Avrupa Birliği'nde Rusya depremi! Yunanistan'ın Türkiye korkusu ikiye böldü...

Yunanistan'ın Türkiye korkusu AB'yi karıştırdı. Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya uygulamayı planladığı altıncı Yaptırım paketi görüş ayrılıkları nedeni ile sekteye uğradı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki acımasızlığı nedeniyle yüksek bir bedel ödemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın AB'ye Petrol ithalatının tamamen yasaklanmasının planlandığını duyurmuştu.

AB'Yİ BÖLEN YASAK KARARI

Yasak önerisi üye ülkeler arasında tartışmalara neden oldu. Rus petrolüne ekonomik bağımlılığı en üst düzeyde olan Macaristan ve Slovakya öneriye onay vermelerinin mümkün olmadığını Brüksel’e resmen iletti.

YUNANİSTAN-KIBRIS VE MALTA'DAN LOBİ ÇALIŞMASI

Komisyon, AB ülkelerinin bayrağını taşıyan ya da AB vatandaşlarının mülkiyetinde olan gemilerin Rus Petrol ürünlerini taşımasının yasaklanmasını da önerdi. Paketin bu bölümüne itirazlar Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta’dan geldi.

İngiliz Telegraph Gazetesi bu üç ülkenin yaptığı yoğun lobi çalışmaları sonrası Rus petrolüne getirilecek yasağın parçalandığını yazdı.





ATİNA'NIN TÜRKİYE KORKUSU

Kapasite olarak dünyadaki petrol tankerlerinin dörtte birinden fazlasına sahip olan ve nakliye işine büyük ölçüde bağımlı olan Atina kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.

Yunan yetkililerin yoğun baskısı ve yaptırım paketinin tamamını veto etmekle tehdit eden Macaristan nedeni ile AB'nin yasak planı şuan sallantıda görünüyor.

FINANCIAL TIMES: YASAK RAFA KALKTI

Financial Times Gazetesi Rus ham petrolü taşımasını yasaklama planlarının rafa kalktığını iddia ettiği makalesinde "AB karlı petrol endüstrisini hedef alarak Vladimir Putin rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya çalışıyor. Ancak önerilen önlemler bir dizi AB ekonomisini sert şekilde vurma riski taşıyor. " ifadelerine yer verdi.

İKNA TURLARI: SON DURAK VİKTOR ORBAN

Komisyonun başkanı Ursula von der Leyen son gelişmeler sonrası Macaristan başbakanı Viktor Orban ile görüşmek için Budapeşte'ye uçmak zorunda kaldı. Komisyon, Macaristan'ı ekstra zaman ve potansiyel mali destek sunarak yaptırıma ikna etmeye çalışıyor.

Macaristan başbakanı, Von der Leyen'in Rus petrol ithalatını yıl sonuna kadar aşamalı olarak durdurma teklifine karşı son durak olarak görülüyor.

SON TARİH 2024

Bulgaristan da bir muafiyet teklif edilmediği takdirde yaptırım paketini veto etmekle tehdit etti.

Komisyon başkanının planlarına göre, Rusya'nın ham petrol arzının altı ay içinde, rafine ürünlerinse yıl sonuna kadar yasaklanması planlanıyor. AB'li yetkililer, Macaristan ve Slovakya'ya 2024'ün sonuna kadar tedbire uymaları için süre verirken, Çek Cumhuriyeti'ne o yılın Haziran ayına kadar uyması teklif edildi.

MACARİSTAN GERİ ADIM ATMIYOR

"Şimdiye kadar tüm yaptırım paketleri lehinde oy kullandık, ancak bu sonuncusu Macaristan'daki enerji arzının güvenliğini yok edebilir" diyen Macaristan dışişleri bakanı Peter Szijjarto yaptırım paketine ilişkin şunları söyledi;

"Macaristan, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik yaptırım girişimine, Macaristan için sorun teşkil ettiği ve çözüm önerisi içermediği için oy vermeyecek. Öneri, Macaristan ekonomisi için atom bombası gibi ve istikrarlı enerji arzımızı yok edecek "

EN RADİKAL VE EN ÖNEMLİ KARAR

Rus petrolüne uygulanan ambargo, AB'nin Ukrayna savaşına tepki olarak attığı en radikal ve en önemli adım olarak görülüyor.

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nden (CREA) alınan verilere göre 24 Şubat'ta çatışmanın başlamasından bu yana 27 AB üyesi ülke Rus petrolüne yaklaşık 24 milyar Euro harcadı .