Türkiye'de sadece iki kişi kaldı! Haftada 100 adet üretiyor, 500 TL'ye satılıyor

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Türkiye'de manda boynuzdan tarak yapan son iki ustadan birisi olan 73 yaşındaki Ahmet Türk, "Bu tarakları 50 yaşın üstündekiler biliyor. Gerede’nin Çayönü köyünde beni bulunca fiyatını bile sormadan alıyorlar" dedi. Türkiye’de gençlerin el işi ürünlere ve zanaatlara merakını kalmadığından şikayet eden Ahmet Türk, kadın ve erkekler için 4 farklı klasikleşmiş modeli üretmeyi sürdürüyor.