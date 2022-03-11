DSNS ekipleri, Rus ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kentte bulunan bir anaokulun, sivillerin yerleÅŸim yeri bir apartmanÄ±n ve bir ayakkabÄ± fabrikasÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. SaldÄ±rÄ± sonucu meydana gelen yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ifade eden yetkililer, ÅŸimdilik 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.