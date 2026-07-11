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GündemTürkiye'de sadece iki kişi kaldı! Haftada 100 adet üretiyor, 500 TL'ye satılıyor
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Türkiye'de sadece iki kişi kaldı! Haftada 100 adet üretiyor, 500 TL'ye satılıyor

11.07.2026 - 11:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'de manda boynuzundan tarak üreten son iki ustadan biri olan 73 yaşındaki Ahmet Türk, haftada 100 adet el yapımı tarak üreterek unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatıyor. Doğal yapısıyla dikkat çeken manda boynuzu taraklar, el işçiliğine göre 300 ile 500 TL arasında alıcı buluyor.

1Türkiye'de sadece iki kişi kaldı! Haftada 100 adet üretiyor, 500 TL'ye satılıyor

Türkiye'de manda boynuzdan tarak yapan son iki ustadan birisi olan 73 yaşındaki Ahmet Türk, "Bu tarakları 50 yaşın üstündekiler biliyor. Gerede’nin Çayönü köyünde beni bulunca fiyatını bile sormadan alıyorlar" dedi. Türkiye’de gençlerin el işi ürünlere ve zanaatlara merakını kalmadığından şikayet eden Ahmet Türk, kadın ve erkekler için 4 farklı klasikleşmiş modeli üretmeyi sürdürüyor.

2Türkiye'de sadece iki kişi kaldı! Haftada 100 adet üretiyor, 500 TL'ye satılıyor

İstenirse haftada çok rahat el tezgahında 100 âdet tarak üretebildiğini belirten Ahmet Türk, manda boynuzu bulmakta da zorlanmadığını söyledi. Siyah ve kahverengiye çalan gri renkli taraklar el işçiliğinin yoğunluğuna göre 300 ile 500 TL arasında toptan olarak satılıyor.

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3Türkiye'de sadece iki kişi kaldı! Haftada 100 adet üretiyor, 500 TL'ye satılıyor

Manda boynuzunun saçlarda statik elektrik üretmemesi ve dayanıklı olması sebebiyle tercih edildiğine dikkat çeken Ahmet usta, el işi tarakların en büyük kaybının pantolonun arka cebinde taşınırken kırılması sebebiyle meydana geldiğine dikkat çekti.