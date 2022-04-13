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Finlandiya, NATO’ya katılıma haftalar içinde karar verecek

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gelecek haftalarda NATO’ya üye olup olmayacağına karar verileceğini söyleyerek, “Ancak süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek” dedi.

13.04.2022 - 14:55 | | STOCKHOLM (İHA)
Finlandiya, NATO’ya katılıma haftalar içinde karar verecek

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in başkenti Stockholm’de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya geldi. İki lider ikili görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Marin, Finlandiya’nın gelecek haftalarda NATO’ya üye olup olmayacağına karar verileceğini dile getirdi. Geleceğe dair bir görüşe sahip olmak gerektiğini kaydeden Marin, “Bu süreci, analiz ederek ve gelecek hakkında ortak görüşler elde etmek için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı. NATO üyeliğine karar verme noktasında kesin bir tarih vermeyen Marin, “Ancak süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek” dedi.

Finlandiya hükümeti, Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin “beyaz kitabı" adlı analizi bugün parlamentoya sunacak. Parlamentonun, beyaz kitap ışığında gelecek haftalarda NATO katılımı görüşmeye başlaması bekleniyor.

“Tarihimizdeki en önemli dönem”
İsveç Başbakanı Andersson ise, “Bu, tarihimizdeki en önemli dönem. Güvenlik ortamı tamamen değişti. İsveç için, güvenliğimiz ve barış için en iyisini düşünmek zorundayız” dedi.

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