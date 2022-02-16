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Dünya4 yaşındaki kız çocuğu 2 yıldır kayıptı gizli bölmede bulundu!
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4 yaşındaki kız çocuğu 2 yıldır kayıptı gizli bölmede bulundu!

Cayuga Heights kasabasındaki evinden kayıp olduğu bildirildiğinde küçük kız çocuğu 4 yaşındaydı. 2019'dan beri kayıp olan ve her yerde aranan 6 yaşındaki kız çocuğu New York'ta bir evin merdivenlerinin altındaki gizli bölmede sağ ve iyi durumda bulundu.

16.02.2022 - 13:48 |
4 yaşındaki kız çocuğu 2 yıldır kayıptı gizli bölmede bulundu!

2019 yılında Cayuga Heights kasabasındaki evinden kayıp olduğu bildirildiğinde Paislee Shultis henüz 4 yaşındaydı. Anne babanın kızlarının velayetini kaybetmesi sonra çocuğun birden ortadan kaybolması tüm şüpheleri onların üzerine çekmişti.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ
İki yıldır kayıp olan ve hiç bir yerde bulunamayan küçük kızla ilgili komşulardan yeni bir ihbar alan polis ekipleri New York'taki bir eve baskın düzenledi. Polis memurları bodruma açılan merdivenin altındaki derme çatma odayı fark etmeden önce evi bir saat boyunca detaylı bir şekilde aradılar.

4 yaşındaki kız çocuğu 2 yıldır kayıptı gizli bölmede bulundu

MERDİVENLERİ KALDIRINCA BİR ÇİFT KÜÇÜK AYAK GÖRÜNDÜ
Dedektiflerden biri merdivende bir gariplik olduğunu fark edince basamaklardan bir kaçı kaldırıldı ve bir çift küçük ayak görüldü. Bir kaç adım daha atıldığında merdiven altına yapılan sandık şeklindeki Gizli Bölme tamamen ortaya çıktı.

4 yaşındaki kız çocuğu 2 yıldır kayıptı gizli bölmede bulundu

SAĞLIK DURUMU İYİ, AÇ OLDUĞU İÇİN POLİSLERDEN HAMBURGER İSTEDİ
Şu an 6 yaşında olan Paislee ve annesi soğuk ve ıslak alanda yatarken bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen küçük kız yasal vasisine teslim edildi.

Küçük kızın kimseler görmesin diye okula gönderilmediği ve evden çıkarılmadığı öğrenildi. Polisler küçük kızın aç olduğu ve yoldaki bir restorandan hamburger istediğini belirtti.

4 yaşındaki kız çocuğu 2 yıldır kayıptı gizli bölmede bulundu

ANNE BABA VE BÜYÜKBABA GÖZALTINDA
Yetkililer, ebeveynlerin 2019'da kızlarının velayetini kaybettikten sonra çocuğu kaçırdıklarını ve o zamandan beri büyükbabasının evinde sakladıklarını açıkladı.

Çocuğun anne babası, Kimberly Cooper-Kirk Shultis ve büyükbaba tutuklama talebi ile gözaltına alındı.

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