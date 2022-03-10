Maria Zaharova ile CNN muhabiri arasında tartışma çıktı! 'Sahte' deyince fotoğrafı gösterdi...

Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentindeki çocuk hastanesine gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili yürek yakan görüntüler ve acı haberler gelmeye devam ediyor. Ukraynalı yetkililer, kuşatma altındaki Mariupol kentindeki hastanenin, yüksek patlayıcılı Rus bombalarıyla "birkaç kez" vurulduğunu ve bunlardan birinin binayı metrelerce ıskaladığını ve iki kat derinliğinde bir krater bıraktığını söyledi.

Hastanede bulunan hamile kadınların çoğu, hastane yetkililerinin emriyle saldırı sırasında bodrumda saklıyordu. Bu uygulama, Mariupol sakinlerinin geçen hafta maruz kaldığı sert bombardımanın da bir göstergesi ve birçok hayat kurtardı.

RUSLARIN VURDUĞU ÜÇÜNCÜ HASTANE

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Sergei Orlov, Rusların saldırıyı dün sabaha karşı başlattıklarında bir hastaneyi bombaladıklarını bildiklerinden "kesinlikle emin" olduğunu söyledi. Bu Rusların hedef aldığı üçüncü hastane. Daha önce 300 yataklı bir Kovid hastanesi ile bir kan bankası Rus bombardıman uçaklarının hedefindeydi.

"SAVAŞ SUÇU"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesinin Rus hava saldırısında vurulmasını bir savaş suçu olarak tanımladı. Saldırıda en az 17 kişinin yaralandığı doğrulandı.

Patlama sonrasına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hamile bir kadının sedyede taşındığı görülüyor. AFP haber ajansına konuşan yerel yetkililer, hastanenin kısa bir süre önce yenilemeden geçtiğini söyledi.

"DOĞUM HASTANESİNDEN BİLE KORKUYORLAR"

Hastane içinde bir çocuk hastalıkları katı bulunduğunu da kaydettiler. Birçok Batı ülkesinin kınadığı bombalama için Ukrayna lideri Zelenskiy, "Doğum hastanesinden bile korkan Rusya Federasyonu nasıl bir ülke?" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bombalamada 17 kişinin yaralandığını doğruladı ve hastanedekilerin sirenler çalınca sığınaklara kaçarak kurtulduğunu söyledi. Zelenskiy sonrasında yaptığı konuşmada, hastane saldırısının Ukraynalılara karşı bir soykırım yapıldığının "son kanıtı" olduğunu da savundu.

"HAYVANLAR GİBİ HİSSETMEMİZİ İSTİYORLAR"

Ukrayna lideri, "Hastanedeki birileri Rusça konuşanlara kötülük mü yapmıştı? Suçları neydi? Yoksa bu bir hastanenin Nazilerden arındırılması mıydı?" dedi.

Sky News ile yaptığı ayrı bir röportajda Zelenskiy, Rus işgalcilerin Ukraynalıların yiyecek veya suya erişmelerini engelleyerek kendilerini "hayvanlar gibi hissetmelerini" istediğini söyledi.

CNN MUHABİRİ İLE ZAKHAROVA ARASINDA GERGİNLİK

Mariupol'deki doğum hastanesinin bombalanmasından birkaç saat önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Ukrayna'yı hastanede muharebe mevzileri kurmakla suçladı.

Basın toplantısında "Ukrayna ulusal taburları Mariupol'da, personeli ve hastaları doğum hastanesinden ihraç ederek, içinde savaş pozisyonları donattı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN muhabiri arasında basın toplantısı öncesinde hararetli bir tartışma yaşandı. CNN International muhabiri, Zaharova'ya cep telefonundan Rusya'nın doğum ve çocuk hastanesine yaptığı saldırı sonrasında çekilen görüntüleri göstermek istedi. Muhabir "Bunun sahte olduğunu mu söylemek istiyorsunuz" diye sordu.

Zaharova ise "Sadece bir bakın. Kör olmak mı istiyorsunuz? 8 yıldır gerçekte olana bakmak istemediğiniz için göz yumuyorsunuz. Siz bana soru soruyorsunuz ve ben cevap veriyorum. Bana katılmıyor olabilirsiniz. Ama eğer yanıt almayı reddediyorsanız neden bana soru soruyorsunuz?"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, yanlış bir şekilde ülkesinin komşusuna "saldırmadığını" iddia etti. Ayrıca Rusya'nın diğer ülkelere saldırma planı olmadığını da belirten Lavrov, "Ukrayna'daki durumun" Rusya Federasyonu'na doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın hastanede muharebe mevzileri kurduğunu iddia ediyor, ancak CNN bunu doğrulayamadı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rus güçleri sivil hedeflere ateş etmez" dedi.

AFP'ye konuşan bölgesel savunma birliğinden bir isim, saldırının hastanede doğum gerçekleşirken düzenlendiğini savundu. Mariupol Belediye Başkanı'nın paylaştığı videoda, hastane bahçesinde insan boyunu çok aşan bir patlama krateri görünüyor.

BİRİ 'SAHTE' DEDİ, DİĞERİ DOĞRULADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'deki hastane saldırısını doğruladı ve Azov Taburu tarafından hastaneni uzun süre önce ele geçirildiğini savundu. Ancak Lavrov'un sözcüsü Maria Zaharova, birkaç saat önce yaptığı açıklamada saldırının 'sahte' olduğunu ileri sürmüştü.

1200'DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıyı reddetmeyen Moskova ise Ukraynalı "milliyetçi taburların" hastaneyi kamuflaj olarak kullandığını öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, hastanenin boş olduğunu kullanımda olmadığını ve Azot taburu tarafından kullanıldığını öne sürdü ve bazı fotoğraflar paylaştı.

Beyaz Saray saldırıyı "barbarca" olarak nitelerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "ahlaksızlık" ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saldırıyı 'ahlaksız' olarak kınadı ve kuşatma altındaki Ukrayna ordusuna desteği artırma sözü verdi.