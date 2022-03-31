Rus askerlerinin ses kaydını Ukrayna Gizli Servisi ele geçirdi: Köpek eti yiyoruz...

Ukrayna'da savaşan Rus askerleri, köpek eti yediklerini ve genç kızlara tecavüz ettiklerini itiraf etti. Kiev Gizli Servisi SBU tarafından dün yayınlanan telefon görüşmelerinde, Rus askerlerinin yıllık erzak paketlerinin kalitesinden şikayet ettikleri duyuluyor.

"CANIMIZ ET İSTEDİ, KÖPEK YEDİK"

Gizli servis tarafından yayınlanan kayıtlarda, bir aile üyesi olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz adam Rusça "En azından iyi besleniyor musun?" diye soruyor. Bir asker ona cevap veriyor ve "Dün köpek yedik" diyor. Telefonun diğer ucundaki adam hayretle "Ne? Köpek mi yiyorsunuz gerçekten?" diye soruyor. Asker yine soğukkanlılıkla cevap veriyor ve "Canımız et istedi, erzak paketlerinden bıktık." diyor.





TECAVÜZ İTİRAFI

Telefondaki asker konuştuğu kişiye, 16 yaşındaki bir kızın Rus birliklerinin tecavüzüne uğradığını da anlatıyor. Annesi olduğu tahmin edilen yaşlı bir kadın, "Kim yaptı?" diye soruyoe ve asker "Üç tankçı" cevabını veriyor.

Söz konusu Rus birliklerin nerede konuşlandığı ve telefon görüşmesinin tam olarak ne zaman yapıldığı belli değil. Bir dakikadan biraz fazla süren ses kaydı, dün sabah SBU tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kısa süre içinde yüz binlerce kişiye ulaştı.





"HEPSİ CEHENNEMDE YANACAK"

Paylaşımın içeriği Ukraynalıları kızdırdı ve Rus askerlerinin cesetlerini çiğneyerek intikam yeminleri etmelerine neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Rus askerlerine lanet okudu ve küfürler etti. Öfkeli bir sosyal medya kullanıcısı, "Pislikler! Hepsi cehennemde yanacak..." diye yazdı.

Ancak son birkaç gün içinde gelen görüntülerde, ironik olarak köpeklerin hayatını kaybeden Rus askerlerinin cesetlerini kemirdiği görülüyor.

Savaşın yıktığı ülkeden savunmasız evcil hayvanları kurtarma çabalarına, İngiliz Ordusu gazisi Tom da yardım ediyor. 24 Şubat'ta Ukrayna'nın işgalinin başlamasından bu yana yaklaşık 700 kedi ve köpek kurtarıldı. Güvenlik nedeniyle soyadını gizleyen Yorkshire'lı asker, "Yardımımıza ihtiyacı olan sadece barınak hayvanları değil, hayvanları kurtaran ve onlarla ilgilenenlerin de yardıma ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Putin'i 'kamu ve istihbarat kaynaklarına' dayalı olarak savaş suçları işlemekle resmen suçladı.