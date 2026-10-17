Bayburt'un köyünden Avrupa'ya uzanan müzecilik başarısı! Son 5 yılda 5 ödül kazandı

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Ödüllerin maddi karşılığından çok manevi değerlerinin bulunduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Maddi karşılıkları yok ama hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem dünyada tanınmamıza ve dikkat çekmemize vesile oluyorlar. Çünkü başka türlü sesinizi duyurmanız çok mümkün olmuyor. Kocaman dünyada Bayburt'un 45-50 kilometre uzağında, bir köyde, bir kırsal alanda müze yaparak uluslararası alana taşmak, kendi başımıza yapabileceğimiz kolay bir şey değil.