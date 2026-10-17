İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

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Hobi amacıyla yaptırdığı pizza fırınının yeni bir iş yerine dönüştüğünü belirten Aydın, "Burada küçük bir fırınım vardı, gelenlere pizza yapıyorduk. Yeğenim, 'Niye burada restoran yapmıyoruz?' dedi. Kendi sanatım olduğu için ben de iştaha geldim. Şakayla karışık açtık. Çok büyüdü, çok beğenildi. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Ankara'dan gelenler var, Samsun'dan, Kastamonu'dan geliyorlar." dedi.