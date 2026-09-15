Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor
HaberlerGündem Haberleri Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor

Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor

15.09.2026 - 20:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (AA)

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor

Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçılar, palamut avlamak için attıkları ağı toplarken mavi yengeçle karşılaştı.

2Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor

Balıkçı Erkan Şimşek, AA muhabirine, dün palamut avlamak için denize attıkları ağları kontrol etmek amacıyla bugün yeniden denize açıldıklarını söyledi.

3Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor

Ağı toplarken mavi yengeci fark ettiklerini anlatan Şimşek, "Karadeniz'de nadir görülen bir tür. Genellikle sıcak denizlerde yaşayan bir canlı. Tezgahımıza koyduk, vatandaşların da ilgisi var. Fotoğraf çekiyorlar." dedi.

4Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor

Şimşek, mavi yengecin son dönemlerde ağlarına aralıklarla takılmaya devam ettiğini vurgulayarak, bilim insanlarınca bu durumun deniz suyu sıcaklığındaki değişimden kaynaklandığının yorumlandığını kaydetti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti