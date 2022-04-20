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Almanya tarihinde böylesi görülmedi! Olaf Scholz hükümeti için tehlike çanları çalmaya başladı...

Ukrayna topraklarının işgalinden sonra ABD, NATO ve AB ortak bir tavır sergileyerek Rusya’nın yaşanan savaşa karşı birlik olmuştu. Bu geniş birlikteki ilk çatlaksa Almanya’nın hamleleriyle açıldı. Rus gazı satın alma ve yaptırımlara katılma konusunda sürüncemede kalmış gibi görünen Olaf Scholz hükümeti için tehlike çanları çalmaya çoktan başladı…

20.04.2022 - 16:25 |
Almanya tarihinde böylesi görülmedi! Olaf Scholz hükümeti için tehlike çanları çalmaya başladı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un dün akşam yaptığı açıklamaların yankısı sürüyor. Scholz, Ukrayna’nın Donbass’ı savunmak için ihtiyacı olan silahları temin etmek için kurulan uluslararası koalisyona katılmayı reddetti.

Almanya’nın maddi yardıma hazır olduğunu ancak Kiev’e tank ve zırhlı askeri personel göndermeye henüz hazır olmadığını söyleyen Alman lider bu konuda alacakları tüm kararların tek başlarına değil müttefiklere ve dostlara sorularak alınacağını belirtti.

Almanya tarihinde böylesi görülmedi Olaf Scholz hükümeti için tehlike çanları çalmaya başladı...

PARAYA EVET, SİLAHA HAYIR DEDİ
Olaf Scholz bu kararını açıklarken İngiltere ve ABD çoktan NATO standartlarındaki silahları Ukrayna’ya yollamaya karar vermişti.

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ABD Başkanı Joe Biden Howitzer tipi top mermilerinin Ukrayna’ya yollanacağını açıklarken İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ülkesinin Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna’ya daha fazla mühimmat göndereceğini söyledi.

İngiltere’nin Ukrayna’ya yollayacağı silahların arasında Stormer roketatarları da var. Bu silahların alçak uçuş yaparak hava saldırısında bulunan Rus birliklerine karşı etkili olacağı belirtildi.

Almanya tarihinde böylesi görülmedi Olaf Scholz hükümeti için tehlike çanları çalmaya başladı...

ZELENSKİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun silah ihtiyacına vurgu yaparak, “Ortaklarımız gibi Rusya’yla boy ölçüşecek silahlarımız olsaydı bu savaşı çoktan bitirirdik” açıklamasını yapmıştı.

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Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna’nın askeri taktiklerinin açıkça üstün olduğunu ancak silah gücünün zayıf olduğunu belirterek, “Ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya Federasyonu'nun kullandığı silahlarla boy ölçüşebilir silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş olurduk. Barışı çoktan yeniden kurmuş ve topraklarımızı işgalcilerden kurtarmış olurduk. Çünkü Ukrayna ordusunun taktik ve bilgelikteki üstünlüğü oldukça açık” ifadelerini kullandı.

Almanya tarihinde böylesi görülmedi Olaf Scholz hükümeti için tehlike çanları çalmaya başladı...

“UKRAYNALILARIN HAYATINI KURTARIN”
Zelenski, “Bu nedenle, demokratik dünyanın liderleriyle her temasta, tüm müzakerelerde, tüm görüşmelerde basit gerçeği vurguluyorum. Ukrayna'nın, ortaklarının yıllardır bir yerde sakladıkları silahları sormak zorunda kalması adil değil. Ukrayna'nın burada ihtiyaç duyduğu silahlara sahiplerse, her şeyden önce özgürlüğü korumaya yardımcı olmak onların ahlaki görevidir. Binlerce Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardım edin” dedi.

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Zelenski’nin bu çağrısına ABD ve İngiltere’nin dışında diğer Avrupa ülkelerinden de karşılık geldi. Çekya, Hollanda, Slovakya gibi ülkeler Ukrayna’ya T-72 tankları, zırhlı araçlar, S-300 ve MiG-29 savaş jeti gibi birçok mühimmat gönderdi ya da göndermeye karar verdi.

Almanya ise tüm bu gelişmeler yaşanırken geri durmaya devam ediyor ve sessiz kalıyor. Bu tavır ise müttefik ülkelerden büyük tepki topluyor.

Almanya tarihinde böylesi görülmedi Olaf Scholz hükümeti için tehlike çanları çalmaya başladı...

SCHOLZ’TAN BIDEN VE JOHNSON’A ÇAĞRI
Boris Johnson ve Joe Biden de dahil olmak üzere Batılı liderlerle yaptığı görüşmede Olaf Scholz, Batılı hükümetlerden Ukrayna'ya NATO standartlarında ikmal gönderimlerini desteklemek yerine "hemen elde edilebilen" silahları tedarik etmelerini istedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rheinmetall isimli bir askeri savunma sistemleri üreticisinin Leopard 1 adlı Sovyet modeli tanklardan 50 adedini Ukrayna gönderme teklifi de Berlin yönetimi tarafından reddedildi.

Muhalefetteki Alman siyasetçiler Scholz’un bu tutumunu eleştirerek “Almanya daha önce hiçbir uluslararası krizde bu kadar izole edilmedi ve bu kadar tepkisiz kalmadı” yorumunu yaptılar.

Almanya’nın Rusya ile enerji ticareti konusunda sıkı bağları olduğu tüm dünyanın bildiği bir gerçek. Rus gazine olan bağımlılığın azaltılması yönündeki yaptırımlar konusunda zor durumda kalan Almanya katı yakıtların alım-satımının yasaklanmasıyla ilgili yaptırım karşısında da zor duruma düştü.

Almanya tarihinde böylesi görülmedi Olaf Scholz hükümeti için tehlike çanları çalmaya başladı...

DIŞİŞLERİ BAKANI İMDADA YETİŞTİ
Tüm bu gelişmelerin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bir dizi açıklama yaparak hem Almanya’nın imajını hem de Başbakan Scholz’un sallanan koltuğunu koruma hamlesi yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, acil bir durumda NATO ittifakına ait toprakları mutlaka savunacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Letonya, Estonya ve Litvanya'ya gibi korku içinde bekleyen ülkelere güvence veren bakan daha fazla destek sözü verdi.

Almanya tarihinde böylesi görülmedi Olaf Scholz hükümeti için tehlike çanları çalmaya başladı...

Almanya'nın ortaklarının güvenliğini sağlamak için daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Baerbock; silah, mali destek ve diğer sert yaptırımlarla Ukrayna'yı hayatta kalma mücadelesinde kararlılıkla desteklediklerini ifade etti.

Avrupa'daki güvenliğin yeniden düzenlenmesine katkı sağladıklarını dile getiren Baerbock bu sayede İttifak üyelerinin Almanya'ya güvenmesi gerektiğini söyleyen Baerbock, Avrupa’da güvenliğin sağlanmasına katkı sağladıklarının altını çizdi.

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