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DünyaTürkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama
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Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. 'Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı?' sorusuna yanıt veren Stoltenberg, "Evet bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya'ya bir bedel ödetebileceğiz." dedi.

11.03.2022 - 12:18 |
Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama

Stoltenberg'in açıklamaları: Yapabileceğimiz her şeyi yapıp bu savaşı bitirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin girişimlerini takdir ediyorum. Başkan Putin'in bu savaşı bitirmesi ve askerlerini tamamen Ukrayna'dan çekmesi gerekiyor. Bu savaş Ukrayna'nın dışına taşmamalı. Burada bir diyalog da var.

GÖRÜŞMELERİNİZ NASIL GEÇTİ?

Sayın Çavuşoğlu ile görüştüm. Sayın Erdoğan ile de görüşeceğim. Moskova ve Kiev arasında büyük bir arabuluculuk görevi yürütülüyor. Ukrayna'ya destek sağlamalıyız. Ukrayna liderlerinin liderliği bizi etkiledi. Türkiye de askeri ve ekonomik destek veriyor.

TÜRKİYE RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?

Evet bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya'ya bir bedel ödetebileceğiz. Bu konuyu sayın Çavuşoğlu'na da ilettim. Türkiye burada kilit bir rol oynuyor. Türkiye kilit kapasiteler de sağlıyor Ukrayna'ya. SİHA'lar bu noktada önemli. Detay vermeyeyim bu SİHA'ların teslimatı için çok önemli.

NATO Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık verdi. On binlerce Urkayna askerini eğittik. İşgal güçlerine karşı büyük bir mücadele veriliyor. Bu savaş NATO Rusya savaşına dönüşmemeli bu daha fazla can kaybına yol açar.

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