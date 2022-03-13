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Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Bugün yürürlüğe girebilir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'ya yönelik yeni Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının bugün yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

13.03.2022 - 16:11 |
Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Bugün yürürlüğe girebilir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'ya yönelik yeni Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının 13 Mart Pazar günü yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

France Inter radyosuna konuşan Le Drian, "Bugünden itibaren yürürlüğe girmesi gereken yeni bir yaptırım paketi hazırlanıyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki 386 milletvekiline yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti. Son yapılan değişikliklerle 14 oligark ile Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesi eklendi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız." açıklamasını yapmıştı. (Sputnik)

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