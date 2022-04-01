Ukrayna-Rusya savaşında son gelişmeler... Ukrayna Rusya topraklarında vurdu! helikopterler petrol tesisini bombaladı...
Rus ordusunun Ukrayna işgalinde 37. güne girildi. Savaş bölgesinde bombalamalar ve çatışmalar devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna'ya gönderilecek yeni silahları tek tek açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini söyledi. Sosyal medyada yayınlanan ve bir anda viral olan görüntülerde ise Ukrayna hava araçlarının Rusya toprakları içinde bir petrol tesisini vurduğu görüldü. Savaşta ikinci kez yaşanan bu gelişme dünya çapında büyük ses getirdi. Rus ordusu işgal ettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nde harekete geçti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu.
10.01 UKRAYNA RUSYA TOPRAKLARINDA VURDU
İlk olarak ELINT News adlı bir haber sitesinde yayınlanan videoda Rus topraklarındaki bir petrol tesisinin havadan saldırıya uğradığı görülüyor. Belgorod bölgesinde bulunan tesisin Mil Mi-24 helikopterleriyle havadan vurulduğu görülüyor.
Tüm bu görüntüler ve iddialar henüz kaynaklar tarafından doğrulanmamış olsa da olay anında bir anda ortaya çıkan alevlerin ve yangının oluşturduğu görüntü şüphe uyandırıcı. Belgorod’un Ukrayna’ya 40 kilometre, Harkiv şehrine ise 80 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.
BU İKİNCİ SALDIRI OLDU
Bu saldırının Ukrayna’nın Rusya topraklarında gerçekleştirdiği ikinci saldırı olduğu bildirildi. Şubat ayının sonlarında Luhansk’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Millerovo hava üssü de Ukrayna kuvvetleri tarafından vurulmuştu.
Olayla ilgili ilk açıklama bölge valisi Vyacheslav Gladkov tarafından yapıldı. Gladkov’un açıklamasına göre Ukrayna’ya ait helikopterler Rusya sınırları içindeki bir yakıt depolama tesissine yönelikti. Vali, helikopterlerin sınırı alçak uçuşla geçtikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Saldırı sonucu tesiste çalışan iki işçi yaralanırken şehirdeki Ukrayna sınırına yakın bazı bölgeler de tedbiren boşaltıldı.
İKİ TARAFTAN DA RESMİ AÇIKLAMA YOK
Ukrayna hükümeti henüz saldırıyı doğrulayan ya da reddeden bir açıklama yapmadı. Vurulan tesisin bulunduğu şehrin nüfusunun 369 bin olduğu açıklandı.Aynı bölgeden hafta başında da benzer görüntüler gelmiş, bunun üzerine Ukrayna’nın da Rusya topraklarına saldırılar düzenlemeye başlamış olabileceğinden korkulmuştu.
Hafta başında bölgeden gelen haberlerde Ukrayna’nın Belgorod’a saldırdığı iddia edilmiş; sonrasında ise bir silah deposunda gerçekleşen bu patlamanın hava saldırısı sonucu değil çalışanların hatası yüzünden yaşandığı açıklanmıştı.
UKRAYNALI GAZETECİDEN BALİSTİK FÜZE İDDİASI GELDİ
Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov, deponun OTR-21 Tochka-U tipi bir balistik füze tarafından vurulduğunu, bu füzenin de Ukrayna’nın 19. Füze taburu tarafından fırlatıldığını iddia etti.
Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, saldırının detayları ya da amacıyla ilgili bilgi vermekten kaçınarak sadece “Belgorod yakınlarında patlama sesleri duyuldu” ifadesini kullandı. Vali, daha detaylı bir açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını bildirdi.
Yaralı ve ölü bilgisi ise Rus yetkililer tarafından açıklanmadı. Rusya haber ajansı Tass, 2 Rus askeri personelinin yaralandığı bilgisini geçti. Tass’ta yer alan haberde “Saldırı Belgorod bölgesindeki geçici bir askeri kampta gerçekleşti. Saldırıda 4 Rus askeri yaralandı.” cümlelerine yer verildi.
09.30
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Mikhailovsky Meydanı'nda bulunan Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatılarak korumaya alındı.
Rus ordusunun işgal ettiği Ukrayna’daki bölgelerde tedbir alınmaya devam ediliyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Mikhailovsky Meydanı'nda bulunan Kiev Prensesi Olga’nın heykeli de saldırılar nedeniyle korumaya alındı. Heykelin etrafı önce brandalarla, daha sonra da Kiev halkı tarafından kum torbalarıyla kapatıldı.
Ukrayna’nın birçok bölgesinde aynı yöntemle tarihi ve kültürel zenginlikler yaşanabilecek bir çatışmada zarar görmemesi için korumaya alınıyor.
08.20
Rusya'nın Belgorod kentinin valisi Ukrayna Ordusu'a ait helikopterleri, kentteki bir yakıt deposuna saldırmakla suçladı. Vyacheslav Gladkov Telegram'da yaptığı açıklamada, yangının iki Ukrayna helikopterinin saldırısı sonucu çıktığını söyledi. Gladkov, daha önce iki kişinin yaralandığını ve durumlarının iyi olduğunu söylemişti. Vali, itfaiye alevlerle mücadele ederken, çevre sokaklarda yaşayanların tahliye etdildiğini belirtti. Belgorod, Ukrayna sınırının 30 kuzeyinde, Ukrayna'nın Harkov kentine de 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
08.00
Rus kuvvetleri, kuşatma altındaki Mariupol kentinden Zaporizhzhia'ya tahliye koridorunu Cuma günü yeniden açacaklarını söylemişti ancak Ukraynalı yetkililere göre, konvoylar Rus birliklerinin yardıma el koyması ve otobüsleri engellemesi de dahil olmak üzere birçok sorunla karşılaştı.
07.45
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna lideri Zelensky'nin talebi üzerine yerli zırhlı araçlarını bölgeye göndereceğini söyledi. Morrison, Bushmaster olarak bilinen araçların Ukrayna'ya ne zaman veya kaç adet gönderileceğini açıklamadı. Morrison, “Sadece dualarımızı göndermiyoruz, silahlarımızı, mühimmatlarımızı, insani yardımlarımızı da gönderiyoruz” dedi.
07.30
Rusya, Avrupa Birliği'ne "yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak" uyarısında bulundu. RIA Haber Ajansı'nın üst düzey bir dışişleri bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, söz konusu yetkili Moskova'yla sürtüşmenin AB'nin çıkarına olmadığını söyledi. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa İşbirliği Departmanı Direktörü Nikolay Kobrinets "Brüksel'in sorumsuz ambargoları, şimdiden sıradan Avrupalılar'ın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor" dedi.
07.07
Rus işgaline karşı Ukrayna'ya verdiği desteği artıran İngiltere'den gündem belirleyecek açıklamalar geldi.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'nın 'daha az önemli' bir ülke haline geldiğini söyledi.
Sky News'e konuşan Wallace 'Putin artık geçmişteki gibi bir güç değil. Şu anda kendi inşa ettiği kafesteki bir adam. Ordusu tükenmiş halde ve önemli kayıplar verdi. Büyük Rus Ordusu unvanı yerle bir oldu' dedi.
Wallace ayrıca 'Sadece Ukrayna'da yaptığının sonuçlarıyla değil, ordusuna yaptıklarının sonuçlarıyla da yaşamak zorunda' diye konuştu.
RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ YENİ HEDEFİ
Ben Wallace, Rus güçlerinin yeniden toplanıp, dikkatlerini Ukrayna'nın güneyine ve doğusuna odaklıyor gibi göründüğünü vurguladı.
Wallace 'Daha önce de gördük. Daima daha kötüye gider. Sivillere, daha çok sivil alanlara saldırı demek' dedi.
UKRAYNA ORDUSUNA HANGİ SİLAHLAR VERİLECEK?
Ben Wallace, uluslararası müttefiklerinin Ukrayna'ya daha çok askeri malzeme sağlamak konusunda uzlaştığını ve bunlara zırhlı araçlar, uzun menzilli top ve mühimmat olduğunu da belirtti.
ÇEKİLEN RUS BİRLİKLERİNİ BÖYLE VURACAKLAR
İngiliz basını bu gelişmeyi 'Putin'e son darbe' başlıkları ile okurlarına sunarken haberlerde uzun menzilli top sayesinde Ukrayna ordusunun bazı bölgelerden çekilen Rus birliklerini hedef alabileceğinin altı çizildi.
'PUTİN SAVAŞI ÇOKTAN KAYBETTİ'
İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin ise Putin'in savaşı çoktan kaybettiğini belirterek, 'Mariupol'den ve başka yerlerden çıkan sahneler korkunç ve önümüzdeki haftalar zor olacak' dedi.
02.16
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine saldırılarına dönük son duruma dair açıklamalarda bulundu. Rusya’nın 3-5 gün içerisinde Ukrayna’yı teslim alacağını hesap ettiğini savunan Zelenskiy, “Donbass’taki 8 yıllık savaşın ardından ulusal savunmamızın da 36. günü sona erdi. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz bile. Her gün ve her gece bizim için aynı. Bütün Mart ayı ve Şubat ayının son 5 günü işgalciler farklı yönlerden, havadan, karadan ve denizden evimize girmeye çalışıyor. Üç beş gün dediler. Bunun bütün devletimizi ele geçirmeleri için yeterli olacağını düşündüler. 36 gündür ayaktayız ve savaşmaya devam edeceğiz” dedi.
“Ruslar, zafer elde ettiğimiz noktalardan uzaklaşıp zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir”
Rusların bazı bölgelerden çıkarıldığını fakat yine de tedbirli olduklarını aktaran Zelenskiy, “Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Polis ve Ulusal Muhafızlar ve istihbarat iyi durumda. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Kiev’in kuzeyinde, Çernihiv’de, Sumi Bölgesi’nde işgalcilerin çıkarılması devam ediliyor. Ancak bunun Rus ordusunun bir taktiksel bir manevrası olduğunu anlamalıyız. Ne planladıklarını ne yaptıklarını biliyoruz. Onlara karşı zafer elde ettiğimiz yerlerden uzaklaşıp diğer önemli noktalara odaklandıklarını biliyoruz. Bizim için zor olabilecek yerlere. Bu nedenle herkesin dikkatli olması gerekir. Daha ileride savaşlar olacak. İstediğimiz her şeyi elde etmek için hala çok zor bir yolumuz var” diye konuştu.
Zelenskiy, istihbaratçıyı görevden aldı
Ukrayna’da, Rusya için çalışan askerler ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenskiy, “Her zaman olduğu gibi hiç düşünmeden kahramanlarımızın ödüllendirildiği bir kararnameyi imzaladım. Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndaki 136. Askere teşekkür ederim. Bugün zor bir karar daha alındı. Tüm hainlerle uğraşacak zamanımız yok. Ama yavaş yavaş tümü cezalandırılacak. Bu nedenle Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ve Herson Bölgesi’ndeki SBU’nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko artık general değil. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü’nün 48. maddesine göre, vatanlarının nerede olduğuna karar veremeyen kıdemlilerin ve subaylar rütbelerinden mahrum bırakılacak. Güvenlik servisinin gerçek kahramanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’ye, Ukrayna için güvenlik garantörü olma konusundaki istekliliğinden dolayı minnettarım”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Zelenskiy, “Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüm. Çok spesifik görüşme oldu. Özellikle Türkiye’de, Rusya ile gerçekleşen müzakereler hakkında. Ve ayrıca devletimiz için etkili bir garanti sisteminin oluşturulması hakkında. Güvenlik konusunda her zaman ihtiyacımız olan ve gerçek provizyona yakınız. Türkiye’ye, Ukrayna için güvenlik garantörü olma konusundaki istekliliğinden dolayı minnettarım” dedi. Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Sullivan görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Zelenskiy, “ABD, Rusya’ya karşı yeni bir yaptırım paketi uygulamaya koydu. Minnettarız” şeklinde konuştu.
23.58
Rus ordusu işgal ettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin yönetimini yeniden Ukrayna’ya devretti. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, "Resmi olarak açıklıyoruz, Rus ordusunun santralde çıkışı başladı ve tamamen çıktılar. Dokümanlar santral çalışanları ve Rus askerleri tarafından imzalandı. Rus askeri çıkarken kıymetli eşyaları ve araçları çalıyor. Santralin durum değerlendirmesi Ukraynalı özel ekipler tarafından patlayıcı olup olmadığının kontrolü yapıldıktan sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
23.34
Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu. Bakanlık, insansız hava aracı (İHA) ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi.