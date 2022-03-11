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DünyaDnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 ölü
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Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 ölü

Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), Ukrayna'nÄ±n merkezinden geÃ§en Dinyeper Nehri'nin gÃ¼ney ucunda bulunan Dnipro kentineÂ sabah 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Rusya'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu bir anaokul, bir apartman ve bir fabrikanÄ±n aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve ÅŸimdilik 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Â

11.03.2022 - 11:59 | | UKRAYNA, (DHA)
Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 ölü

DSNS ekipleri, Rus ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kentte bulunan bir anaokulun, sivillerin yerleÅŸim yeri bir apartmanÄ±n ve bir ayakkabÄ± fabrikasÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. SaldÄ±rÄ± sonucu meydana gelen yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ifade eden yetkililer, ÅŸimdilik 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Dniproya sabah saatlerinde 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 Ã¶lÃ¼

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