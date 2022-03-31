GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...
HaberlerDünya Haberleri Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...
ABONE OL

Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan şok eden haberler gelmeye devam ediyor. Kiev Gizli Servisi SBU, dehşete düşüren ses kaydını resmi Twitter hesabından yayınladı. Dinleyenler ailesiyle konuşan Rus askerinin anlattıklarını duyunca öfkeden deliye döndü.

31.03.2022 - 17:09 |
Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...

Ukrayna'da savaşan Rus askerleri, köpek eti yediklerini ve genç kızlara tecavüz ettiklerini itiraf etti. Kiev Gizli Servisi SBU tarafından dün yayınlanan telefon görüşmelerinde, Rus askerlerinin yıllık erzak paketlerinin kalitesinden şikayet ettikleri duyuluyor.

Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...

"CANIMIZ ET İSTEDİ, KÖPEK YEDİK"

Gizli servis tarafından yayınlanan kayıtlarda, bir aile üyesi olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz adam Rusça "En azından iyi besleniyor musun?" diye soruyor. Bir asker ona cevap veriyor ve "Dün köpek yedik" diyor. Telefonun diğer ucundaki adam hayretle "Ne? Köpek mi yiyorsunuz gerçekten?" diye soruyor. Asker yine soğukkanlılıkla cevap veriyor ve "Canımız et istedi, erzak paketlerinden bıktık." diyor.

Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...

TECAVÜZ İTİRAFI

Telefondaki asker konuştuğu kişiye, 16 yaşındaki bir kızın Rus birliklerinin tecavüzüne uğradığını da anlatıyor. Annesi olduğu tahmin edilen yaşlı bir kadın, "Kim yaptı?" diye soruyoe ve asker "Üç tankçı" cevabını veriyor.

Ukrayna-Rusya savaşından son haberler... Zelenski dünyaya duyurdu: İşte tarihin akışını değiştiren hata!
İlgili Haber
Ukrayna-Rusya savaşından son haberler... Zelenski dünyaya duyurdu: İşte tarihin akışını değiştiren hata!

Söz konusu Rus birliklerin nerede konuşlandığı ve telefon görüşmesinin tam olarak ne zaman yapıldığı belli değil. Bir dakikadan biraz fazla süren ses kaydı, dün sabah SBU tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kısa süre içinde yüz binlerce kişiye ulaştı.

Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...

"HEPSİ CEHENNEMDE YANACAK"

Paylaşımın içeriği Ukraynalıları kızdırdı ve Rus askerlerinin cesetlerini çiğneyerek intikam yeminleri etmelerine neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Rus askerlerine lanet okudu ve küfürler etti. Öfkeli bir sosyal medya kullanıcısı, "Pislikler! Hepsi cehennemde yanacak..." diye yazdı.

İstanbul'daki tarihi zirve dünyada taşları yerinden oynattı! Türkiye Fransa'nın yerini aldı...
İlgili Haber
İstanbul'daki tarihi zirve dünyada taşları yerinden oynattı! Türkiye Fransa'nın yerini aldı...

Ancak son birkaç gün içinde gelen görüntülerde, ironik olarak köpeklerin hayatını kaybeden Rus askerlerinin cesetlerini kemirdiği görülüyor.

Savaşın yıktığı ülkeden savunmasız evcil hayvanları kurtarma çabalarına, İngiliz Ordusu gazisi Tom da yardım ediyor. 24 Şubat'ta Ukrayna'nın işgalinin başlamasından bu yana yaklaşık 700 kedi ve köpek kurtarıldı. Güvenlik nedeniyle soyadını gizleyen Yorkshire'lı asker, "Yardımımıza ihtiyacı olan sadece barınak hayvanları değil, hayvanları kurtaran ve onlarla ilgilenenlerin de yardıma ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Putin'i 'kamu ve istihbarat kaynaklarına' dayalı olarak savaş suçları işlemekle resmen suçladı.

Ukrayna'da 20 litrelik benzin sınırlaması akaryakıt sıkıntısına neden oluyor
İlgili Haber
Ukrayna'da 20 litrelik benzin sınırlaması akaryakıt sıkıntısına neden oluyor

GÜNCEL HABERLER

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Engelliyi darp davasında tepki çeken karar! Hepsi tahliye edildi

Engelliyi darp davasında tepki çeken karar! Hepsi tahliye edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

Sıradaki Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Sıradaki Haber
1 Nisan BİM kataloğu 2022! 1 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 1 Nisan Cuma 2022 kataloğu!

1 Nisan BİM kataloğu 2022! 1 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 1 Nisan Cuma 2022 kataloğu!

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

Sıradaki Haber