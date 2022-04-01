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Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna’nın başkenti Kiev sokaklarında cepheden dönen tanklar halk tarafından sevgiyle karşılandı.

01.04.2022 - 15:08 | | KİEV (İHA)
Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna’da Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de cepheden dönen tank konvoyu halk tarafından sevgisiyle karşılandı. Kiev sokaklarında sivil halk askerleri el sallayarak karşılarken, askerler de halkı selamladı.

Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı


Tankların şehir merkezine gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı

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