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DünyaZelenskiy: Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur
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Zelenskiy: Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin" dedi.

04.03.2022 - 10:46 | | KİEV (İHA)
Zelenskiy: Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılarının ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'yı nükleer santraline 6 reaktörüne tanklarla saldırmakla suçladı. Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Rus tankları nükleer birimlere ateş ediyor. Bunlar termal kameralarla donatılmış tanklardır. Yani nereye ateş ettiklerini biliyorlar" dedi. Zelenskiy, "Avrupalılar, politikacılarınıza Rus güçlerinin Ukrayna'daki nükleer santrale ateş ettiğini söyleyin" ifadelerini kullanan Zelenskiy, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Almanya ve Polonya'nın yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan liderlerle de temas halinde olduğunu söyledi. Zelenskiy, Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu vurgulayarak Çernobil Nükleer Santrali’nde ise geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlatarak uyarıda bulundu. Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu açıklayan Zelenskiy, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin” dedi.

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