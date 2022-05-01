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Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını hedef aldı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 9 sivil yaralandı.

01.05.2022 - 01:24 | | İHA
Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını bombalamasının ardından Ukrayna tarafından açıklama geldi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarının ardından havaalanındaki pistin ağır hasar aldığını ve kullanılamaz duruma geldiğini söyledi.

Rusya'nın geçtiğimiz hafta Odessa'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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RUSYA DONETSK'İ VURDU

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'da sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda, 4'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Donetsk bölgesi Valisi Pavlo Kyrylenko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Rus ordusunun bugün Donetsk'e düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 9 sivil yaralandı. Sivillerden 3'ü Dobropillia'da, 1'i Drobysheve'de, diğer 1 kişi Luhansk bölgesinde ve 3 kişi ise Mariupol kentinde yaralandı. Donetsk bölgesinde savaşın başından bu yana 286 hayatını kaybetti, 890 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı.

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