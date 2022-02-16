Dünya kırmızı alarmda! Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Saatler kaldı, bölgeden son dakika gelişmeleri...
Rusya ile Ukrayna arasındaki tehlikeli gerilim devam ederken kritik açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya saldırırsa, bedeli yüksek olacaktır. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi. Öte yandan Ukrayna krizi devam ederken NATO’dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa’da bir savaş istemediğini söyledi. Rus ordu televizyonu ise, Kırım Köprüsü'nden geçen silahlar ve zırhlı araçların görüntülerini yayınladı. Tansiyonun bir nebze düştüğü bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken ABD'nin Kiev büyükelçiliğinin taşınması sırasında yaptığı gizli operasyon da ortaya çıktı.
Ukrayna ile Rusya arasında her an savaş çıkması beklenirken ABD Başkanı Biden'dan son dakika açıklamaları geldi. "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hâlâ büyük bir olasılık" diyen Biden, 'Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık' dedi. Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduklarını ilettiğini belirten Biden, 'Putin diplomasiye şans vereceğini söyledi, biz de aynı fikirdeyiz' dedi.
BİDEN: KARŞILIK VERİRİZ
Biden, “Rusya saldırırsa, bedeli yüksek olacaktır. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız” dedi.
BIDEN'DAN ÇARPICI FÜZE VURGUSU
Rusya'nın Ukrayna sınırında 150 bin askeri olduğunu belirten Biden 'ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor. Oraya füze yerleştirme niyetimiz de yok. ABD ve Ukrayna Rusya'yı tehdit etmiyor' dedi.
RUSYA'YA YAPTIRIM GÖZDAĞI
Rusya ile çatılmak istemiyoruz mesajı veren Biden konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
'Rusya ilerlerse, ABD ve müttefikleri güçlü yaptırımlar uygulamaya hazırlar. Bu yaptırımlar Rusya harekete geçerse en kısa sürede uygulamaya hazır. Rusya ile doğrudan yüzleşmek niyetinde değiliz.'
Biden ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğinin altını çizdi.
'RUSYA VATANDAŞLARI DÜŞMANIMIZ DEĞİL'
'Rusya halkını hedef almıyoruz. Rusya'yı istikrarsızlaştırmaya çalışmıyoruz. Rusya vatandaşları bizim düşmanımız değil' diyen Biden sözlerine şöyle devam etti;
'Rusya önümüzdeki günlerde veya haftalarda Ukrayna'yı işgal ederse, Ukrayna'ya insani maliyeti çok büyük olacak. Rusya için stratejik maliyeti de çok büyük olacak. Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, ezici bir uluslararası kınama ile karşılanacaktır. Dünya Rusya'nın gereksiz ölüm ve yıkımı seçtiğini unutmayacak'
NATO'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI: YARDIM TALEBİ ALDIK
Öte yandan Ukrayna krizi devam ederken NATO’dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı.
NATO tarafından yapılan paylaşımda; "Ukrayna, çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlar için uluslararası yardım talep ediyor" başlığı ile Ukrayna'nın talep ettiği ihtiyaçların listesini yayınladı.
Yardım talebine ilişkin açıklamanın devamında: "Ukrayna Devlet Acil Servisi, sivil nüfusunu etkileyebilecek çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlara hazırlanıyor. Atıfta bulunulan prosedürlere uygun olarak, Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) 15 Şubat 2022'de Ukrayna'dan uluslararası yardım talebi almıştır" ifadeleri kullanıldı.
Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC), NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesindeki başlıca sivil acil durum müdahale mekanizması olarak görev yapıyor. Tüm yıl boyunca aktif olan oluşum tüm NATO Müttefiklerini ve ortak ülkeleri kapsıyor. Merkez, özellikle doğal ve insan kaynaklı afetler durumunda hem yardım taleplerini hem de yardım tekliflerini koordine etmek için bir takas sistemi olarak işlev görüyor. Bu kurumun Ukrayna'dan aldığı yardım talebi listesi üzerinden cevap vermesi bekleniyor.
Ukrayna'nın yardım talep listesi iş makineleri, arazi tipi araçlar, laboratuvar malzemeleri, motorlu botlar, jeneratörler, kıyafetler, ayakkabılar, radyo ve haberleşme cihazları yanında çok sayıda ve çeşitte ilaçları içeriyor. Söz konusu duyurunun sonunda ise üye ittifak ülkelerine yardımlara katkıda bulunma çağrısı yapıldı. Duyuruda; Ukrayna'nın gereksinimlerine eşgüdümlü bir yanıt sağlamak amacıyla, uluslar bu talepleri kısmen veya tamamen karşılayabilecek durumda olanlar, Operasyonel Rapora cevap vermeye davet edilir.'' ifadelerine yer verildi.
RUSYA’DAN TANIMA ADIMI GELİR Mİ?
Rusya yasama sisteminin alt meclisi Devlet Duması, Ukrayna’nın doğusunda kurulan ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin diplomatik olarak resmen tanınmasına destek verdi.
Putin’e gönderilecek önergenin bağlayıcılığı bulunmuyor. Ukrayna’dan yapılan açıklamada ise böyle bir adımın ‘büyük sonuçları olacağı’ belirtildi ve Rus yönetimi uyarıldı. Konuya ilişkin Putin ise, Donbass’ta bir soykırım yaşandığını savunarak, “Donbass’ın sorunlarının çözümü için her şeyi yapmalıyız” dedi.
PUTİN: AVRUPA'DA SAVAŞ İSTEMİYORUZ
Diplomatik çabaların son hamlesi olarak gösterilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, “Sizinle tanışmaktan, sizi Moskova’da kabul etmekten memnunum. Almanya’nın genel olarak ve özellikle Avrupa’da öncelikli partnerimiz olduğunu hemen belirteyim” dedi.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya’nın önerilerinin NATO tarafından karşılanmadığını belirterek, “Rusya, ABD ve NATO’nun Avrupa’nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamaz” dedi. Putin, ülkesinin Avrupa’da bir savaş istemediğini ve bu nedenle bir müzakere sürecini başlatmak için güvenlikle ilgili önerilerde bulunduklarını söyledi.
Rusya’nın birliklerin bir kısmının Ukrayna sınırından çekileceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Scholz ise, sürdürülebilir kalıcı bir Avrupa güvenliğinin Rusya’ya karşı değil, Rusya’yla birlikte sağlanabileceğini belirtti.
ŞOYGU, ŞAM’DA ESAD’LA GÖRÜŞTÜ
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin’in talimatı üzerine Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Şoygu, Esad’a Rusya Donanması’nın Doğu Akdeniz’de yaptığı tatbikat hakkında bilgi verdi.
Şoygu ve Esad, Suriye’deki teröristlere karşı yürütülen ortak mücadele kapsamında askeri-teknik işbirliğiyle ilgili çeşitli konuları istişare etti
KIRIM'DAKİ BİRLİKLER DE ÇEKİLDİ
Az önce gelen bir son dakika bilgisine göre ,Moskova Kırım'daki askeri tatbikatların sona erdiğini ve askerlerin geri döndüğünü açıkladı.
Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, "Tatbikatlara katılımlarını tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birimleri daimi konuşlanma noktalarına hareket ediyor" ifadelerini kullandı.
İKNA OYUNLARINI KİM KAZANACAK?
Bölgedeki satranç oyunu hakkında bir analiz yazan New York Times yazarı Max Fisher, "Ukrayna konusundaki anlaşmazlıklar devam ederken, Moskova ve Washington, tek kurşun atmadan hedeflerini güvence altına almak için giderek daha yüksek bahisli, giderek daha karmaşık bir sinyal oyunu oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Fisher her iki tarafın da gerçek savaşı önlemek için savaş sinyali verdiğini belirterek, "Rusya taleplerini zorla güvence altına almak için, binlerce askerini Ukrayna sınırına kaydırarak, Washington ve Kiev'e, büyük bir savaşa katlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. ABD ise Kiev'deki büyükelçiliğini kapatarak ve ekonomik misilleme sözü vererek, Moskova'ya göz dağı veriyor" dedi.
Bölgedeki ikna oyunlarını kimin kazanacağı belirsiz. Ancak her iki taraf da bir yandan 'müzakere' mesajı verirken diğer yandan hazırlıklarını sürdürüyor.
ABD'DEN 'BİLGİSAYARLARI KIRIN' TALİMATI
Öte yandan Wall Street Journal Gazetesi ABD'nin Kiev büyükelçiliğini kapatması ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da kalan sınırlı büyükelçilik personelini, bir Rus saldırısı veya işgaline karşı başkent Kiev'den Lviv'e taşıdığını duyurmuştu. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Kiev'deki diplomatlara önlem olarak bilgisayar ve bilgisayar ağ ekipmanlarını imha etmeleri talimatı verildi.
İsmi açıklanmayan kaynağa göre, bilgisayarların yanı sıra elçilik telefon sistemi de tamamen sökülerek imha edildi. Bu hamleler, Kiev büyükelçiliğini diplomatik bir tesis olarak çalışamaz hale getirdi.
56 KİŞİ GİZLİ BELGELERLE GELDİ
Edinilen bilgiye göre Pazar günü, 56 büyükelçilik çalışanı, elçiliğe ait gizli malzemeler ve belgelerle Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, gizli malzemeleri korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.
RUSYA'DAN NATO İDDİASI: KEŞİF GİRİŞİMİNDE BULUNULDU
Öte yandan Sputnik’e konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, NATO’ya ait fırkateynlerle, Akdeniz’deki tatbikatlar sırasında Rus gemilerine yönelik keşif yapılmaya çalışıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;'NATO’ya ait fırkateynler, dün Rus Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’in doğusunda gerçekleştirdiği planlı tatbikatların bir bölümü esnasında Rus gemilerine yönelik radyo elektronik ve radyo teknik keşif faaliyetleri yürütmeye çalıştı.'
Rus askerleri tatbikat gerçekleştirdiği Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da tatbikat gerçekleştirdikten sonra ana üslerine doğru hareket eden Rus askerleri, Kırım Köprüsünden geçti.
Rus askerleri Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine dönüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesinden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor" denildi. Paylaşılan görüntülerde, askerlerin ve askeri ekipmanın Kırım Köprüsü'nden geçtiği anlar yer aldı.