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Hafif ticari araç 30 metrelik şarampole yuvarlandı

17.10.2026 - 00:00Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: SAMSUN (İHA)

Hafif ticari araç 30 metrelik şarampole yuvarlandı

Samsun’un Canik ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 30 metre yükseklikten Atatürk Bulvarı’na uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Canik ilçesi Derbent mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Pamuk idaresindeki 55 LT 881 plakalı hafif ticari araç, Derbent Mahallesi yolunda şarampole yuvarlanarak yaklaşık 30 metre aşağıdaki Atatürk Bulvarı’na düştü.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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