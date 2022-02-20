Rusya-Ukrayna krizinde savaş an meselesi! Putin'den sonra Lukaşenko da meydan okudu! Moskova'nın korkunç planı deşifre oldu: 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük...
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Donbas'ta çatışma çıkığı ve iki taraftan da kayıplar olduğu iddia edilirken, Donetsk'te hem gece hem de gündüz saatlerinde arka arkaya patlamalar oldu. Lugansk'ta tüm şehri ayağa kaldıran sirenler çaldı. Libya ve Suriye’de kritik operasyonlarda bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in Donbas'ta olduğu ortaya çıktı. Rusya’nın en büyük destekçisi Belarus ise, tatbikat için ülkeye gelen yaklaşık 30 bin Rus askerinin şimdilik ayrılmayacağını dünyaya duyurdu. Gelişmelerin ardından Donbass’tan kaçan mülteciler Rusya’da OHAL ilanına sebep olurken, İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya’nın 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planladığını ileri sürdü. İşte Rusya-Ukrayna geriliminde yaşanan son dakika gelişmeleri...
Ukrayna-Rusya sınırında bugün yine çatışma var. Rusya'da hükümetin sözcülüğünü yapan Izvestia gazetesi, Donbas'taki Pionersky köyünü ele geçirmek isteyen Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışma çıktığını bildiriyor. Kağıt üstündeki Lugansk yönetiminin açıklamasına yer veren Izvestia, köyde birçok evin yanıp kül olduğunu ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. İlerleyen saatlerde yaşamını yitiren sivil sayısı iki olarak verildi.
SİREN SESLERİ
Sputnik yayın organı da cephe hattında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusunun Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından geri püskürtüldüğünü okurlarına aktardı.Rus medyası, Lugansk'ta güpegündüz sirenlerin çaldığını gösteren görüntüleri ekrana getiriyor. Bölgeden çok sayıda video kaydı da sosyal medyada paylaşıldı.
GÜNDÜZ PATLAMA OLDU
Rus medyasında yoğun şekilde Ukrayna aleyhine haberler göze çarpıyor ve Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların saldırılarından söz edilmiyor.Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde ise gece yarısı şiddetli patlamalar gerçekleşti. Pazar günü sabah saatlerinde ise Donetsk'te bir patlama daha duyuldu.
2 BİN ATEŞKES İHLALİ
Hafta içinde silah ve patlama seslerinin duyulmaya başlandığı Donbas'taki cephe hattında Pazar gününe kadar 2 bini aşkın ateşkes ihlali yapıldığı belirtiliyor. Ukrayna, haftalardır tırmanan gerilimde ilk asker ölümlerinin Cumartesi günü gerçekleştiğini açıkladı. Rus yanlısı ayrılıkçıların topçu ateşinde iki Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Donbas'ta gerilimi zirveye çıkaran Rusya, bölge sakinlerini kendi topraklarına tahliye etmeye başladı. Rus medyası yaklaşık 900 bin Donbas sakininin tahliye edileceğini yazıyor. The Guardian'ın Moskova muhabiri Andrew Roth, tahliye edilen kadın ve çocukların çoğunun kendi istekleri dışında evlerini terk ettiklerini bildiriyor. Rusya tarafında kurulan çadır kamplara yerleştirilen Donbaslılar, "Bana kalsaydı, evimden ayrılmazdım" diyor.
TANIDIK PARALI ASKER GRUBU DONBAS'TA
Cephe hattında gelişmeleri takip eden BuzzFeedNews muhabiri Christopher Miller ise, Rus paralı asker grubu Wagner'in provakosyonlar için Donbas'a geldiğini bildiriyor. Miller, söz konusu bilgiyi Ukrayna istihbaratına dayandırdı. Wagner Grubu, özellikle Suriye ve Libya'daki operasyonlarla tanınıyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hafta içinde Rusya'nın 'sahte bayrak operasyonu' düzenleyebileceğini söyledi: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için bahane uydurduğundan endişeliyiz. Rusya, Ukrayna sınırına yıllardır gördüğümüz en büyük askeri birliği konuşlandırdı. Bölgede birçok Rus istihbaratı bulunuyor ve Rusya'nın sahte bayrak operasyonu düzenlemeye çalıştığının görüyoruz." Sahte bayrak operasyonu, taraflardan bir tanesinin diğerine saldırabilmek için yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstermesine verilen ad.
BELARUS DÜNYAYA İLAN ETTİ: RUS BİRLİKLERİ AYRILMIYOR
2021'in son günlerinde başlayan Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı, son rakamlara göre 160 bini geçti. Rus ordusu, kuzey, doğu ve güney yönlerden Ukrayna'yı kuşatmış durumda.Rusya ve Belarus'un birlikte gerçekleştirdiği dev tatbikat bugün sona eriyor. Belarus, bugün Rus birliklerinin daha fazla tatbikat için ülkede kalacağını duyurdu.Doğu Avrupa ülkesine gönderilen yaklaşık 30 bin Rus askerinin geri dönüp dönmeyeceği, Ukrayna krizinin kaderini belirleyebilir. Batılı ülkeler, Rus ordusunun Belarus'tan ayrılıp ayrılmayacağını yakından takip ediyordu.
Belarus topraklarından gerçekleşecek muhtemel bir Rus saldırısı, doğrudan Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacak. Zira, Kiev Belarus sınırına kuş uçuşu yaklaşık 90 kilometre mesafede.
BEYAZ SARAY GECE YARISI AÇIKLAMA YAPTI
Beyaz Saray, gece yarısı yaptığı açıklamada bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırıbileceği uyarısını yineledi. ABD lideri Joe Biden, bir gün önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine ikna olduğunu söylemişti.
Almanya'nın Münih kentinde yapılan Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, Rusya'dan herhangi bir saldırı düzenlememesini istedi, aksi halde eşi benzeri görülmemiş yaptırımlarla Moskova yönetimini tehdit etti. NATO'nun bir başka nükleer gücü İngiltere ise, Rusya'nın 'Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı' planladığını kaydediyor. Açıklamayı yapan Başbakan Boris Johnson, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde" dedi.
UKRAYNA DIŞİŞLERİ: RUSYA’NIN NE YAPTIĞINI GÖRÜYORUZ...
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kuleba, Rusya’nın agresif hareketlerine rağmen her ne olursa olsun Rusya’yı diplomaside kalmaya ikna etmeye çalışacaklarını ancak işe yaramazsa başka senaryolara da hazır olduklarını ifade etti. Bakan Kuleba, "Rusya’nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir. Rusya’nın diplomasiden ayrılmaması için her imkanı kullanacağız. Partnerlerimiz bizi bu konuda destekleyecek. Ancak bu diğer senaryolara hazır olmadığımız anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.
DONBASS’TAN GECE BOYU ÇATIŞMA SESLERİ DUYULDU
Ukrayna’nın doğusunda yer alan ve Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalara ev sahipliği yapan Donbass bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri gece boyunca durmadı. Çatışma anlarını panik halde kayda alan birçok kişi, o anları sosyal medyada paylaştı ve çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Bölge halkı, Ukrayna ordusu ve ayrılıkçılarla yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasından endişe ediyor.
DONBASS’TAN KAÇAN MÜLTECİLER RUSYA’DA OHAL İLANINA SEBEP OLDU
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim artmaya devam ediyor. Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbass bölgesinden güvenli bölgelere iltica eden mülteciler, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya’nın Voronezh bölgesine getirildi. Mülteci sayısının çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal ilan edildi. Bu kararın valilik tarafından mültecilerin istek ve taleplerini bölge yönetiminin hızlıca ve pratik olarak yerine getirebilmesi için alındığı ifade edildi.Mülteci göçünün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
KREMLİN: RUSYA, SAVAŞ KELİMESİNİ KULLANMAK İSTEYECEK SON ÜLKEDİR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yaşanan gerilime dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili Sözcü Peskov, “Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir” şeklinde cevap verdi.
Aynı iddialara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tepkisinin ne olduğu sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar. Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı. Kemlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in batılı ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeler ile batı medyasında yayınlanan bilgiler arasında farklılıklar olduğunu belirterek, "Aslında bu ülkelerin medyasında ortaya çıkan histeri ile müzakerelerin doğası arasında önemli bir karşıtlık var. ‘Elimizdeki verilere göre saldırgan planlar mevcut’ şeklinde iddialar geliyor. Ancak çok çok diplomatik bir dille. Devlet başkanı Putin de tüm bu soruları en yapıcı şekilde yanıtlıyor” şeklinde konuştu.
Sözcü Peskov, Batılı ülkeler ve NATO’nun öne sürdüğü iddialar ile Ukrayna’nın Donbass’ı işgale teşvik ettiğini iddia ederek, “NATO, ABD ve İngiltere’den Ukrayna’ya sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor. Ortak siyasi ve diplomatik bir çatı oluşturdular ve sürekli Rusya’ya yaptırım tehditleri sunuyorlar. Tüm bunlar Ukrayna’yı Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye teşvik etmiyor mu? Bu teorilerden biri. Ancak her gün veya günde birkaç kez yapılan absürt iddialar başka nasıl açıklanır bilmiyorum” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Donbass Bölgesi’ndeki çatışmalara karşı Minsk anlaşmasını uygulamak istemediğini savunan Peskov, “Zelenskiy’in tüm açıklamalarını toplu olarak ele alırsak bunu yapmayacaktır” ifadelerini kullandı.
UKRAYNA: 20 İHLAL VAR VE 1 ASKER YARALANDI
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbass bölgesinde 20 kez ateşkes ihlali yaptığı ve 1 Ukraynalı askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna ordusunun operasyon yürüttüğü bölgede kontrol bizdedir. Rusya tarafından 20 ihlal yapıldı ve bunlardan 18’i Minsk Anlaşması’na da aykırıdır. İhlaller sonrasında 1 askerimiz yaralanmış ve hastanede tedavi altındadır. Birliklerimiz saldırıları bertaraf etmeye devam ediyor. Birlikte zafere! Yaşasın Ukrayna!" ifadelerine yer verildi.
2 ASKER ÖLDÜ, 4 ASKER YARALANDI
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Donbass’daki son duruma yönelik yapılan açıklamalarda, bugün 2 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise ağır yaralandığı ifade edildi. Açıklamada otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucu 70 kez sınır ihlalinin tespit edildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada durumun kontrol altında olduğu, gerektiğinde Rusya’ya aynı yolla cevap verileceği ifade edildi.
Öte yandan Ukrayna Ordusu, ayrılıkçılara ait bir İnsansız Hava Aracı’nın düşürüldüğü açıkladı.
PUTİN'E BULUŞMA ÖNERDİ
Münih'teki Güvenlik Konferansı'na katılan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya alınmasını istedi ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e bir buluşma önerdi. Kremlin'den Zelenskiy'in talebine ilişkin şimdilik herhangi bir yorum yok.
NATO'dan aralarında 'Ukrayna'nın asla üye olmaması' gibi bazı güvenlik garantileri isteyen Rus lider Putin, yıllardır Kiev yönetimiyle doğrudan görüşmeyeceğini ve Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın muhatabı olduğunu söylüyor.
Rusya lideri Putin, Cumartesi günü Avrupa'daki en sevdiği müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile nükleer füze tatbikatını izledi. 'Stratejik Caydırıcı Güç' adlı gövde gösterisinde Yars'tan Kinjal ve Zirkon'a yeni nesil Rus füzeleri fırlatıldı.
Hafta içinde yayınlanan uydu görüntüleri, askeri birliklerinin bir kısmını Ukrayna çevresinden çektiğini duyuran Rus ordusunun aksine hayli aktif olduğunu kanıtladı. ABD merkezli uzay teknolojisi şirketi Maxar'ın paylaştığı fotoğraflar, Ukrayna'nın hem Belarus hem de Rusya sınırlarından kuşatıldığını gözler önüne serdi.
Fotoğraflarda en çok dikkat çekici nokta, Ukrayna sınırına birkaç kilometre uzaklıkta Rus birliklerinin bulunması. Belarus'taki Pripyat Nehri üzerinde inşa edilen seyyar köprü ise, Ukrayna sınırına sadece 6 kilometre uzaklıkta.
DONETSK'İN ETEKLERİNE TOPÇU SALDIRISI BAŞLADI
Ukrayna ordusunun tam teşekküllü bir saldırı olasılığı nedeniyle DPR ve LRB vatandaşlarının Rusya'ya tahliye edildiğini duyurdu.
Ryabkov, 'Bu kağıtların sadece cevap olsun diye bir cevap olduğunu söyleyebilirim. Sadece birkaç paragraf. Bazı konulardan yüzsüzce kaçıyorlar' dedi.
14.35: Kremlin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarını 'provokasyon' olarak tanımladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass'taki gerilimin tavan yaptığını ve herhangi bir kıvılcım ya da provokasyonun onarılamaz sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
VORONEZH'DE OHAL İLAN EDİLDİ
13.52: Donbass'tan gelen mülteci akını nedeniyle Rusya'nın Voronezh bölgesinde OHAL ilan edildi.
12.48: Milisler, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LPR) Pionerskoye Bölgesinin Büyük Topçu Ateşi Altında Olduğunu
11.38: LPR Kiev güçlerinin bölgeye düzenlediği saldırılar sonucunda iki sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
10.35: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DRP), Kiev kuvvetlerinin sivil altyapı ve DPR'nin kritik öneme sahip tesislerini 24 saattir ateş ettiğini duyurdu.
10.09: DRP Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar kapsamında 1.100'den fazla mühimmat kullandığını iddia etti.