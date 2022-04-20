Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Ukrayna askerlerinden Rusya'nın ültimatomuna flaş yanıt
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yaklaşık iki aydır devam ediyor. Rus ordusunun günlerdir hazırlık yaptığı Donbass saldırısı başladı. Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu yöndeki açıklamasının ardından gözler yeniden Donbas'a çevrilirken, sahada önemli gelişmeler yaşanıyor. Mariupol için ültimatom veren ve 'ya teslim olun ya da ölün' uyarısında bulunan Rusya verdiği süreyi uzattı. Ukrayna ordusundan ise Rusya'yı tabiri caizse şoke eden bir yanıt geldi. Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan militanlara teslim olması çağrısında bulundu.
08.00
Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiği, kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklanmıştı.
Rusya burada sıkışan askerler için yeni bir ültimatom yayınladı. Dün 'ya teslim olun ya da ölün' mesajı veren Moskova, teslim olacak askerler için insani koridorların açıldığını duyurdu.
Verdiği süreyi uzatan Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerin Moskova saatiyle 14:00'den itibaren askeri operasyonlarını durdurmaları durumunda zarar görmeyeceklerinin garantisini verdi.
RUSYA'YA BÖYLE YANIT VERDİLER
İngiliz Daily Mail gazetesi ise Ukrayna'nın bu teklife Rus tankalarını imha ettiği görüntüleri yayınlayarak cevap verdiğini yazdı.
'Ukrayna birlikleri Putin'in 'teslim ol ya da öl' ültimatomuna Rus tankını havaya uçurarak yanıt verdi' denilen haberde görüntülerin kentte savaşan Azak Taburu'ndan geldiği bilgisinin altı çizildi.
İŞTE RUSYA'NIN ŞARTLARI
İlk olarak Pazar günü 'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı.
Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi.
07.00
Rusya’nın, Donbas'ta 480 kilometrelik cephe hattı boyunca saldırılara başladığı öğrenilirken, ABD Savunma Bakanlığı, Donbas bölgesinde ve ülkenin güneydoğusunda 76 Rus taburu bulunduğunu, bunların 11'inin son birkaç günde eklendiğini duyurdu. Mariupol'de de yaklaşık 22 tabur olduğu tahmin ediliyor. Rus taburlarında yaklaşık biner asker olduğunu ifade edilirken, Rusya'nın bölgedeki kuvvetlerinin sayısı Ukrayna ordusunun oldukça üzerinde. Rusların bölgede hava saldırısı ve top ateşi desteği de bulunuyor.
SAVAŞTA YENİ AŞAMA!
Bununla birlikte yıllardır bu bölgede Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaşan ve araziyi çok iyi bilen Ukrayna ordusunun hem tecrübe hem de ülkelerini savunmaları sebebiyle moral avantajı bulunuyor. Savaşın başında, Ortak Güçler Operasyonu'nu oluşturan güneydeki 10 tugay, Ukrayna ordusunun en iyi eğitimli ve en iyi donanmış güçleri olarak görülüyordu.
Çok sayıda kayıp veren, en büyük kruvazörü batırılan Rus ordusunda ise ciddi moral eksikliği olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte uzmanlar, Ukrayna'nın çok daha güçlü Rus ordusuna karşı başarılı olması için silah sevkiyatının hızlandırılması gerektiği görüşünde. Uzmanlar, zamana karşı bir yarış verildiğini ifade ediyor.
ABD merkezli 'The Institute for the Study of War'dan (ISW) uzmanlar, savaşın yeni aşamasında, Kiev dışındaki çatışmalardan ziyade, 2. Dünya Savaşı benzeri bir durum yaşanacağını ve hendeklerin önemli olacağı görüşünde. Tanklar ve ağır silahların etkisinin de artacağını belirten uzmanlar, Rusya'nın Donbas bölgesindeki başarısının sınırlı kalacağını öngörüyor. ISW uzmanlarına göre, eğer Ukrayna Slovyansk'ta Rus güçlerine karşı durmayı başarırsa, Rusya'nın iki bölgenin tamamını ele geçirme planı "muhtemelen başarısızlıkla” sonuçlanacak.
AĞIR BOMBARDIMAN
Donbas'ta ağır saldırıya başlayan Rusya, önceki gece 100'den fazla hedefin vurulduğunu öne sürdü. Ukrayna medyası da, Donetsk bölgesinde patlamalar meydana geldiğini aktardı. Ayrıca Rusya; Marinka, Slavyansk ve Kramatorsk kentlerini vurdu. Ukraynalı yetkililer Harkov, Mikolayiv ve Zaporijya'da da patlamalar meydana geldiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rusların, Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda 4 bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını iddia etti.
Bununla birlikte karşı saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusunun, üç kasabayı Rus güçlerinden geri aldığı belirtildi. Harkov'un çevresindeki kasabaların Rus ikmalinde kilit öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Rusya'nın doğu ve güneyden başlattığı taarruzda Mariupol, Odessa ve Mikolayiv kentlerinin kilit noktalar olduğu düşünülüyor.
Nisan başında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Putin'in amacının, Donbas'ın tamamını kontrol etmeye çalışmak ve Donbas ile Rusya arasında bir kara köprüsü kurmak olduğunu ifade etmişti.
İSRAİL VE RUSYA ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR: KİLİSE İSTEDİ
“Euronews”un haberine göre, Putin, Başbakan Naftali Bennett'e yazdığı mektupta, Binyamin Netanyahu hükümetinin söz verdiği gibi Kudüs'ün Eski Şehri'nin Hristiyan Mahallesi'nde yer alan kilisenin kontrolünün ülkesine devredilmesini istedi. Putin’in mektubu, Rus Dışişleri’nin, Moskova’yı savaş suçları işlemekle suçlayan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e sert tepki vermesinden bir gün sonra yazması dikkat çekti. Netanyahu, uyuşturucu suçlamasıyla bir Rus hapishanesinde tutulan İsrailli Naama Issachar'ın serbest bırakılması amacıyla 2020'de kilisenin Rusya’ya verileceğini söylemiş, kilisenin tapusu Rus hükümetine devredilmişti. Ancak bu devir, Mart ayında iptal edilmişti.
MARİUPOL’DE DURUM NE
Rusya’nın haftalardır abluka altında tuttuğu ve büyük oranda kontrolü sağladığı Mariupol’de neler olduğu merak konusu. Zira Azovstal çelik fabrikasında sıkışan ve son savunmalarını burada vermeyi sürdüren Ukraynalı askerler ile yine aynı bölgede bulunan sivillerin durumuna ilişkin bir anlaşma sağlanamadı. Rusya’nın dün fabrikanın bulunduğu bölgeyi ağır biçimde bombaladığı, Ukrayna askerlerinin de savunmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Çeçen güçlerin lideri Ramzan Kadirov, dün Rusya’nın Azovstal fabrikası ve liman bölgesinde tüm kontrolü kısa süre içerisinde sağlayacağını öne sürdü.
05.28
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev verdiği brifingde Ukrayna’daki insani durum, sivillerin tahliyesi için açılan koridorlar ve insani yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan militanların teslim olarak silah bırakması yönünde koridor açtıklarından bahseden Mizintsev, “Mariupol kentindeki Azovstal metalurji fabrikasında gelişen ve aynı zamanda tamamen insani ilkeler doğrultusunda 19 Nisan 2022’de, TSİ 14:00’ten itibaren Rus Silahlı Kuvvetleri, Rusya tarafına insani bir koridor açtı. Bu amaçla, bir "tam sessizlik modu" getirildi. Tüm askeri operasyonlar durduruldu, Rus Silahlı Kuvvetleri birimleri ve Azovstal'ın çevresi boyunca bulunan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin oluşumları güvenli bir mesafeye çekildi” dedi. İnsani koridorlar için Azovtsal fabrikası çevresindeki koridorlardan bahseden Mizintsev, “Metalurji tesisine yakın bir yerde, üç insani yardım konvoyu 3 ayrı yöne açıldı. İlki Şevçenko caddesinden batı yönüne, ikincisi Pobedy Bulvarı’nın doğu yönünden üçüncüsü Taganrogskaya caddesinin kuzey yönüne. Her insani yardım konvoyunun bir parçası olarak insanları taşımak için 30 otobüs ve araç, tıbbi bakım ekiplerinin de dahil olduğu 10 ambulans, ayrıca her üç yöne de toplantı ve geçici konaklama noktaları konuşlandırılmış, yemek noktaları ve birinci basamak sağlık hizmetleri sağlanmıştır” dedi.
Mizintsev, direnişlere ‘teslim olma’ çağrısında bulundu
Açıklamalarının devamında Azovtsal fabrikasındaki militanlara teslim olması çağrısında bulunan Mizintsev, “İnsani yardım konvoylarının tüm hareket yollarında, Rus Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin oluşumlarıyla birlikte sessizlik rejimini kesinlikle gözlemliyor. Bir kez daha Kiev yönetimini sağduyu sergileyerek militanlara anlamsız direnişe son verme ve insani koridor üzerinden çıkma emrini vermeye çağırıyoruz. Ancak Ukrayna birlik komutanlarının Kiev makamlarından bu tür emir ve talimat alamayabileceğini düşünerek, onları kendi başlarına böyle bir karar vermeye ve silahlarını bırakmaya çağırıyoruz. Rusya Federasyonu liderliğinin, silahlarını bırakan herkese hayatının garanti altına alınmasını, tam güvenliği ve nitelikli tıbbi bakım sağlanmasını garanti ettiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Rusya, silahlarını bırakan ve teslim olan Ukraynalı deniz piyadeleri örneği de dahil olmak üzere, savaş esirlerine karşı insancıl tutumunu, uluslararası insancıl hukuk normlarına tam uyumunu pratikte defalarca teyit etmiştir. Bu sefer de Rus tarafı, savaş esirlerinin muamelesine ilişkin Cenevre Sözleşmelerine uyulmasını garanti ediyor” diye konuştu.
03.45
Rusya ordusu ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, gözyaşları içinde toprağa veriliyor. Ukraynalılar, Hmelnitski kentinde Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Bazı kişilerin ise Kovalchuk’un cenazesini taşıyan konvoyun geçişi sırasında konvoya çiçek attığı görüldü.
02.16
Çekya’dan Ukrayna’ya bir destek daha geldi. Çekya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın savaş sırasında hasar gören tankların ve diğer zırhlı araçların onarımı için Çekya ve Slovakya’ya yaptığı resmi başvuruyu olumlu karşıladıklarını açıklayarak, Hükümetlerarası Savunma İşbirliği Ajansı'nın (AMOS) aracılığıyla hasar görmüş Ukrayna tanklarının ve zırhlı araçlarının Çekya’da onarılacağını aktardı.
Savunma Bakanı Jana Cernochova yaptığı açıklamada, “Çekya olarak Ukrayna tarafının, kurulumu gereken veya çatışmalarda hasar gören yer ekipmanlarının onarımında işbirliği talebine resmi olarak olumlu yaklaşan ilk ülke olduk. Bu Rus saldırılarına maruz kalan Ukrayna’ya olan tam desteğimizin bir diğer göstergesidir” dedi.
Çekya Savunma Bakanlığı, küçük ölçekli hasarların Ukrayna tarafından onarılacağını, daha nitelikli işlerin ise Çekya tarafından yapılacağı ifade ederek, T-64 tipi tanklar ile BTR ve BRDM tipi zırhlı araçların onarımının gerçekleştirileceğini belirtti.
Çekya, Ukrayna’ya Rus saldırılarının başladığı ilk günden bugüne kadar yaklaşık 60 milyon euroluk silah ve askeri teçhizat yardımında bulunurken, Rusya geçtiğimiz günlerde Sovyet yapımı T-72 tipi tankların Ukrayna’ya hibe edilmesi nedeniyle Çekya’ya diplomatik nota vermişti.
00.15
ABD Başkanı Joe Biden, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Romanya, İngiltere, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede Ukrayna’ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım konularını ele aldı.
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden ve dünya liderlerinin görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlama konusundaki taahhütlerini "yineledikleri" aktarılarak, liderlerin Ukrayna halkıyla "dayanışmalarını teyit ettikleri" ve ülkedeki insani acıları kınadıkları belirtildi.
Beyaz Saray, liderlerin görüşmede ayrıca Rusya ile diplomatik ilişkileri ve Ukrayna’ya yönelik saldırılarından Rusya'yı sorumlu tutmak için ciddi ekonomik maliyetleri ele aldığını aktararak, liderlerin görüşmelerine devam etme konusunda anlaştıklarını açıkladı.