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DünyaKremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde serbest silah kullanabileceği açıklamasına ilişkin, “Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler” dedi.

10.03.2022 - 15:01 | | MOSKOVA (İHA)
Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna halkı da Rus birliklerine karşı direniş gösteriyor. Bugüne kadar protesto, motolof ve çeşitli yöntemlerle Rus birliklerine karşı duran sivil halkın önünü açmak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir kararname imzaladı. Bu kararnameye göre Ukrayna’daki siviller savaş döneminde serbest bir şekilde silah kullanabilecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu karara tepki göstererek, “Hatırlarsanız, en başından beri Başkan Putin herkesi silahlarını bırakmaya çağırdı ve kimsenin kimseye saldırmayacağının garantisini verdi. Dolayısıyla elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa o zaman elbette ki hedef haline gelirler” dedi.

Sözcü Peskov düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki bir çocuk hastanesine Rus birlikleri tarafından yapılan saldırıyla ilgili önlem alınıp alınmayacağı sorusuna, “Ordumuzdan kesinlikle rapor alacağız. Çünkü orada neler olduğunu kimse bilmiyor” şeklinde cevap verdi.

Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’daki operasyonlar ve medyada yazılanlar ile ilgili sürekli rapor aldığını belirten Peskov, “Medyada çıkan bilgiler hazırlanıp başkana sunuluyor. Başkan düzenli olarak medya yayınlarını rapor halinde alıyor ve incelemelerde bulunuyor” dedi.

Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilmesinin aynı zamanda tüm mekanizmalarından çekilmesi anlamına geldiğini söyleyen Peskov, “Sonuçta Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları hakkında yorum yapmak sizde kabul edersiniz ki benim işim değil. Ancak doğal olarak Avrupa Konseyi’nden çekilmek gerekliliktir” dedi.

Gazetecilerin Rusya’nın kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil tüm mekanizmalardan çekilmesi anlamına mı geldiği sorusuna ise Peskov, “Evet, tüm mekanizmalardan çekilme” şeklinde karşılık verdi.

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