oyunlarını kimin kazanacağı belirsiz. Ancak her iki taraf da bir yandan 'müzakere' mesajı verirken diğer yandan hazırlıklarını sürdürüyor.

27ABDDEN BİLGİSAYARLARI KIRIN TALİMATI

ABD'DEN 'BİLGİSAYARLARI KIRIN' TALİMATI

Öte yandan Wall Street Journal Gazetesi ABD'nin Kiev büyükelçiliğini kapatması ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

28Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da kalan sınırlı büyükelçilik personelini, bir Rus saldırısı veya işgaline karşı başkent Kiev'den Lviv'e taşıdığını duyurmuştu. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Kiev'deki diplomatlara önlem olarak bilgisayar ve bilgisayar ağ ekipmanlarını imha etmeleri talimatı verildi.

29Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

İsmi açıklanmayan kaynağa göre, bilgisayarların yanı sıra elçilik telefon sistemi de tamamen sökülerek imha edildi. Bu hamleler, Kiev büyükelçiliğini diplomatik bir tesis olarak çalışamaz hale getirdi.

3056 KİŞİ GİZLİ BELGELERLE GELDİ

56 KİŞİ GİZLİ BELGELERLE GELDİ

Edinilen bilgiye göre Pazar günü, 56 büyükelçilik çalışanı, elçiliğe ait gizli malzemeler ve belgelerle Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, gizli malzemeleri korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.

31RUSYADAN NATO İDDİASI: KEŞİF GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

RUSYA'DAN NATO İDDİASI: KEŞİF GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Öte yandan Sputnik’e konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, NATO’ya ait fırkateynlerle, Akdeniz’deki tatbikatlar sırasında Rus gemilerine yönelik keşif yapılmaya çalışıldığını açıkladı.

32Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;'NATO’ya ait fırkateynler, dün Rus Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’in doğusunda gerçekleştirdiği planlı tatbikatların bir bölümü esnasında Rus gemilerine yönelik radyo elektronik ve radyo teknik keşif faaliyetleri yürütmeye çalıştı.'

33Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırımdan ayrılıyor

Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırım'dan ayrılıyor

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da tatbikat gerçekleştirdikten sonra ana üslerine doğru hareket eden Rus askerleri, Kırım Köprüsünden geçti.

34Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Rus askerleri Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine dönüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesinden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyuruldu.

35Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor" denildi. Paylaşılan görüntülerde, askerlerin ve askeri ekipmanın Kırım Köprüsü'nden geçtiği anlar yer aldı.

36Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...
37Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...
38Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...
39Dünya kırmızı alarmda Rusya, Ukraynayı işgal edecek mi Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

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