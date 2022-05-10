Dünya tarihine yön veren savaşlar! Akdeniz'i Türk gölüne çevirdiler: Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis, İshak Reis...

Kürşad Ayaklanması (639)

639 yılında meydana gelen Kürşad Ayaklanması Türklerin tarihte bilinen ilk ayaklanmasıdır. Hiçbir zaman esaret altında yaşayamayan Türkler, Kürşad Ayaklanması ile bunu kanıtlıyor. İkili teşkilatla yönetilen Göktürkler, devletin batı ve doğu yönünü farklı hükümdarlar ile görevlendirmişlerdir. İlerleyen dönemlerde anlaşmazlığa yol açan bu uygulama devleti ikiye bölmüştür. Doğu ve Batı Göktürkler olarak ikiye ayrılan devletin batısı 659 yılında Çinliler tarafından yıkılmıştır. Doğusu da 629 yılında yıkılmış olup, on binlerce Göktürk, Çinlilerin merhametine kalmıştır. Çin hükümdarı Türkleri tamamen asimile etmek için üst düzey görevli Türkleri yanına alarak yetiştirmeye başlamıştır. Yanına aldığı subaylardan biri de Kürşad olmuştur. Göktürkler Çinlilere karşı yaptıkları isyanlarla bilinmektedir. Bu isyanları bazıları güçlü olurken bazılar Çinliler tarafından şiddetli bir şekilde bastırılıyordu. Orhun yazıtlarına bile konu olan Kürşad Ayaklanması, Türkleri tekrar bir çatı altında toplama amacı taşımaktadır.