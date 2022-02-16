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Bakan Akar Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki NATO Karargahı’nda Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.

16.02.2022 - 19:06 | | İHA
Bakan Akar Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen “NATO Nükleer Planlama Grubu” oturumuna katılan Bakan Akar, NATO Karargahı’nda Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar, daha önce ise Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya gelmişti.

 

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