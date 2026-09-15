Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor
15.09.2026 - 20:55Güncellenme Tarihi:
Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.
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Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçılar, palamut avlamak için attıkları ağı toplarken mavi yengeçle karşılaştı.
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Balıkçı Erkan Şimşek, AA muhabirine, dün palamut avlamak için denize attıkları ağları kontrol etmek amacıyla bugün yeniden denize açıldıklarını söyledi.
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Ağı toplarken mavi yengeci fark ettiklerini anlatan Şimşek, "Karadeniz'de nadir görülen bir tür. Genellikle sıcak denizlerde yaşayan bir canlı. Tezgahımıza koyduk, vatandaşların da ilgisi var. Fotoğraf çekiyorlar." dedi.
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Şimşek, mavi yengecin son dönemlerde ağlarına aralıklarla takılmaya devam ettiğini vurgulayarak, bilim insanlarınca bu durumun deniz suyu sıcaklığındaki değişimden kaynaklandığının yorumlandığını kaydetti.