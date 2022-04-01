Dünya bu olayı konuşuyor! Yüksek Mahkeme yargıcı marketten sosis çaldı, mahkum oldu

Mahkeme, suçlu bulduğu yargıca 4 bin 800 euro para cezası verdi. 67 yaşındaki kadın yargıcın başkent Stockholm’ün merkezindeki şarküteri mağazasından jambon ve sosisleri çaldığını fark eden görevliler durumu polise ihbar etti.

Noel zamanı gerçekleşen hırsızlık vakası, işyerinin açtığı dava sonucu mahkemenin önüne geldi. Euronews Türkçe'deki habere göre ismi açıklanmayan kadın yargıç, hakkında çıkan haberler ve soruşturma sonrası geçen şubat ayında istifa etmişti.

Yargıcın, çaldığı ürünleri pazar çantası içindeki başka bir torbanın içine koyarak gizleme yolunu seçtiği ortaya çıkmıştı.