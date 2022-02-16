Dünya kırmızı alarmda! Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya’nın önerilerinin NATO tarafından karşılanmadığını belirterek, “Rusya, ABD ve NATO’nun Avrupa’nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamaz” dedi. Putin, ülkesinin Avrupa’da bir savaş istemediğini ve bu nedenle bir müzakere sürecini başlatmak için güvenlikle ilgili önerilerde bulunduklarını söyledi.