Zelenski ve Trump’ın eski bir videosu ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

2019 yılında gerçekleşen bir Donald Trump – Vlodomir Zelenski görüşmesinde kaydedilen bir video sosyal medya sitesi Twitter’da yeniden paylaşılınca bir anda gündem oldu. 3 yıllık bu videoda söylenen sözler ve özellikle de Ukrayna lideri Zelenski’nin görüntüsü aslında bugün yaşanan savaşla ilgili çok şey anlatıyor.

Donald Trump’la yaptığı görüşmede duyduğu sözler karşısında şaşkına dönen Zelenski’nin adeta ‘gözlerini devirerek’ attığı bakışlar aslında bugün yaşananların 3 yıl önceden belli olduğu yorumlarına sebep oldu.

Paylaşılan kısa videoda yan yana koltuklarda oturan Zelenski ve Trump basın mensuplarının önünde sohbet ediyorlar. Donald Trump Zelenski’ye dönerek “Umarım Putin ile bir araya gelir ve sorunlarınızı çözersiniz” diyor.

This is so freaking brutal from today's vantage point. https://t.co/umSiYNPQQb