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DünyaUluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer santralde sızıntı yok
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer santralde sızıntı yok

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı açıklamada, "Bir mermi bir binaya isabet etti. Ama bina reaktörlerin bir parçası değildi. Mermi nedeniyle yangınlar çıktı ama kontrol altına alındı. Bir ünite çalışır durumda, diğer tüm birimler ya kapatıldı ya da başka nedenlerle zaten kullanım dışıydı. Saldırıda 2 personel yaralandı" dedi.

04.03.2022 - 13:04 |
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer santralde sızıntı yok

Rus güçleri, dün gece çatışmalar sırasında yangın çıkan Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı açıklamada, "Bir mermi bir binaya isabet etti. Ama bina reaktörlerin bir parçası değildi. Mermi nedeniyle yangınlar çıktı ama kontrol altına alındı. Bir ünite çalışır durumda, diğer tüm birimler ya kapatıldı ya da başka nedenlerle zaten kullanım dışıydı. Saldırıda 2 personel yaralandı" dedi.

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