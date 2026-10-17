Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor
HaberlerGündem Haberleri İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

17.10.2026 - 00:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (AA)

İsveç'te yaklaşık 50 sene çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve Çorum'daki köylerine pizzacı açan çift, Türkiye'nin birçok ilinden müşteri ağırlıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Çalışmak için 1970'li yılların başında İsveç'e giden 78 yaşındaki Mustafa Aydın, burada 72 yaşındaki eşi Döndü Aydın ile yaklaşık 40 yıl restoran işletmeciliği yaptı.

2İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Gurbette yaşadıkları süre boyunca Türkiye ile bağlarını koparmayan, her yıl memleketlerini ziyaret eden çift, emekli olunca 2017'de İsveç'ten memleketleri Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çetmi köyüne yerleşti.

3İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Buradaki evinin bahçesine hobi amacıyla fırın inşa ettiren Mustafa Aydın, misafirlerinin fırında pişirdiği pizzaları beğenmesi üzerine eşiyle pizzacı açmaya karar verdi.

4İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Köyüne açtığı pizzacının sosyal medyada popüler olmasıyla müşteri kitlesi genişleyen Aydın çifti, 9 yıldır Çorum ve çevresinin yanı sıra farklı illerden de müşteri ağırlıyor.

5İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Köylerindeki pizzacıyı her yıl mayıs ayında açan Aydın çifti, genellikle ekim ayında kapatıyor, kış döneminde faaliyet göstermiyor. Mustafa Aydın, AA muhabirine, ülkesini çok sevdiğini, bu nedenle emekli olunca Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

6İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Hobi amacıyla yaptırdığı pizza fırınının yeni bir iş yerine dönüştüğünü belirten Aydın, "Burada küçük bir fırınım vardı, gelenlere pizza yapıyorduk. Yeğenim, 'Niye burada restoran yapmıyoruz?' dedi. Kendi sanatım olduğu için ben de iştaha geldim. Şakayla karışık açtık. Çok büyüdü, çok beğenildi. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Ankara'dan gelenler var, Samsun'dan, Kastamonu'dan geliyorlar." dedi.

7İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Yaptığı pizzaların farklı olması nedeniyle ilgi gördüğünü dile getiren Aydın, "Pizzayı tam buğday unundan yapıyorum. Baharatlarını İsveç'ten getiriyorum. Sosumu da bir yerden alıyorum. Doğduğumdan beri aklımda kalite var. Burada her şeyi kaliteli kullanıyorum." diye konuştu.

8İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Yaz döneminde 300 kişinin geldiği günler bulunduğunu anlatan Aydın, ilgiden memnun olduklarını kaydetti. Aydın, köyündeki pizzacının adıyla İstanbul'da 2, Antalya'da da 1 şube açtığını, Mersin'e de şube açmak üzere olduklarını ifade etti.

9İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Emekliliğini yaşamayı düşünürken yeniden işe koyuldu

Döndü Aydın ise önceleri tekstil fabrikasında çalıştıklarını, sonradan restoran sektörüne girdiklerini, 54 yıldır hayatı birlikte omuzladıklarını söyledi.

10İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

İsveç'te uzun süre çalıştıktan sonra emekli olup iş yapmamayı hayal ettiğini ancak köye açtıkları pizzacıda çalışmaya devam ettiğini anlatan Aydın, "İsveç'te emekli olduk, 'Türkiye'ye gidip rahat yaşayacağız' dedi ama kendimi yine hamurun içinde buldum. Sağlık olsun, çalışmak güzel bir şey. 17 yaşımdan beri çalışıyorum." diye konuştu.

11İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Köyde olmayı sevdiğini vurgulayan Aydın, "Antalya'da da yerimiz var ama burayı daha çok seviyorum. Müşterilerimizle sohbet ediyoruz, sevenimiz çok. Hafta sonları oturacak yer olmuyor. Güzel geçiyor, yeter ki Allah sağlık versin." ifadelerini kullandı.

12İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı restoran yoğun rağbet görüyor

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi