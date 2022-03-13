Erbil neresi, nerede, nereye bağlı? Erbil füze saldırısı olayı nedir, saldırıyı kim yaptı? (Erbil saldırısı görüntüleri)

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik ''terör saldırısı'' olduğunu söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı" denildi. Hasar dışında can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edildi.

ERBİL NEREDE, NEREYE BAĞLI?

Erbil, batıda Suriye ve Ürdün, kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneyde Suudi Arabistan ve Kuveyt ile komşu olan Irak'ın sınırları içinde bulunmaktadır. Nüfus Kürtler, Türkmenler, Araplar, Keldani ve Süryani Hristiyanlardan oluşur.

ERBİL FÜZE SALDIRISI OLAYI NEDİR?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Erbil kentini füze saldırısının hedefi oldu.

IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’i hedef alan saldırıda 12 balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin Irak dışından, ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelerin ABD Konsolosluğu ve 'Kürdistan 24' isimli kanala ait binanın bulunduğu bölgenin yakınlarına düştüğü açıklanırken, Buranın özellikle hedef alınıp alınmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.





ERBİL SALDIRISINI KİM YAPTI?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki saldırıları kınadı, İsrail basını ise füze saldırısının arkasında İran olduğunu yazdı.

The Times of Israel'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, füzelerin İran'dan fırlatıldığını söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e dün düzenlenen füze saldırısını İran Devrim Muhafızları üstlendi. İran devlet medyasından yayınlanan açıklamaya göre Devrim Muhafızları, Erbil'de İsrail'e ait hedeflerin vurulduğunu savundu; açıklamada 'İsrail'in kendilerini hedef alması halinde sert, kararlı ve yıkıcı yanıt verileceği' uyarısı yapıldı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav ise kente düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "İsrail üsleri" olduğu iddialarının "temelsiz" olduğunu söyledi. Erbil merkezli Rudaw kanalının haberine göre, Vali Hoşnav, "Erbil'de İsrail üsleri olduğu" iddiasını reddetti.