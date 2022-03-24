İsviçre'den flaş yaptırım kararı! 6 milyar dolarlık Rus varlığı donduruldu

İsviçre'nin Ekonomi Bakanlığı'nda üst düzey yetkili olan Erwin Hollinger, Bern'de düzenlediği bir basın toplantısında bu rakamın artabileceği bilgisini de paylaştı.

BBC Türkçe'deki habere göre Hollinger: "Bugün, ilk kez, dondurulan fonların miktarı hakkında bir bilgi verebilirim. Bakanlık bugüne kadar toplamda yaklaşık 5.750 milyar İsviçre Frangı (6,17 milyar dolar) tutarında fon ve varlık hakkında bilgilendirildi." dedi.

Yaptırımlar turizm beldesi olarak hizmet veren kantonlardaki bazı mülkleri de kapsıyor.

YENİ YAPTIRIMLAR GELEBİLİR

Bollinger şunları ekledi: "Yeni raporların gelmesi ve İsviçre'nin de tanıyacağı AB yaptırım listelerine olası eklemelerle bu sayının daha da artması muhtemel."

Ülkenin finansal endüstri derneği, İsviçre bankalarında 213 milyar dolara yakın Rus varlığının tutulduğunu tahmin ediyor.