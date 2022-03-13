ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde patlama sesleri yankılandı. IKBY'nin Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil kentine çok sayıda füzenin düştüğünü duyurdu. Füzelerin, Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti. IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Erbil'deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı" ifadelerini kullandı. Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

IKBY hükümeti, Erbil'e atılan 12 füzenin Irak dışından fırlatıldığını duyurdu

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Selahaddin bölgesine düzenlenen füze saldırısının ardından IKBY hükümetinden olaya ilişkin açıklama gelirken, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi.

IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’i hedef alan saldırıda 12 balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin Irak dışından, ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı kaydedildi. Terörle Mücadele Birimi, saldırının ABD Erbil Başkonsolosluğu binasını hedef aldığını ifade etti. Ayrıca saldırıda, Erbil'in 10 km kuzeydoğusunda yer alan ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’ye yakınlığı bilinen Kürdistan 24 kanalına ait binada düşen füzeler nedeniyle maddi hasar meydana geldiği ve kanalın yayına kısa bir süre ara verdiği bildirildi. IKBY Başbakanı Barzani saldırının ardından yaptığı açıklamada, düzenlenen füze saldırısını kınayarak, olaya yönelik sert tepki gösterdi. Vatandaşları güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaya çağıran Barzani açıklamasında, "Erbil korkaklara boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda IKYB Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı duyuruldu.