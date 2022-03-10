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DünyaAntalya'da tarihi zirve! Dünya basını Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba görüşmesini manşetten verdi!
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Antalya'da tarihi zirve! Dünya basını Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba görüşmesini manşetten verdi!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken dünyanın gözü kulağı Antalya'daki tarihi zirvedeydi. Kuleba ve Lavrov'un görüşmesi uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla dünyaya servis edildi, birçok uluslararası kanal ise canlı yayına geçti. Açıklamalar ise New York Times'tan BBC'ye, Al Jazeera'dan Haaretz'e birçok yayın organında manşetten verildi.

10.03.2022 - 17:45 |
Antalya'da tarihi zirve! Dünya basını Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba görüşmesini manşetten verdi!

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde başlattığı Ukrayna işgalinde iki hafta geride kaldı, Moskova ve Kiev en üst düzey görüşmelerini bugün Türkiye'de gerçekleştirdi.

Antalyada tarihi zirve Dünya basını Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba görüşmesini manşetten verdi

Antalya'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa görüştü. Ardından üç ülkenin dışişleri bakanları bir masanın etrafında oturdu ve ateşkesi müzakere etti.

Ulusal basının yanı sıra uluslararası medyanın da yoğun ilgi gösterdiği Antalya'daki zirveyi, 334 gazeteci takip etti.

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Demirören haber ajansı, Ukrayna ve Rus medyasının yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin'den çok sayıda gazetecinin salonda olduğunu bildiriyor.

Antalya'daki randevu, Rus işgalinden bu yana taraflar arasındaki en üst düzey temas niteliği taşıyordu. Görüşmenin sona ermesiyle Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba, ayrı ayrı salonlarda kameraların karşısına geçti.

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Uzun süren basın toplantılarında yapılan açıklamalar uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla dünyaya servis edildi, birçok uluslararası kanal ise canlı yayına geçti.

Antalyada tarihi zirve Dünya basını Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba görüşmesini manşetten verdi

WASHINGTON POST: ANLAŞMA YOK
Zirvenin sonuçları ise, beklendiği gibi dünyanın önemli yayın organlarında manşetten veriliyor. New York Times gazetesi, 'Üst düzey diplomatlar savaşı bitirme konusunda başarısız oldu" başlığını kullandı. New York Times'a göre, hem sivillerin tahliyesinin kolaylaştırılması hem de ateşkes için anlaşma sağlanamadı.

Washington Post, "Ukrayna-Rusya görüşmelerinde anlaşma yok" manşetiyle sunduğu Antalya'daki randevunun, Moskova ve Kiev arasındaki en üst düzey ilk görüşme olduğunu okuyucularına aktardı.

Antalyada tarihi zirve Dünya basını Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba görüşmesini manşetten verdi

AL JAZEERA: LAVROV BATI'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
BBC, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen en üst düzey görüşmede silahların susması için bir ilerleme kaydedilemediğini bildiriyor. BBC, "Kuleba: Rusya teslimiyet istiyor", "Lavrov: İşgal planlandığı gibi ilerliyor" cümlelerine haberin spotunda yer verdi.

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Al Jazeera'nın manşet haberi "Rusya-Ukrayna görüşmeleri: Ateşkes yok, Lavrov Batılı ülkelere ateş püskürdü" başlığını taşıyor. Ünlü yayın kuruluşu, "Ukrayna'da kayıplar artarken Türkiye'deki üst düzey randevu ateşkes anlaşması olmadan bitti" ifadesine yer verdi.

Antalyada tarihi zirve Dünya basını Lavrov - Çavuşoğlu - Kuleba görüşmesini manşetten verdi

CNN: İNSANİ KORİDOR VE ATEŞKES SONUCU ÇIKMADI
CNN International, hassas randevunun insani koridor ve ateşkes konularında bir sonuç vermediğini sayfalarına taşıdı. Muhabir Lindsay Isaac imzalı haberde, Kuleba ve Lavrov'un görüşmesinden bir anlaşma çıkmadığını vurguladı.

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İngiliz The Guardian, Ukrayna ve Rusya'nın bir numaralı diplomatlarını bir araya getiren buluşmanın ateşkes konusunda bir ilerleme sağlanamadan bittiğini yazdı.

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İsrail'in Haaretz gazetesi, "Ukrayna Dışişleri Bakanı, Lavrov'la görüşmesinde ateşkes için bir ilerleme kaydedilemediğini söylüyor" başlığını tercih etti.

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Ukraynalı ve Rus heyetler, geride kalan iki haftada birkaç kez Belarus sınırında bir araya geldi ancak beklendiği gibi müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Rusya, 24 Şubat'tan bu yana kuzey, güney ve doğu cephelerinden Ukrayna'ya saldırıyor. Vladimir Putin, tatbikat bahanesiyle Belarus'a konuşlandırdığı 30 bini aşkın asker ve yüzlerce savaş uçağıyla kuzey cephesini açtı.

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