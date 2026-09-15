Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor

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Ağı toplarken mavi yengeci fark ettiklerini anlatan Şimşek, "Karadeniz'de nadir görülen bir tür. Genellikle sıcak denizlerde yaşayan bir canlı. Tezgahımıza koyduk, vatandaşların da ilgisi var. Fotoğraf çekiyorlar." dedi.