Rusya-Ukrayna krizinde savaş an meselesi! Putin'den sonra Lukaşenko da meydan okudu! Moskova'nın korkunç planı deşifre oldu: 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük...

Aynı iddialara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tepkisinin ne olduğu sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar. Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı. Kemlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in batılı ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeler ile batı medyasında yayınlanan bilgiler arasında farklılıklar olduğunu belirterek, "Aslında bu ülkelerin medyasında ortaya çıkan histeri ile müzakerelerin doğası arasında önemli bir karşıtlık var. ‘Elimizdeki verilere göre saldırgan planlar mevcut’ şeklinde iddialar geliyor. Ancak çok çok diplomatik bir dille. Devlet başkanı Putin de tüm bu soruları en yapıcı şekilde yanıtlıyor” şeklinde konuştu.