New York Times muhabiri Brent Renaud savaş bölgesinde hayatını kaybetti

Kiev Bölgesi Emniyet Müdürü Andrew Nebytov, New York Times'tan Brent Renaud'un başkent yakınlarındaki İrpin'de vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Gazetecinin fotoğraflarını ve pasaportunu Facebook hesabından paylaşan Nebytov, bir diğer New York Times gazetecisinin de yaralandığı bilgisini verdi.

ABD medyasından Boston Globe gibi yayın organlarına da film üreten yapımcı Brent Renaud 51 yaşındaydı. Brent Renaud, kardeşi Craig'le birlikte New York Times için yaklaşık yedi yıl önce ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizine ilişkin bir belgesel hazırlamıştı. 6 Ekim 2015 tarihinde New York Times tarafından yayımlanan belgeselin adı, 'Sınırlar arasında: Amerikan göçmen kriziydi.