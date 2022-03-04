Moskova Borsası 5 gündür kapalı! Rusya tarihinde ilk...
Rusya’da Moskova Borsası, yaptırımların ardından beşinci iş gününde de açılmadı. Borsanın beş gündür açılmaması Rusya'nın yakın tarihinde ilk kez görülüyor.
04.03.2022 - 11:19 |
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nın bugün de işlemlere açılmayacağını duyurdu.
Borsa, geçen hafta sonu Rusya’ya getirilen ekonomik yaptırımların ardından işlemlere kapatılmıştı.
Borsada hisse alım satımı yapılamasa da yabancı borsalarda işlem göre Rus şirketlerinin değerleri, yüzde 90’ı aşan oranlarda değer kaybetmiş durumda.
Bloomberg, borsanın beş gündür açılmamasının Rusya'nın yakın tarihindeki en uzun süre olduğunu aktarıyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yaptırım haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Dünya devi birçok şirket, Rusya'ya karşı aldıkları yaptırım kararlarını açıkladı.
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