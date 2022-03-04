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DünyaNATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak, biz de bedelini ödeteceğiz
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak, biz de bedelini ödeteceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. Bu Başkan Putin'in savaşı. Kendisi seçti bu savaşı, şimdi barış dolu bir ülkeye saldırıyor. Putin'in derhal savaşı sona erdirmesini, şarta bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmesini, diplomasi sürecinin başlamasını talep ediyoruz. Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak, biz de bunun bedelini ödeteceğiz." dedi.

04.03.2022 - 15:57 |
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak, biz de bedelini ödeteceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. Bu Başkan Putin'in savaşı. Kendisi seçti bu savaşı, şimdi barış dolu bir ülkeye saldırıyor.

Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO, Rusya ile savaşa girme niyetinde değil.

Putin bizi bölemedi. NATO hiç olmadığı kadar güçlü ve birlikte. Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak, biz de bunun bedelini ödeteceğiz.  NATO güçlerinin Ukrayna'da yer almasını istemiyoruz.

Putin'in derhal savaşı sona erdirmesini, şarta bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmesini, diplomasi sürecinin başlamasını talep ediyoruz.

Putin aslında Ukrayna'nın askeri gücünü hafife aldı. NATO verdiği eğitimle 2014 yılındaki durumuna kıyasla Ukrayna ordusunu çok daha güçlü hale getirdi.

Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediğimiz yıkımları görüyoruz. Uçuşa yasak bölge, daha fazla yıkıma yol açar.

Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor.

Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir.

Bosna Hersek'te de stabil olmayan, kırılgan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

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