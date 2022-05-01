Türkiye'den Ukrayna'ya kritik ziyaret! Sözcü Kalın Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyetle beraber Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilerek, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantı gerçekleştirdi.

Kalın Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti. Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini' dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını söyledi. Kremlin'e göre Putin, Türkiye liderine Mariupol'de halihazırda devam eden bir askeri operasyon olmadığını söyledi. Kremlin ayrıca, Kiev yönetiminin Azovstal Çelik Fabrikası'ndaki güçlerine silah bırakması emri vermesi gerektiğini ifade etti. İki liderin ayrıca insani koridorları da görüştüğü bilgisi verildi, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk ise çatışmalar aralıksız sürdüğü için hiçbir insani koridorun şu anda çalışmadığını duyurdu. Putin, daha önce de Mart ayında Erdoğan'la görüşmüş ve kendisine Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile yüz yüze görüşebileceğini ifade etmişti. Bu açıklamalar savaşın başından beri atılan ilk olumlu adımlar olarak değerlendirilmişti.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞEME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri aktarmıştı. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Mariupol’deki son durum, sivillerin ve yaralıların tahliyesi, etkisizleştirilen Ukrayna ordusunun acilen yenilenmesi durumlarını konuştuk. Rusya ile müzakere sürecini ve savunma alanında da görüştük. Karadeniz limanlarını bloke eden Rusya'nın dünya gıda pazarına yönelik oluşturduğu tehditlere de ayrıntılı olarak değindik. Artan gıda fiyatları birçok ülkede şimdiden kritik seviyelere ulaştı. Ama bu sadece başlangıç” demişti.