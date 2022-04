Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Ukrayna askerlerinden Rusya'nın ültimatomuna flaş yanıt

ABD merkezli 'The Institute for the Study of War'dan (ISW) uzmanlar, savaşın yeni aşamasında, Kiev dışındaki çatışmalardan ziyade, 2. Dünya Savaşı benzeri bir durum yaşanacağını ve hendeklerin önemli olacağı görüşünde. Tanklar ve ağır silahların etkisinin de artacağını belirten uzmanlar, Rusya'nın Donbas bölgesindeki başarısının sınırlı kalacağını öngörüyor. ISW uzmanlarına göre, eğer Ukrayna Slovyansk'ta Rus güçlerine karşı durmayı başarırsa, Rusya'nın iki bölgenin tamamını ele geçirme planı "muhtemelen başarısızlıkla” sonuçlanacak.