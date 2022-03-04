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DünyaSavaş en çok sivilleri vurdu! Kiev'de acı veda! Gözyaşları sel oldu
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Savaş en çok sivilleri vurdu! Kiev'de acı veda! Gözyaşları sel oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında devam ederken saldırılardan kaçan binlerce Ukraynalı, hem doğdukları büyüdükleri şehre hem de sevdiklerine gözyaşları içerisinde veda etti. Ukrayna'nın başkenti Kiev’den Lviv’e hareket eden trene binmeden önce şehri terk eden ve geride kalanların en acı vedası objektiflere böyle yansıdı.

• 04 Mart 2022 - 12:04 • Son Güncelleme:
• 04 Mart 2022 - 12:04 • Son Güncelleme:
1Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

Savaş yıkıcı yüzünü bir kez daha en masumlara gösterdi. Sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev'den ayrılan sivillerin ana duraklarından biri de Lviv şehri oldu. Binlerce kişi Polonya'ya geçiş yapmak için şehre trenlerle geçiş yaparken, sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların gözyaşları ve en acı vedası kameralara böyle yansıdı.

2Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

Ajanslar tarafından dün servis edilen fotoğraflarda, genç ve yaşlı saldırılardan kaçan birçok kişinin tren istasyonlarına akın ettiği görülüyor.

3Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

Ayakta durmakta zorlanan yaşlılara ise gençlerin yardım ettiği görüldü.

4Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

Savaşın karanlık yüzünü gösteren o anlar objektiflere yansıdı.

5Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

Rusya'nın işgalinin ardından on binlerce Ukraynalı memleketlerinden kaçarak komşu ülkelere sığınmaya çalışıyor. Savaşın ne olduğunu bilmeyen masum çocuklar da bilinmezliğe doğru yolculuk ediyor.

6Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

57 yaşındaki Natalia, Kiev'de bir tren istasyonunda kızı ve torununa veda ederken gözyaşlarına boğuldu.

7Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

38 yaşındaki Tanya da çocuğuna gözyaşları içinde sarıldı....

8Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna’dan 10 milyona yakın daha sığınmacı beklediğini açıkladı.

9Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

İkinci Ukrayna-Rusya müzakerelerinde, sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturma kararı alındı.

10Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

Ukrayna'dan ayrılan sığınmacılardan yarısından fazlasının batıya, Polonya'ya gittiği bildirildi.

11Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu
12Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu
13Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu
14Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu
15Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu
16Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu
17Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu
18Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu
19Savaş en çok sivilleri vurdu Kievde acı veda Gözyaşları sel oldu

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