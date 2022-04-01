GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti
HaberlerDünya Haberleri Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti
ABONE OL

Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

Rus birlikleri, dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipi "Mriya" adlı uçağın vurulduğu Gostomel'deki havaalanından çekildi.

01.04.2022 - 14:41 | | KİEV (İHA)
Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Gostomel'de geçtiğimiz 27 Şubat'ta Rus birliklerinin hedef aldığı ve çatışmaların yaşandığı havaalanının son hali görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde Rus güçlerinin havaalanını terk ettiği görüldü. Kiev bölge valisi de Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Farklı Rus konvoylarının hareketini gözlemliyoruz. Bazı Rus askerleri Belarus sınırına doğru ilerliyor" ifadelerini kullanarak Rus kuvvetlerinin Gostomel'i terk ettiğini aktardı.

Kiev ve Çernihiv yönlerinde operasyonların azaltılmasına karar verilmişti

Öte yandan, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile 29 Mart'ta İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, Batılı ülkelerin istihbarat servisleri tarafından "büyük bir strateji değişikliği" olarak görülüyor.  

GÜNCEL HABERLER

Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

Bayram ikramiyelerine ve destek ödemelerine zam geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor, 2.600 TL...

Bayram ikramiyelerine ve destek ödemelerine zam geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor, 2.600 TL...

Sağlık raporları ile ilgili son dakika kararı! Yıl sonuna kadar...

Sağlık raporları ile ilgili son dakika kararı! Yıl sonuna kadar...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

Sıradaki Haber
Bayram ikramiyelerine ve destek ödemelerine zam geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor, 2.600 TL...

Bayram ikramiyelerine ve destek ödemelerine zam geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor, 2.600 TL...

Sıradaki Haber
Sağlık raporları ile ilgili son dakika kararı! Yıl sonuna kadar...

Sağlık raporları ile ilgili son dakika kararı! Yıl sonuna kadar...

Sıradaki Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog ve müze araştırmacısı alacak! İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog ve müze araştırmacısı alacak! İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları!

Sıradaki Haber