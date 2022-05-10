Dünya tarihine yön veren savaşlar! Akdeniz'i Türk gölüne çevirdiler: Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis, İshak Reis...
Türklerin vatanlarını korumak adına gösterdiği mücadeleler tarih boyunca tüm medeniyetleri kendine hayran bıraktı. Mete Han’ın Çin'i fethetmesi, Alparslan'ın destansı zaferleri, 2 saat süren Mohaç Meydan Muharebesi, Doğu Roma İmparatorluğu'na son verip çağ kapatıp çağ açan fetih, Oruç Reis, Hızır Reis ve ağabeyleri İshak ile Cezayir'i alıp Akdeniz'i Türk gölüne çevirmeleri...
İşte Hun İmparatorluğu'ndan cumhuriyete kadar dünyayı şaşkına çevirmiş Türklerin vatan savunmasını ve fetihlerini anlatan efsane savaşları..
Baideng Muharebesi (M.Ö. 200)
Baideng Muharebesi, MÖ 200 yılında, Hunlarla Çinliler arasındaki en ünlü çarpışmalardan biridir. M.Ö. 200 yılında gerçekleştirilen bu savaşta ilk düzenli ordu, Mai Kalesi’nin etrafını 4 tümen şeklinde kuşatmıştır. Mete Han’ın da tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi olarak kayıtlara geçmiştir. Diğer bir önemi ise sahte geri çekilme yani ‘hilal taktiği’dir. Mete Han’ın kurduğu bu tuzak başlı başına hilal taktiği olarak savaş stratejileri arasında yerini almıştır.
Katalon Saavaşı (20 Haziran 451)
Katalon Muharebesi 20 Haziran 451'de Romalı general Flavius Aetius ile Vizigotlar'ın kralı Theodorik'in liderliğindeki koalisyon ordusu ve Attila tarafından komuta edilen Hun ordusu ve vasalları arasında gerçekleşen mücadeledir. Savaş sonunda Hun ordusu Galya'dan çekildi. Batı Roma ve müttefikleri ağır kayıplar verdi.
Kürşad Ayaklanması (639)
639 yılında meydana gelen Kürşad Ayaklanması Türklerin tarihte bilinen ilk ayaklanmasıdır. Hiçbir zaman esaret altında yaşayamayan Türkler, Kürşad Ayaklanması ile bunu kanıtlıyor. İkili teşkilatla yönetilen Göktürkler, devletin batı ve doğu yönünü farklı hükümdarlar ile görevlendirmişlerdir. İlerleyen dönemlerde anlaşmazlığa yol açan bu uygulama devleti ikiye bölmüştür. Doğu ve Batı Göktürkler olarak ikiye ayrılan devletin batısı 659 yılında Çinliler tarafından yıkılmıştır. Doğusu da 629 yılında yıkılmış olup, on binlerce Göktürk, Çinlilerin merhametine kalmıştır. Çin hükümdarı Türkleri tamamen asimile etmek için üst düzey görevli Türkleri yanına alarak yetiştirmeye başlamıştır. Yanına aldığı subaylardan biri de Kürşad olmuştur. Göktürkler Çinlilere karşı yaptıkları isyanlarla bilinmektedir. Bu isyanları bazıları güçlü olurken bazılar Çinliler tarafından şiddetli bir şekilde bastırılıyordu. Orhun yazıtlarına bile konu olan Kürşad Ayaklanması, Türkleri tekrar bir çatı altında toplama amacı taşımaktadır.
Bolçu Savaşı (711)
Bolçu Muharebesi, 711'de Göktürk Kağanlığı ile Türgişler öncülüğündeki ittifak kuvvetleri arasında gerçekleşen muharebedir. Muharebe, kesin Göktürk zaferiyle sonuçlanmıştır
Şantan Savaşı (720)
2. Göktürk Devletinde en parlak dönem Bilge Kağan devridir. Dönemin en önemli gelişmelerinden biri 720 tarihli Şantan Savaşı'dır. Bu savaşta Bilge Kağan Çin ordusunu dağıtmıştır.
Talas Savaşı (751)
Talas Savaşı, 751 yılında yapılmış olup, Çinliler ve Arapların yapmış olduğu tarihte büyük yankı uyandıran savaşlardan biridir. Talas ırmağında buluşan iki ordu büyük mücadele içine girmeye hazırlanıyorlardı.Karluk ve Yağma Türkleri, Çin hâkimiyetinden endişe duydukları için Arapların yanında yer alarak savaşı beraber kazanmışlardır. İslam dininin tüm dünyaya yaymaya çalışan Araplar ile Türklerin buluşması tarihsel açıdan da oldukça önemlidir.Talas savaşının dünya tarihi açısından birçok sonucu oldu. Öncelikle Karluklar kendi devletini kurdular. Bunun yanında Türklerle Müslümanlar arasında dostluk ilişkileri geliştir. Bu ilişkiler neticesinde Türkler, İslamiyet’i benimsediler.
Nesa ve Serahs Savaşları (1035-1038)
Alparslan'dan sonra Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı bey yönetimi ele aldı. Bağımsızlıklarını elde etmek için Gaznelilerle mücadeleye giriştiler. 1035 Nesa ve 1038 Serahs savaşlarıyla yarı bağımsız duruma geldiler. 1040 Dandanakan Savaşı ile tam bağımsız oldular.
Dandanakan Savaşı (23 Mayıs 1040)
Dandanakan Muharebesi ya da Dandanakan Meydan Muharebesi, Selçuklu Devleti'nin Gazne Devletini yendiği ve Gazne Devletinin çözülmesine yol açan muharebedir. Bu muharebede Gazne Devleti yıkılış dönemine girmiş, Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.
Pasinler Savaşı (18 Eylül 1048)
Pasinler Muharebesi, Selçukluların Bizanslılarla yaptıkları yüzyıl kadar gayet uzun süren Bizans-Selçuklu savaşları'nın ilk büyük meydan muharebesidir.Selçuklular'ın kesin stratejik zaferi. Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladı.
Bağdat Seferi (1055)
Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuk Bey'in torunu Tuğrul Bey Abbâsî halifesini Şiilerden kurtarmak için 1055'te Bağdat'a yaptığı seferde Büveyhoğulları ile savaştı ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı.
Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071)
Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu muharebe, "Türklere Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açan son muharebe" olarak bilinir.
Miryokefalon Savaşı (17 Eylül 1176)
Miryokefalon Muharebesi Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile Bizans imparatoru I. Manuil arasında, Beyşehir Gölü yakınlarında yapılan savaş. Anadolu'da Türk hakimiyetinin kabul edildiği savaştır. Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş olarak da bilinir.
Yassıçimen Savaşı (10-12 Ağustos 1230)
Yassıçemen Muharebesi, 10-12 Ağustos 1230 tarihinde Erzincan yakınlarında, Anadolu Selçuklu Devleti - Eyyubiler ittifakı ile Harezmşahlar Devleti arasında yapılan muharebedir. Kesin Selçuklu ve Eyyubi zaferiyle sonuçlanan bu muharebe sonrasında Harezmşahlar Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar sınır komşusu olmuştur.
Kösedağ Savaşı (3 Temmuz 1243)
Kösedağ Muharebesi, 3 Temmuz 1243 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında gerçekleşen ve Selçuklu Devleti'nin yenilip Moğol tabiiyetine girmesiyle sonuçlanan muharebedir. Kösedağ Muharebesi, sonuçları bakımından Türk tarihi içerisinde özel bir yere sahiptir.
Ayn Calud Savaşı (3 Eylül 1260)
Ayn Calut Muharebesi 3 Eylül 1260'ta Memlük Ordusu ile İlhanlılar arasında, Celile Bölgesi'nin Ayn Calut mevkisinde yapılan muharebe.
Savaştan hemen önce Mısır'da Sultan ilan edilen Seyfeddin Kutuz kumandasındaki 20.000 kişilik bir orduyla, Hulagu'nun en seçkin kumandanlarından Ketboğa kumandasında bir Moğol ordusunu Filistin'de karşıladı. Kutuz bu muharebede Moğollar'ı yendi. Moğollar bu savaştan sonra Mısır'a asla giremedikleri gibi, bu yenilgi tarihin dönüm noktalarından biri ve Moğollar'ın sonunun başlangıcı olmuştur. Moğolların batıya doğru ilerleyişi durdu.
Ermenibeli Savaşı (1284)
Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaştır. Savaşta Bizans Ordusu sonuç alamadı. Osmanlılar için İnegöl'ün fethinin gerekliliği belirginleşti
Karacahisar Savaşı (1284)
Osman Bey, Ermenibeli’de düştüğü pusudan kurtulup sefer hazırlıklarını tamamladıktan sonra ilk fethini gerçekleştirmek ve Gazi unvanını almak için 300 kişilik bir ordu hazırlayıp İnegöl yakınlarındaki Kulacahisar kalesine bir gece baskını düzenledi. Mücadele çok kısa sürdü. Beklemedikleri bir saldırıyla karşılaşan Bizanslı askerler mukavemet gösteremeyip teslim oldular.
Domaniç Savaşı (1287)
Domaniç Muharebesi veya İkizce Savaşı, Osmanlı Beyliği'nin yaptığı 3. savaş. Bu savaş Osmanlı’nın kuruluş aşamasında önemli bir kırılma noktasıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna zemin hazırlayan tamamlayıcı en önemli aşamalardan birisidir. Savaşta zafer Kayı Boyları'nın olmuş Bizans ordusu hezimete uğramıştır.
Koyunhisar (Baphaeon) Savaşı (18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302)
Koyunhisar Muharebesi, 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı muharebe. Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan tarihteki ilk silahlı çarpışmadır. Savaşı Osman Gazi yönetimindeki Osmanlı ordusu kazanmıştır.
Dimbos Savaşı (1303)
Dimbos Muharebesi, Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında 1303 yılında gerçekleşmiş bir muharebedir.Koyunhisar (Bafeus) savaşıyla birlikte daha önce yerel tekfurluklar ile mücadele eden Osman Gazi, Bizans yönetimine karşı ilk direkt zaferini kazanmıştır.
Bursa'nın Fethi (1326)
6 Nisan 1326 yılında Osmanlığı Beyliği'nin Doğu Roma İmparatorluğu'nu yenilgiye uğratması sonuçu kent ele geçirilmiştir. Fetihten sonra Bursa, devletin başkenti olmuştur.
Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329)
Maltepe Meydan Muharebesi, Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan muharebe. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı.
İznik’in Fethi (1331)
İzmit Kuşatması, Osmanlı Devleti'nin Bursa ve İznik'i ele geçirmesinden sonra Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki son toprağı olan İzmit'in kuşatılmasının başarılı olması sonucu şehir Osmanlı hakimiyetine girdi. Böylece Anadolu'daki Bizans hakimiyeti tamamen sona erdi. Osmanlı Devleti İzmit'in alınmasından sonra Boğazlara kadar ilerledi.
Karesi'nin Fethi (1345)
1345 yılında Orhan Gazi ile birlikte gelen Dursun Bey, Bergama kalesine sığınan abisi Demirhan Bey tarafından öldürülmüştür. Bu duruma çok üzülen Orhan Gazi, halkın ve ileri gelenlerin de isteği üzerine 1361 yılında Karesi Beyliği topraklarını Osmanlı topraklarına katmıştır.
Dimetoka Meydan Muharebesi (1352)
Ekim 1352'de Osmanlı ile Sırplar arasında geçen savaştır. İki ordu Dimetoka yakınlarındaki açık bir alanda bu savaşı gerçekleştirdi. Daha fazla sayıda olan Osmanlılar Sırpları yenilgiye uğrattı...
Sazlıdere Savaşı (1362)
Sazlıdere Savaşı I. Murat zamanında Osmanlılarla Bizanslılar arasında Sazlıdere mevkiinde yapılan savaştır. Bu savaşın sonunda Edirne alınarak, burası başkent yapılmıştır.
Sırpsındığı Savaşı (1364)
Sırpsındığı Muharebesi, Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Banlığı ve Eflak Prensliği'nden oluşan ittifakın, Osmanlı'yı Balkanlar'dan atmak için başlattıkları bir savaştır. Savaşı Osmanlılar kazandı.
Çirmen Savaşı (26 Eylül 1371)
Çirmen Muharebesi 1364 yılında yapılmış olan Sırpsındığı Muharebesi'nde yenilen taraf olan Sırpların, Osmanlı Devleti ile Meriç kıyısındaki Çirmen yakınlarında 26 Eylül 1371 tarihinde yapılan muharebedir. Osmanlıların zaferiyle sonuçlanmıştır.
I. Kosova Savaşı (28 Haziran 1389)
I. Kosova Savaşı, Sultan I. Murad önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan ordusu arasında 28 Haziran 1389 tarihinde yapılan muharebe. Savaş Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı.
Niğbolu Savaşı (25 Eylül 1396)
Niğbolu Muharebesi 25 Eylül 1396'da Sultan Yıldırım Bayezid liderliğindeki Osmanlı ordusunun Burgonya Dukalığı veliahtı ve asilzadelerinin liderliğini üstlendiği, ayrıca Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, Britanya Krallığı, Macaristan, İskoçya Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, Ceneviz Cumhuriyeti, St. Jean Şövalyeleri askerlerinden oluşan bir Haçlı ordusuyla, Tuna nehri üzerinde bulunan Niğbolu Kalesi yakınlarında gerçekleşen ve Osmanlı kuvvetlerinin kesin zaferiyle sonuçlanmış bir muharebedir.
Ankara Savaşı (20 Temmuz 1402)
Ankara Muharebesi, 1402'de Ankara'nın kuzeydoğusundaki Çubuk Ovası'nda, Osmanlı Devleti ile Timurlular arasında gerçekleşen muharebedir. Timurluların kesin zaferiyle sonuçlanan muharebe sonrasında, Osmanlı Padişahı I. Bayezid Timurlulara esir düşmüş ve devlet, Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık hükümdarsız bir döneme girmiştir.
Selanik'in Fethi (1422 – 1430)
Selanik'in Fethi 1422 yılında Selanik Despotu Andronikos Paleologos tarafından birtakım koşullar neticesiyle Venedik'e teslim edilen Selanik şehri 1422-1430 yılları arasında devam eden Osmanlı-Venedik savaşı sonunda 29 Mart 1430 yılında Sultan II. Murad tarafından zapt edildi.
Varna Savaşı (10 Kasım 1444)
Varna Savaşı, 10 Kasım 1444 tarihinde, Papalık önderliğinde Macar, Leh, Eflak ve çeşitli Balkan milletlerinden oluşan, Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu arasında bugünkü Bulgaristan'ın Varna şehri yakınında yapılmış bir savaştır. Osmanlı ordusu kazanmıştır.
II.Kosova Savaşı (17 Ekim-20 Ekim 1448)
İkinci Kosova Meydan Muharebesi, (17 Ekim-20 Ekim 1448) Sultan II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı János Hunyadi önderliğindeki bir müttefik ordusu arasında yapılmış bir muharebedir. Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmıştır.
İstanbul'un Fethi (1453)
İstanbul'un Fethi, 6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesidir. Olayın sonucunda 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkılmış ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline gelmiştir. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.
Kefe Kuşatması (1454)
Kefe Kuşatması, 1454 yılında ittifak halinde bulunan Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı'nın Ceneviz Cumhuriyeti'nin Kırım Yarımadası'nda bulunan kalelerinden Kefe'ye yönelik askerî harekâtı. Kuşatma, Cenevizlilerin Kefe'yi ellerinde tutmalarına karşılık Osmanlı Devleti ve Kırım Hanlığı'na yıllık haraç vermeleri teklifinin kabul edilmesi üzerine kaldırıldı.
Amasra Kuşatması (1460)
Amasra Kuşatması, Fatih Sultan Mehmed komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Sadrazam Veli Mahmud Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın 1460 yılında Ceneviz kolonisi Amasra'yı ele geçirerek Osmanlı topraklarına katmasıyla sonuçlanan kara ve deniz harekâtı.
Trabzon’un Fethi (1461)
I. Bayezid’in 1398 de Samsun yöresini almasından sonra Trabzon Krallığı Osmanlı Devletine yıllık vergi ödemek zorunda bırakılmıştır. David Komnenos, iktidarı döneminde (1458-1461) vergi ödemeyi durdurarak, önceden ödediklerini de Akkoyunlu Devleti Sultanı Uzun Hasan aracılığıyla geri istemiş, Osmanlılara karşı Avrupa’daki büyük devletlere ittifak önerisinde bulunmuştur. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet’in öncülüğündeki Osmanlı Kuvvetleri Bölgeyi kuşatarak, 1461 yılında Trabzon’u ele geçirmiş ve Trabzon İmparatorluğu egemenliğine son vermiştir.
Otlukbeli Savaşı (11 Ağustos 1473)
Otlukbeli Muharebesi 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı padişahı II. Mehmed ile Akkoyunlu sultanı Uzun Hasan arasında yapılmış bir meydan muharebesidir.Otlukbeli Muharebesi birçok tarihçiye göre döneme oranla kullanılan taktik, teknoloji ve insan gücü bakımından 15. yüzyılın en büyük savaşlarından biri olarak kabul edilir.
Kırım’ın Fethi (1454-1475)
Kırım'ın Osmanlı İmparatorluğuna katılması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kefe ve Sudak liman bölgelerine 1454-1475 yılları arasındaki askeri harekatıdır. Harekat sonucu Kırım, Osmanlı himayesi altına girmiştir ve 1524'den itibaren Kırım Hanları, Padişahlar tarafından seçilmeye başlandı.
Sapienza Deniz Muharebesi (1499)
Bu deniz savaşı 1499 yılında dört ayrı günde (12 Ağustos, 20 Ağustos, 22 Ağustos, ve 25 Ağustos) Sultan II. Bayezid saltanat yıllarında Kaptan-ı Derya Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ile Kaptan-General Antonio Grimani komutasındaki Venedik arasında yapılan bir deniz savaşıdır. Osmanlı donanmasının büyük bir taktik ve stratejik zaferi ile sona eren bir deniz savaşıdır. Tarihte ilk defa gemilerde top kullanılan ilk savaştır.
Modon Deniz Muharebesi (1500)
Modon Deniz Muharebesi Ağustos 1500'de, Kemal Reis komutasındaki Osmanlı donanması ile Venedik Cumhuriyeti'ne bağlı gemiler arasında bir dizi çatışma şeklinde meydana gelmiştir. Meydana gelen deniz ve kara savaşları sonucunda Kemal Reis komutasındaki Osmanlı donanması ve karadan gelen Osmanlı ordusu, Venedik'in Mora Yarımadası kıyılarında bulunan mühim üsleri ele geçirip Venedikliler'i büyük zarara uğrattı. Özellikle Venedikliler tarafından "Cumhuriyetin iki gözü" adı verilen Modon ve Koron'un kaybı, Venedik'in Akdeniz'de egemenliğine büyük bir darbe vurdu.
Çaldıran Savaşı (23 Ağustos 1514)
Çaldıran Muharebesi, Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında 23 Ağustos 1514'te, günümüzde İran sınırları içinde yer alan Maku şehri yakınlarındaki Çaldıran Ovası'nda yapılan meydan muharebesidir. Muharebe, Osmanlı Devleti'nin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır.
Turnadağ Savaşı (12 Haziran 1515)
Turnadağ Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında 12 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşen muharebe. Muharebe sonrasında Dulkadiroğulları Beyliği yıkıldı. Bu savaşla beraber Anadolu Türk birliği sağlandı.
1516 Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516)
Mercidâbık Muharebesi, 24 Ağustos 1516 tarihinde I. Selim komutasındaki Osmanlı Devleti ordusu ile Kansu Gavri komutasındaki Memlûk Devleti ordusu arasında gerçekleşen muharebedir. Suriye'nin Halep şehrinin kuzeyinde gerçekleşen muharebe, Osmanlı ordusunun mutlak zaferiyle sonuçlanmıştır. Muharebenin sonucunda Memlûk Sultanı Kansu Gavri ölmüş, Memlûk kuvvetleri bozulmuş ve Suriye toprakları Osmanlı Devleti egemenliğine açılmıştır.
Cidde Kuşatması (1517)
Cidde Kuşatması, 1517 yılında Portekiz'in Hint donanması Cidde'ye saldırdı. Portekiz İmparatorluğu'nun donanması, Osmanlı destekli Memlûk donanması ve garnizonu tarafından püskürtüldü.
Ridaniye Savaşı (22 Ocak 1517)
Ridâniye Muharebesi, 22 Ocak 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlûk Sultanlığı arasında geçen muharebedir. Muharebeyi I. Selim komutasındaki Osmanlı ordusu kazanmıştır.
Mohac Meydan Muharebesi (29 Ağustos 1526)
Mohaç Meydan Muharebesi, 29 Ağustos 1526'da Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır.
I.Viyana Kuşatması (27 Eylül-16 Ekim 1529)
I. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'nın I. Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmasıdır. Kuşatma sonucu Osmanlı ordusu İstanbul'a geri dönmüştür.
Formentera Deniz Muharebesi (28 Ekim 1529)
Formentara Deniz Muharebesi 28 Ekim 1529 tarihinde Osmanlılar ile İspanyollar arasında meydana geldi. Aydın Reis altında bir Osmanlı donanması İbiza yakınında Formentera adasında İspanyol filosunu mağlup etti.
Cezayir’in Osmanlı’ya katılması (1516-1517)
Oruç Reis ve Hızır Reis'in, ağabeyleri İshak'ın da kendilerine katılmasından sonra Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517'de İspanyollara karşı savaştılar ve Tenes, Tilimsan ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir'i denetimlerine aldılar. Oruç Reis Cezayir hükümdarı ilan edildi.
Irakeyn Seferi (1534)
Osmanlı ordusunun doğuya yönelik en büyük ve en uzun süreli askerî harekâtlarından biridir. Irâk-ı Acem olarak adlandırılan İran'ın kuzeybatı kesimiyle, Irâk-ı Arap olarak adlandırılan Bağdat ve yöresine girilmesi sebebiyle tarihi kaynaklarda Irakeyn Seferi olarak adlandırılmıştır.Bağdat' ı savunan Tekelü Mehmed Han komutasındaki Safevi kuvvetlerinin şehri terkederek kaçması üzerine Bağdat 28 Kasım 1534 Osmanlı kuvvetlerince kolayca ele geçirildi.
Mahon çıkarması (1535)
1535 yılında Barbaros Hayreddin'in Balear Adaları'ndaki Mahon limanına saldırmasıyla meydana geldi. Barbaros, Mahon'da hatırı sayılır bir ganimet elde etti ve 6.000 kadar köle aldı ve bunları Cezayir'e getirdi.
Ege Seferi (1537-1538)
Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Ege Denizi'nde Venedik'e ait adaları fethetmeye yönelik seferlerdir.
1538 Preveze Deniz Zaferi (28 Eylül 1538)
Preveze Deniz Muharebesi, 28 Eylül 1538 tarihinde Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesi. Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etti. Bu deniz muharebesi sonucunda Akdeniz'de Osmanlı Donanması'na karşı koyabilecek bir donanma kalmadı ve Türk hakimiyeti başlamış oldu
Güney Arabistan Seferi (1546)
Güney Arabistan Seferi, Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Hint Okyanusu'nda Portekiz'e karşı verdiği mücadeledir.
Basra'nın fethi (1546)
Basra'nın Fethi, 1546 yılında Basra'nın Portekiz İmparatorluğu'nun eline geçme tehlikesine karşı Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilerek doğrudan Türk idaresine alınmasıdır.
Aden'in Fethi (1548)
Aden'in Fethi, 1547 yılında yerel Arap şeyhlerinin eline düşen Aden'in Portekiz İmparatorluğu'nun eline geçme tehlikesine karşı, 26 Şubat 1548'de Osmanlı İmparatorluğu tarafından tekrar ele geçirilişi.
Lahsa Seferi (1550-1551)
Lahsa Seferi, 1550-51 yıllarında Basra Körfezi çıkışını tutan Portekiz İmparatorluğu'nu bölgeden atma hedefine yönelik stratejik bir hamle olarak Arap Yarımadası'nın doğu kıyılarının Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilerek doğrudan Türk idaresine alınışı.
Trablus Kuşatması (1551)
Trablus Kuşatması, 1551 yılında gerçekleştirilen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun, Malta Şövalyeleri'nin elinde bulunan Trablus şehrine yaptığı kuşatma. 14-15 Ağustos 1551 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablus'u ele geçirmesiyle sonuçlandı.
Ponza Deniz Muharebesi (5 Ağustos 1552)
Ponza Deniz Muharebesi, Ceneviz Cumhuriyeti Donanması ile Fransa Krallığı'nın eşlik ettiği Osmanlı İmparatorluğu Donanması'nın savaştığı; 5 Ağustos 1552 günü, Ponza adası açıklarında gerçekleştirilen ve İtalya Savaşı'nın bir parçası olan deniz muharebesi. Turgut Reis'in komuta ettiği Osmanlı Donanması, Andrea Doria komutasındaki Ceneviz Donanması karşısında zaferle ayrıldı.
Nahcıvan Seferi (1553)
Nahcıvan Seferi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Safevî Devleti üzerine yaptığı üçüncü büyük seferdir. Sefer Osmanlı zaferi ile sonuçlandı.
Hürmüz Deniz Muharebesi (9 Ağustos 1554)
Hürmüz Deniz Muharebesi 9 Ağustos 1554 tarihinde Hürmüz Boğazı'nda Seydi Ali Reis komutasındaki Türk Donanması ve Fernando de Noronha komutasındaki Portekiz Donanması arasında gerçekleşmiştir. Savaşta kesin zafer Osmanlı donanmasının olmuştur.
Maskat Deniz Muharebesi (25 Ağustos 1554)
Maskat Deniz Muharebesi 25 Ağustos 1554 tarihinde Umman Denizi'nde Seydi Ali Reis komutasındaki Türk Donanması ve Fernando de Noronha komutasındaki Portekiz Donanması arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı ordusu Portekiz donanmasını bozguna uğratmıştır.
Surat Kuşatması (1554)
Surat Kuşatması, Surat'a sığınan Seydi Ali Reis komutasındaki Osmanlı donanmasını takip eden Portekiz donanmasının şehre saldırmasıyla meydana gelmiştir.İki ay süren kuşatma sonrası Seydi Ali Reis ve garnizon kumandanı Hüseyin Ağa komutasındaki müdafiler işgali püskürtmeyi başardı.
Cerbe Deniz Muharebesi (1560)
Cerbe Deniz Muharebesi 1560 yılının Mayıs ayında Tunus'un Cerbe Adası açıklarında Kaptan-ı Derya Piyale Paşa kumandası altındaki Osmanlı Donanmasıyla İspanyol kuvvetlerinin başını çektiği bir Haçlı Donanması arasında yapılmış bir deniz savaşıdır. Osmanlıların büyük bir zafer kazandığı bu savaşta Haçlı gemilerinin yarısı batırılmıştır.
Sakız Adası'nın Fethi (1566)
Sakız Adası'nın Fethi, Kaptanıderya Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın 1566 yılında Sakız Adası'nı ele geçirerek Osmanlı topraklarına ilhak etmesiyle sonuçlanan deniz harekâtı.
Zigetvar Seferi (1566)
Zigetvar Kuşatması, 1566 yılında Zigetvar kalesinin Osmanlı güçlerince fethedilmesiyle sonuçlanan kuşatma ve Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferidir.
Osmanlı-Venedik Savaşı (1570-1573)
Osmanlı-Venedik Savaşı 1570-73 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Venedik Cumhuriyeti arasında yapılmıştır. Savaşın ilerleyen döneminde Venedik saflarına dahil olan devletler olmuştur. Papa V. Pius'un girişimleriyle oluşturulan Kutsal İttifaka Venedik Cumhuriyeti, İspanyol İmparatorluğu, Papalık Devleti, Ceneviz Cumhuriyeti, Savoya Dükalığı ve Hospitalier Şövalyeleri katılmıştır.Savaşta mutlak zafer Osmanlı İmparatorluğu'nun olmuştur.
Vadisseyl Muharebesi (4 Ağustos 1578)
Vadisseyl Muharebesi 4 Ağustos 1578 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu desteğini alan Fas'ın Saadi sultanı Abdülmelik ile Portekiz kralı Sebastião ve Portekizlilerin müttefiği III. Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevekkil'in kuvvetleri arasında yapılan savaştır. Üç Kral Savaşı ya da Kasrülkebîr Savaşı olarak da bilinir.
Osmanlı-Safevî Savaşı (1578-1590)
1578-1590 Osmanlı-Safevî Savaşı, III. Murat'ın saltanatı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî Devleti arasında Güney Azerbaycan ve Kafkaslarda gerçekleşmiş savaştır. Muharebeler kesin Osmanlı zaferi ile sonuçlanmıştır.
Haçova Savaşı (24-26 Ekim 1596)
Haçova Meydan Muharebesi, 24-26 Ekim 1596 tarihleri arasında Osmanlı ordusunun Avusturya Arşidüklüğü ve Erdel Krallığı kuvvetlerine karşı kazandığı bir zaferdir.
Sakız Baskını (1599)
Sakız Baskını, Osmanlı Devleti'nin İtalyan devletçikleriyle Akdeniz'deki mücadelesi. Toskana Büyük Dükalığı'na ait bir filonun 1599 yılında Osmanlı egemenliğindeki Sakız Adasını baskınla ele geçirme girişimi adadaki Osmanlı birliklerince yenilgiye uğratıldı.
Osmanlı-Safevî Savaşı (1623-1639)
Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında, Irak meselesi için çıkan savaşlardan biridir. Sultan IV. Murat, Lehistan seferinden sonra Irak sorununu halletmek üzere sefer düzenlemiştir. Sefer Osmanlı zaferi ile sonuçlanmış ve Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır.
Karaharman Deniz Muharebesi (1625)
Karaharman Deniz Muharebesi, Osmanlı Devleti'nin Karadeniz sahillerini yağmalayan Kazaklar'a karşı 1625 yılında yürüttüğü ve Osmanlı Donanması'nın zaferiyle sonuçlanan deniz harekâtı.
Çanakkale Deniz Muharebesi (1654)
Kaptan-ı Derya Kara Dev Murat Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın 16 Mayıs 1654'te bir Venedik Cumhuriyeti Donanması ile Çanakkale Boğazı önlerinde yaptığı deniz muharebesi. Osmanlı donanması muharebeden zaferle ayrıldı.
Bozcaada Kuşatması (1657)
Bozcaada Kuşatması, Osmanlı Donanması'nın 1657 yılında, bir yıl önce Venedik'in eline geçmiş olan Bozcaada'yı geri almasıyla sonuçlanan deniz harekâtı. Kuşatma Osmanlı zaferi ile sonuçlandı.
Limni Kuşatması (1657)
Limni Kuşatması, Osmanlı Donanması'nın 1657 yılında, bir yıl önce Venedik'in eline geçmiş olan Limni adasını geri almasıyla sonuçlanan deniz harekâtı
Girit’in Fethi (1669)
Savaş Venedik Cumhuriyeti ve müttefikleri Malta Şövalyeleri, Papalık Devleti ve Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Girit adasının fethi 1645 yılında başlayıp 1669 yılına dek sürmüştür. Savaş kapsamında Girit haricinde Ege'de ve Dalmaçya'da da çatışmalar yaşanmıştır. Savaştan Osmanlı İmparatorluğu zaferle ayrılmıştır.
Osmanlı-Lehistan Savaşı (1672-1676)
Osmanlı Devleti, Kırım Hanlığı ile Lehistan, Litvanya, Eflak Prensliği ve Çanenko Kazakları arasındaki savaştır. Osmanlılar'ın galibiyeti ile sonuçlanan savaş sonrası İzvança Antlaşması imzalandı.
II. Viyana Kuşatması (1683)
II. Viyana Kuşatması, 1683 yılında IV. Mehmet devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana'yı kuşatması ile gerçekleşen bir duraklama dönemi savaşıdır. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan savaşların en uzun süreni bu kuşatma ile başladı
Koyun Adaları Muharebesi (1695)
Koyun Adaları Muharebesi, Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın 9 Şubat 1695'te Venedik Cumhuriyeti Donanması ile Koyun Adaları önünde yaptığı deniz muharebesi. Zafer Osmanlı Donanması'nın olmuştur.
Bozcaada Deniz Muharebesi (1698)
Bozcaada Deniz Muharebesi Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın 14 Haziran 1698'de Amiral Molino komutasindaki Venedik Cumhuriyeti Donanması ile Kuzey Ege'de yaptığı deniz muharebesi. Zafer Osmanlı Donanması'nın.
Matapan Muharebesi (19 Temmuz 1717)
Matapan Muharebesi 19 Temmuz 1717 tarihinde Yunanistan'ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası sahilinde Matapan Burnu yakınlarında meydana geldi. Bu savaş Venedik kumandanı Diedo komutası altındaki birleşik deniz kuvvetlerinden oluşan Venedik, Portekiz, Papalık Devletleri ve Malta filosu ile Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı filosu arasındaki bir deniz savaşıdır. Savaş Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.
Osmanlı-İran Savaşı (1723-1727)
Osmanlı İmparatorluğu ile çöküş devrine girmiş olan İran'daki Safevî Devleti, ardından ise (1725'ten sonra) İsfahan'ı ele geçirerek İran'a egemen olan Afgan Hotakîler arasında süren ve Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlanan askerî mücadele.
Osmanlı-İran Savaşı (1730-1732)
18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile İran'daki Safevi Hanedanı arasında yapılmış olan bir savaştır. Kesin Osmanlı zaferi ile sonuçlanan savaş sonrası Ahmet Paşa Antlaşması imzalanmıştır.
Osmanlı-İran Savaşı (1774-1779)
İran'da 1750 yılında yönetimi ele geçiren Zend Hanedanı'nın Osmanlı İmparatorluğu'yla Irak cephesinde karşı karşıya geldiği askerî mücadele.Osmanlılar İran ordusuna Baban Sancağı ve Erdelan civarında üstünlük sağlarken, 1776 yılında İranlıların işgal ettiği Basra'yı 1779'da geri aldılar. 1779 yılında taraflar savaş öncesindeki sınırları yeniden kabul etmek suretiyle çatışmaları sonlandırdılar.
Kırım Savaşı (4 Ekim 1853-30 Mart 1856)
Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır.Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemonte-Sardinya'nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.
Dömeke Meydan Muharebesi (17 Mayıs, 1897)
Osmanlı-Yunan Savaşı, 1897 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında meydana gelen savaştır. Yaklaşık bir ay süren savaş, Osmanlı Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı.
II.Balkan Savaşı (29 Haziran 1913 – 10 Ağustos 1913)
I. Balkan Savaşı'na katılan devletlerin, Yunanistan Krallığı, Bulgaristan Krallığı, Karadağ Krallığı, Arnavutluk Krallığı, Sırbistan Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu ve sonradan katılan Romanya Krallığı'nın aralarında yaptıkları savaşlardır. Bu savaş ile Edirne ve Kırklareli, Osmanlı'nın eline geçmiştir. Londra Konferansı'nın hükümleri kısmen değişmiştir.
Karadeniz Baskını (29 Ekim 1914)
29 Ekim 1914'te Karadeniz'deki Rus limanlarına karşı Osmanlı savaş gemileri tarafından gerçekleştirilen saldırıdır. Almanya tarafından desteklenen ve Osmanlı Harbiye Nazırı Enver Paşa ile Alman Amiral Wilhelm Souchon tarafından planlanan Karadeniz Baskını, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na girmesine neden oldu.
Kût'ül-Amâre Zaferi (7 Aralık 1915 – 29 Nisan 1916)
I. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir. 8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint garnizonu Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde Kut kasabasında Osmanlı ordusu tarafından kuşatılır. Osmanlının kesin zaferiyle sonuçlanan kuşatmada garnizonun teslim olmasını takiben sağ kalanlar esir olarak Halep'e götürülür.
Çanakkale Savaşı (19 Şubat 1915 – 9 Ocak 1916)
Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.[9] İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletleri'ni zayıflatma amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır.
Kurtuluş Savaşı (19 Mayıs 1919 – 24 Temmuz 1923)
İstiklal Harbi veya Millî Mücadele, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Mîsâk-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için 1919-1922 yılları arasında gerçekleştirilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir. Batı Anadolu'da İtilaf Devletleri'nin harekete geçirdikleri Yunan ordusuna; güneyde Fransız ordusuna; doğuda Ermenistan'ın kuvvetlerine; İstanbul rejimine sadık milislere, feodal güçlere ve ayrılıkçılara karşı savaşılmıştır. Bu mücadelenin Batı Cephesi Yunan millî belleğine "Küçük Asya Felaketi" adıyla kazınmıştır.[61] Savaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır.
Sakarya Meydan Muharbesi (23 Ağustos 1921 – 13 Eylül 1921)
Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk tarafından çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Melhame-i Kübra ifadesi ile anılan, Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir muharebesi.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi (30 Ağustos 1922)
Dumlupınar Meydan Muharebesi, Kütahya'ya bağlı Dumlupınar yakınında 30 Ağustos 1922'de Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelen savaştır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak anılır. İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan bu çarpışmanın yıldönümü Türkiye'de ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.
Kurtuluş Savaşı'nın son evresi 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar - Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz ile açılmış ve 9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesiyle sonuçlanmıştır.