NATO'dan Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili sert mesaj: Bedeli ağır olur!

Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bakanlar ilk oturumda bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine dair yaptığı açıklamada "Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil. Rusya eğer güç kullanırsa bunun bedeli ağır olur.” dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumu Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla başladı. Stoltenberg, NATO’nun Rusya için bir tehdit olmadığını ve diyalogdan yana olduğunu belirterek, "Tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. NATO Mukabele Gücü'nün hazır olma durumunu şimdiden arttırdık. Müttefikler güçlerini hazırda bekletiyor ve daha fazla birlik, uçak ve gemi konuşlandırdı. Bugün caydırıcılık ve savunma duruşumuzu nasıl geliştirmemiz gerektiğini ve diplomatik çabalarımızı nasıl sürdürmemiz gerektiğini ele alacağız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna krizine ilişkin şimdiye kadar sahada gerilimi azaltacak adım atmadığını açıklayan Stoltenberg, "Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an ile karşı karşıyayız. Rusya, Ukrayna sınırlarına bir işgal gücü yığdı. Aynı zamanda, Moskova'dan diplomasinin devam etmesi gerektiğine dair işaretler var. Bu, temkinli iyimserlik için zemin sağlar. Ancak şu ana kadar sahada herhangi bir gerilim azalması belirtisi görmedik" ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMALAR: BEDELİ AĞIR OLUR!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “(Rusya-Ukrayna krizi) Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları şöyle; Ne olacağını bilmiyoruz fakat şu ana kadar neler olduğunu biliyoruz. Nihai bir karar yok. Komutanlarımızdan bu yönde destek istedik, görüş bildirmelerini istedik. Yeni askeri birlikleri sevk edip sevk etmeyecekleri konusunda bizlere görüş bildirmelerini istedik. Uzun vadede girişimleri değerlendireceğiz. Rusya eğer güç kullanırsa bunun bedeli ağır olur.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti. Rusya eğer güç kullanırsa bunun bedeli ağır olur.